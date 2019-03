Harabin opäť v problémoch: Kontrola originality jeho autobusu má chybičku, veď to je traktor!

O autobuse v rámci Harabinovej kampane sme už v minulosti informovali, že má pomerne bohatú minulosť. Jeho angažovanie v kruhoch politickej strany HZDS či bratislavskom Lions klube však nie je všetko. Najnovšie odhalenie, s ktorým prišiel bloger Radovan Bránik na sociálnej sieti však vrhá na Harabiňák úplne iné svetlo.

Zdroj: Facebook/Radovan Bránik

Bloger Bránik už dlhodobo kritizuje pozadie autobusu a nevyhol sa tomu ani v aktuálnej situácii. "Má sfalšované výrobné číslo a pozmenené ďalšie identifikátory a jeho prevádzkou majiteľ a užívateľ už celé roky porušuje opakovane hneď niekoľko zákonov," píše Bránik na sociálnej sieti. Podľa neho bol autobus vyradený z premávky už v roku 2012 a v súčasnosti sa naďalej preháňa po cestách.

Zraniteľnosť v kontrole originality

Aj podľa portálu tvnoviny.sk, ktorý sa o Bránikove zistenia zaujímal, to s autobusom nevyzerá práve ružovo. Autobus má vážne zákonné defekty hneď v kontrole originality. Tou, podľa Bránika nikdy neprešiel a napriek tomu naďalej jazdí po slovenských komunikáciách, čo určite nie je v medziach zákona. V princípe teda ide o dva autobusy Karosa typu LC 735, pričom jeden z nich je dnes už nepojazdným vrakom.

Zdroj: Facebook/Štefan Harabin

Kým jedno vozidlo vyrobili v roku 1987, to druhé malo byť vyrobené ešte skôr, a to v roku 1983. Pozornosť púta hlavne evidenčné číslo vozidla, o ktoré sa majú deliť práve tieto dva autobusy. Podľa Bránika ide o nelegálnu formu duplikátu, ktorá porušuje zákon. Majiteľ podľa portálu tvnoviny.sk údajne nepochodil s povolením na prestavbu autobusu na obytný automobil, a tak to "vyriešil" jednoduchým prenesením evidenčného a výrobného čísla vozidla na iné. V tomto prípade išlo dokonca o vozidlo s iným rokom výroby a odlišný model.

Na stránke technickej služby kontroly originality sa objavujú tiež rozdielne informácie. Po vyhľadaní podľa evidenčného čísla BN-712AG sa zobrazili údaje o traktore značky Zetor, ktorý je podľa stránky ko.sk spôsobilý na prevádzku v cestnej premávke a vyrobený bol v roku 1983. Bránik je iniciátorom trestného oznámenia v tejto veci, pričom očakáva, že po ňom autobus prejde dôkladnejšou kontrolou originality, ktorá by preverila všetky informácie, ktoré o autobuse zatiaľ možno dohľadať.