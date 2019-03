Ústavnoprávny výbor vypočul ďalších kandidátov, ktorí sa prezentovali už v januári

Čítajte aj: Boj o Ústavný súd obnovený: Nové vypočúvanie kandidátov, šancu majú aj kontroverzné osoby

Sudca Krajského súdu v Košiciach Ladislav Duditš, ktorého navrhli Notárska komora, Slovenská komora exekútorov a dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Gabriela Dobrovičová, tvrdí, že na Ústavnom súde by mali byť sudcovia, ktorí majú ďaleko od svojvoľného rozhodovania. "Ústavný súd by mal byť zložený z právnikov z rôznych profesií. Moje profesionálne skúsenosti by mohli byť využité v rámci tvoriaceho sa tímu. Som pripravený túto funkciu vykonávať s plnou zodpovednosťou," dodal.

Ladislav Duditš Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vysokoškolského profesora Antona Dulaka navrhla Notárska komora. Podľa svojho motivačného listu sa venuje otázkam občianskeho práva a osobitne ochrane slabšej strany, čiže spotrebiteľa, v súkromnom práve. "Pre každého právnika je pozícia ústavného sudcu méta. Pre mňa je Ústavný súd koncentrát múdrosti," ozrejmil.

Januárové rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že plošné preverovanie sudcov Národným bezpečnostným úradom, ktoré zaviedla novela Ústavy SR z roku 2014, je v rozpore s ústavou, označil Dulak za také, ktoré je zásahom do najvyššieho zákona štátu a malo by byť len výnimočné. Tvrdí, že s argumentmi súdu sa stotožňuje, aj keď je tam veľa "ale".

Anton Dulak Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sudca Najvyššieho súdu SR Libor Duľa je kandidátom predsedníčky Najvyššieho súdu Daniely Švecovej, dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu a Slovenskej advokátskej komory. Aj on je jeden z kandidátov, ktorí si híring opakujú. Duľa o sebe tvrdí, že chce zabrániť široko prezentovaným obavám zo zneužitia Ústavného súdu ako nástroja politického vplyvu a boja.

Libor Duľa Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Opätovným kandidátom je aj právnik a sekčný riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Michal Ďuriš. Navrhli ho Slovenská advokátska komora a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. Napriek svojmu aktuálnemu pôsobisku tvrdí, že kontakt s právom nestratil a v rámci svojho pôsobenia v poisťovni sa venuje aj právnym otázkam. V prípade zvolenia za ústavného sudcu by Ďurišovou najväčšou osobnou výzvou bola snaha dosiahnuť jednotnosť rozhodovania Ústavného súdu.

Michal Ďuriš Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Na margo spomínaného januárového verdiktu Ústavného súdu povedal, že vyhlásením ústavného zákona za protiústavný bolo zasiahnuté do kompetencie, ktorá patrí výlučne poslancom NR SR. Po jeho vystúpení vyhlásil predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) obedňajšiu prestávku.