Prezidentská diskusia favoritov: Hlavnými témami bola Európska únia či milosti pre politikov

Maroš Šefčovič pripomenul, že bol z pozície eurokomisára pri všetkých dôležitých rokovaniach a obhajoval slovenské záujmy. Podľa Harabina Šefčovič klame, pretože hlasoval za vytvorenie povinných kvót na prerozdelenie nelegálnych migrantov. Kotleba v týchto otázkach vníma kriticky aj Harabina, keď hlasoval za Lisabonskú zmluvu a prijatie spoločnej európskej meny. Okrem iných tém chcú všetci štyria kandidáti reprezentovať v prezidentskom paláci záujmy všetkých občanov.

"Moja orientácia je v týchto otázkach proeurópska. Je dobré, že sme súčasťou Európskej únie. Osobne som za hlbšiu integráciu, ale v takých témach, pri ktorých to ide tak, aby bola zachovaná slovenská suverenita," povedala Čaputová. Šefčovič priblížil, že sa chce venovať najmä spájaniu spoločnosti. "Prezident musí zmierňovať spoločnosť. Toto je téma, ktorú musíme riešiť a nie sa stále pohybovať v minulosti," uviedol Šefčovič. Eurokomisár odpovedal aj na otázky o pôsobení expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) v slovenskej politike. Sám by podľa vlastných slov v byte v komplexe Bonaparte nebýval.

Maroš Šefčovič Zdroj: Topky/Maarty

Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin považuje sám seba za jediného národného kandidáta. "Som jediný kresťanský a národný kandidát, ktorý bude dôstojne zastupovať slovenské záujmy v Európe," pripomenul Harabin. Podľa Mariána Kotlebu nie je medzi Šefčovičom a Čaputovou žiaden rozdiel. "Čo sa týka diktátu z Bruselu medzi pani Čaputovou a pánom Šefčovičom nie je žiaden rozdiel. Obaja sú za prijímanie migrantov, partnerstvá homosexuálov a podobné záležitosti," povedal Kotleba.

O téme milosti

Kandidáti odpovedali aj na prípadné milosti v pozícii prezidenta. "Pri každej žiadosti by som postupovala rovnako, spravodlivosť musí platiť pre všetkých rovnako," odvetila Čaputová. Šefčovič, ktorý prišiel s touto témou, by milosť neudelil politikom. "V prípade politikov je potrebné povedať jasné nie," tvrdí Šefčovič. Harabin by v tejto otázke postupoval až v prípade, že by mal žiadosť na stole, preto či by prípadne udelil milosť Vladimírovi Mečiarovi neodpovedal. "Kým nemám spis sa nemôžem vyjadriť'," povedal.

Štefan Harabin Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Rovnakú otázku dostal aj Marián Kotleba v prípade obžalovaného poslanca NR SR Milana Mazureka. "Prezident má možnosti, ale nevidím reálne, aby som túto kompetenciu využíval vo vzťahu k politikom, či už ide o Fica, Mečiara, alebo Mazúreka," odpovedal Kotleba. Zároveň doplnil, že obžaloba Mazúreka je účelová.

Na záver relácie dostali všetci kandidáti minútový priestor na vlastnú prezentáciu. Šefčovič vie byť podľa svojho názoru prezidentom od prvej minúty. Čaputová vyzvala občanov, aby prišli 16. marca k volebným urnám. Kotleba vyzval ľudí, aby sa pozreli na zvyšných kandidátov a na to, kde sa nachádza Slovensko v súčasnosti. Harabin pripomenul, že dlhé roky pôsobí v súdnej sieni, kde platí právny poriadok a nie dohady