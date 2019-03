Boj o Ústavný súd obnovený: Nové vypočúvanie kandidátov, šancu majú aj kontroverzné osoby

BRATISLAVA - Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR dnes začal vypočúvať kandidátov na ústavných sudcov prihlásených do novej voľby. V prvý deň híringu by sa malo predstaviť 14 kandidátov, zajtra zvyšných 15. V prvej neúspešnej voľbe bol kontroverznou postavou Robert Fico, ktorý nakoniec svoju kandidatúru stiahol. V tejto voľbe je to sudca krajského súdu Vlastimil Pavlikovský. Traja sa už ospravedlnili. Podľa zástupcov prezidentskej kancelárie by nemali kandidovať, keď sa nezúčastnia vypočutia.

Každý uchádzač má na predstavenie svojej činnosti 15 minút, desať minút bude odpovedať na každý blok spravidla troch otázok. Tie mu môžu klásť poslanci, ako aj zástupcovia prezidenta SR. Do voľby je prihlásených 29 uchádzačov, väčšina z nich kandiduje opäť, piati sa prihlásili do voľby po prvý raz. Pri prvej voľbe parlament nezvolil žiadneho kandidáta. Kým prvá voľba bola verejná, zdá sa, že druhá už bude aj podľa priania Smeru tajná.

Aktualizované 10:53 Parlament začne o kandidátoch na ústavných sudcov rokovať v stredu 3. apríla ráno štyri dni po druhom kole prezidentských volieb. Voľbu sudcov naplánovali na 17-tu.

Verejné vypočutie Pavla Boroňa

Verejné vypočutie Kataríny Čechovej

Traja kandidáti neprídu, ospravedlnili sa

Traja kandidáti na posty ústavných sudcov, Stanislav Irsák, Pavol Malich a Marek Tomašovič, neprídu na vypočutie pred poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR. Svoju neprítomnosť vopred ospravedlnili. Malich aj Tomašovič kandidovali aj v prvej neúspešnej voľbe vo februári.

Malicha nominovali dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda, Slovenská advokátska komora a predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková. Tomašoviča navrhli dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda a Slovenská komora exekútorov. Irsák je v kandidatúre nováčikom. Nominovala ho Slovenská advokátska komora.

Zástupca kancelárie prezidenta prítomný na výbore vyhlásil, že títo traja by mali stiahnuť svoju kandidatúru, lebo neabsolvujú vypočutie a nie je možné klásť im otázky. Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) upozornil na to, že výbor môže hlasovať len o tom, či kandidáti spĺňajú podmienky. Poslanci a prezident následne môžu podľa jeho slov ich absencie zohľadniť pri samotnej voľbe, respektíve výbere zo zvolených kandidátov.

Najkontroverznejší kandidát

Kým v prvom voľbe bol najkontroverznejšou postavou expremiér Robert Fico, v novej voľbe je ňou sudca Krajského súdu v Bratislave Vlastimil Pavlikovský. V časoch ministrovania Štefana Harabina bol Pavlikovský vedúcim služobného úradu ministerstva spravodlivosti a v kauze Salmanovcov ho NAKA vypočúvala pre podozrenie z úplatkov na Okresnom súde Bratislava II.

Podľa denníka SME sa priamo podieľal aj na pochybnom odobratí poľovného revíru Holý vrch pri Bratislave väčšine majiteľov pozemkov. Keď sa spor dostal na súd, Pavlikovský o ňom chcel rozhodovať aj napriek tomu, že predtým vystupoval za jednu stranu sporu a bol v priamom konflikte záujmov.

Pellegrini chce tajnú voľbu

Premiér Peter Pellegrini verí, že parlament na blížiacej sa schôdzi zvolí dostatok kandidátov na ústavných sudcov, aby mal prezident možnosť vybrať minimálne troch ústavných sudcov. „Mohol by sa nájsť dostatok hlasov aspoň na zvolenie toľkých kandidátov na sudcov, ktorí by garantovali a zabezpečili existenciu pléna ústavného súdu, aby mohol rozhodovať,“ povedal. „Verím a želal by som si to, že sa koaliční poslanci dohodnú, aby voľby mohli byť tajné, ak je to jednou z podmienok volieb,“ uviedol s tým, že podporuje tajnú voľbu.

„Ak by niekto spochybnil voľby prezidenta, kto by rozhodol? Nabádam, verím, aby sa tentokrát našiel konsenzus na zvolenie aspoň šiestich, z ktorých by pán prezident mohol vybrať minimálne troch ústavných sudcov,“ uviedol premiér. Podľa neho by sa nemali voľby neustále vyhlasovať znova a znova pre neúspech voľby. Považuje to za zlý signál spoločnosti.

Druhý pokus

Novými kandidátmi sú Pavol Boroň (nominoval ho nezaradený poslanec parlamentu Rastislav Holúbek), Katarína Čechová (nominovala ju ombudsmanka Mária Patakyová), Stanislav Irsák (nominovala ho Slovenská advokátska komora), Rastislav Kaššák (nominovala ho Notárska komora SR) a Vlastimil Pavlikovský (nominovali ho Právnická fakulta UK v Bratislave, Paneurópska vysoká škola a Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius).

Ďalšími kandidátmi na sudcov Ústavného súdu SR sú Martin Javorček, Michal Matulník, Edita Pfundtner, Peter Straka, Anton Dulak, Eva Kováčechová, Peter Melicher, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Štefan Kseňák, Pavol Malich, Radoslav Procházka, Miloš Maďar, Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa, Radovan Hrádek, Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský a Zuzana Pitoňáková. Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov namiesto tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.

Prvá neúspešná voľba

Prvá voľba ústavných sudcov sa konala na prelome januára a februára tohto roka. Najväčší spor vyvola kandidát Robert Fico, s ktorým boli viacerí nespokojní. Niektorí členovia výboru spochybnili jeho právnickú prax, ktorá bola neskôr predmetom ďalšieho rokovania výboru, voľba sa tým odďaľovala. Nakoniec sa však Fico vzdal kandidatúry. Nasledovali slovné prestrelky a tiché dohody medzi koaličnými, ale aj opozičnými stranami.

Údajne sa vtedy mala koalícia zhodnúť na šiestich menách. Kvôli verejnej voľbe, ktorú Smer odmietal, bojkotovala strana obe hlasovania. Nakoniec nezvolili ani šesť dohodnutých mien. Podľa strany totiž žiadne oficiálne rozhodnutia nepadli. Hlasovanie v parlamente skončilo neúspešne a Ústavný súd ostal od 16. februára zablokovaný a a funguje len jeden senát. Najbližšie hlasovanie by malo byť v parlamente 26. marca.