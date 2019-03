Kontroverzný kandidát Daňo: Jeho podnikanie pripomína bieleho koňa a s Kočnerom ho spája advokát

Martin Daňo patrí k jedným z kandidátov v tohtoročných prezidentských voľbách, ktorého do volieb poslalo 15 podpisov poslancov. Daňo sa prezentuje ako novinár, natáča videá a potom ich zverejňuje na sociálnych sieťach. Je zakladateľom portálu GINN press, prostredníctvom ktorého spolu s ďalšími firmami dlhuje štátu na daniach cez 600-tisíc eur. Martina Daňa sme oslovili aj s doplňujúcimi otázkami, na ktoré zatiaľ neodpovedal.

Vzťahy s Kočnerovým právnikom

Dlh zverejnila na sociálnej sieti organizácia Transparency International Slovensko a o jeho podnikaní informovali aj autorky z nadácie Zastavme korupciu. S Kočnerom ho okrem iného spája aj rovnaký advokát. Daňo je totiž takisto podozrivý z daňových únikov a v minulosti ho zastupoval Michal Mandzák, súčasný advokát Mariana Kočnera. Vo svojich videách robil Daňo Mandzákovi reklamu na jeho firmu, ktorá predáva nože, pričom ju uviedol ako jedného zo sponzorov.

Zdroj: archív Martin Daňo

Podľa Daňa je Mandzák len jedným z advokátov, ktorí ho zastupujú. „S každým advokátom, ktorý ma zastupuje, sa snažím mať priateľský vzťah a takto to je i s ním (výnimkou z tohto pravidla bol len podivný advokát Daniel Lipšic). Poznáme sa veľmi, veľmi dlho,“ odpovedal Daňo s tým, že ho okrem Mandzáka zastupuje Milan Kantuľák. „Pán Mandzák ma napríklad zastupoval v trestnom konaní s pánom Kantuľákom a pánom Lipšicom v trestnej veci ohovárania exministra Počiatka,“ dodal.

Štátu dlhuje vyše 600-tisíc

Daňovo meno v obchodnom registri figuruje, resp. figurovalo v niekoľkých spoločnostiach, ktoré pôsobia v rôznych biznisoch. Podľa neho je normálne, že je v toľkých firmách. „Prečo by to možné nemohlo byť?“ Viaceré z nich sú už zrušené a v likvidácii. Spomedzi prezidentských kandidátov, ktorí podnikajú je, čo sa dlhov týka, rekordman. Najvyššie dlhy majú spoločnosti Latour (175-tisíc), Sysoon Europe (112-tisíc), Smer spol. s. r. o. (92-tisíc), Sysoon či Welington. Dlhy firiem, v ktorých Daňo figuroval alebo figuruje dodnes, sa pohybujú od necelých 40-tisíc až po 175-tisíc.

Zdroj: Transparency International Slovensko

Napríklad firma Smer spol. s. r. o., pomenovaná podľa najsilnejšej vládnej strany, naposledy zverejnila účtovnú uzávierku v roku 2011, vznikla tri roky predtým a je dodnes aktívna. Daňo pritom odovzdával len povinné dokumenty. Väčšina Daňových neaktívnych i aktívnych firiem sídli na rovnakej adrese v lukratívnej mestskej časti Bratislavy, v Prešove a v minulosti si uvádzal aj adresu v Paríži či v jeho okolí, kde niekoľko rokov žil. V niektorých firmách si ju ani po rokoch nezmenil.

Dlhy nevysvetlil, ale splatí ich

Podľa neho sú však zverejnené informácie scestné a neúplné. „Nezobrazujú čoho sa nedoplatok týka presne (pokuta, dorub, úrok), za aké časové obdobie vznikol, resp. či som ma na jeho vzniku podieľal ja alebo môj predchodca či iné osoby. Tiež ma tam mylne označujú za vlastníka týchto firiem,“ uviedol Daňo. Vo viacerých firmách je však v súčasnosti spoločníkom buď on, jeho firma GINN alebo niektorá z jeho ďalších firiem, kde je stopercentným spoločníkom a teda majiteľom.

„Vyjadrujem tiež poľutovanie na tým, že široká verejnosť nerozoznáva fakty od dojmov a je hrubo manipulovaná bombastickými titulkami o nedoplatkoch bez toho, aby sa hlbšie zamýšľala o dôvodoch ich vzniku. Je to rovnaké ako keby ste ma ako človeka, ktorý prevádzkoval pohrebnú službu podozrievali, že som zodpovedný za smrť všetkých ľudí a zaujímala by vás len skutočnosť, že človek je mŕtvy, ale nepopíšete príčiny jeho skonu,“ vysvetľoval Daňo, no na otázku prečo majú jeho firmy vyoké nedoplatky, neodpovedal. Dlhy však plánuje splatiť „štandardným a zákonným spôsobom“.

Daňo čelí obvineniu za daňový podvod

Daňo v súčasnosti čelí aj trestnému stíhaniu zo strany protikorupčnej jednotky NAKA. „Národná protikorupčná jednotka NAKA eviduje jedno konanie vo veci, kde bolo vznesené obvinenie jednej fyzickej osobe za pokračovací zločin daňového podvodu, pričom nakoľko sa jedná o trestnú vec, ktorá sa nachádza v štádiu trestného konania v prípravnom konaní, ktoré má zásadne neverejný charakter, nebudeme k uvedenej veci poskytovať žiadne bližšie informácie,“ uviedla v reakcii pre Topky hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

Zdroj: TASR/František Ištván

Orgány činné v trestnom konaní postupujú neverejným spôsobom preto, aby náležite objasnili skutok a zistili jeho páchateľa či páchateľov. „Práve neverejnosť garantuje, že proces dokazovania môže byť, a spravidla je, úspešný. Zverejňovanie informácií z konkrétnych trestných vecí v akomkoľvek štádiu konania spravidla umožňuje páchateľom, ktorých účasť na skutku sa ešte nepodarilo dokázať, pripraviť si obhajobu alebo odstrániť dôkazy, ktoré by ich mohli usvedčiť,“ dodalo prezídium. Obvinenie vzniesla protikorupčná jednotka NAKA v čase, keď bol jej šéfom Robert Krajmer, ktorý po vražde Kuciaka z funkcie odišiel.

Obvinenie kvôli Gašparovi

V reakcii na trestné konanie, ktoré je voči nemu vedené uviedol, že nevie, aké obvinenie myslíme. „Ja som bol trestne stíhaný vo viacerých veciach, avšak každé trestné stíhanie skončilo zastavením trestného stíhania alebo oslobodením spod obžaloby. Nikdy som nebol právoplatne odsúdený za žiaden trestný čin,“ komentoval Daňo s tým, že má k dispozícii aj výpis z registra trestov. „Svoje trestné stíhania vnímam ako “reakciu” na moju novinársku činnosť,“ napísal s tým, že všetky obvinenia sú nezmysly.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

„Jedno obvinenie z daňového trestného činu prišlo po tom, ako som sa na Dni policajtov v Nitre opýtal pána vtedajšieho prezidenta Tibora Gašpara opýtal na vzťah s oligarchom Norbertom Bödörom. Pán Gašpar neodpovedal, ale prišlo predvolenie na NAKA v Nitre od priameho podriadeného pána Krajmera na výsluch ako svedka a nasledovne som bol obvinený za daňový podvod,“ uviedol.

Preberanie desiatok firiem

Firma Welington dispnovala za rok 2015 majetkom vo výške sedem miliónov eur. Následne ju prevzdal v roku 2016 Martin Daňo a firma prestala zverejňovať finančné údaje. Daniari sa o zadĺžené firmy viac nezaujímali, začali však viesť dve exekúcie - voči spoločnosti Petrox (kde je spoločníkom jedna z Daňových firiem E.V.I.A.N. spol. s. r. o. a likvidátorom je takisto Daňova firma SMER spol. s. r. o.) a Sysoon Europe. Ekekúcie sa vymájahp len vtedy, ak sa u dlžníka nachádza nejaký majetok.

Daňo prevzdal okrem iného koncom roka 2002 minimálne dve firmy po podnikateľovi Jánovi Badžgoňovi, ktorého meno sa spájalo s SDKÚ i s kauzou Gorila, kde sa spomína jeho telefonát s vtedajším financmajstrom strany Gabrielom Palackom. Ani jedna z firiem, ktoré Daňo prevzal, už dnes neexistujú. Podľa Daňa bol ich vzťah štandardný a firmy nadobúdal zákonne.