Koncert Rickyho Martina v Bratislave: SEXI ŠOU... A Belohorcová? Rovno do klipu s ňou!

BRATISLAVA - Bratislava zažila v nedeľu 21. decembra výnimočný hudobný večer svetovej úrovne. Medzinárodná superstar a viacnásobný držiteľ cien Grammy Ricky Martin vystúpil prvýkrát na Slovensku a okamžite potvrdil svoje postavenie jednej z najväčších ikon popovej a latino hudby. Ujsť si ho nenechala ani Zuzana Belohorcová s dcérou Salmou. Prišli kvôli nemu až z Tenerife!
Hneď prvé tóny večera naznačili, že Bratislavu čaká koncert vo veľkom štýle. Ricky Martin priniesol dynamické vystúpenie plné latinskoamerických rytmov, výrazných choreografií a charizmatickej energie, ktorou si publikum získava po celom svete. Na pódiu ho sprevádzala živá kapela a tím profesionálnych tanečníkov. Sám Ricky Martin bol aktívnou súčasťou choreografií, ktoré dotvárali celkový vizuálny aj rytmický zážitok večera.
Program koncertu ponúkol prierez jeho bohatou a úspešnou kariérou. Zazneli globálne známe hity ako Vente Pa'Ca, María a v samotnom závere aj ikonická energická La Mordidita či Livin' la Vida Loca, ktorá doslova roztancovala celú arénu. Výraznou súčasťou koncertu bola aj vizuálna stránka šou. Pódium dopĺňalo mólo, vizuálne projekcie, svetelné efekty a kostýmy, ktoré reprezentovali jednotlivé časti koncertu a dodávali mu dynamiku aj vizuálnu pestrosť.
„Toto je jedna nezabudnuteľná noc, vďaka vašej energii, vďaka vašej láske. Bratislava, vrátim sa, musím sa vrátiť. Dúfam, že čoskoro, s novou hudbou,“ odkázal spevák jasajúcemu publiku. Bratislavský koncert bol súčasťou turné Ricky Martin Live 2025, ktoré si po celom svete získava nadšené reakcie kritikov aj fanúšikov. Slovenská zastávka však mala výnimočný charakter - nielen tým, že išlo o spevákovo prvé vystúpenie na Slovensku, ale aj komornejším formátom a intenzívnou atmosférou, ktorá sa v hale vytvorila.
Výnimočnú šou si nenechala ujsť ani Zuzana Belohorcová s dcérou Salmou, ktoré kvôli koncertu Rickyho Martina prišli až z Tenerife. A obe vyzerali, že by mohli ísť rovno do niektorého zo spevákových klipov. Oblečené boli mimoriadne trendy - exmoderátorka čierny outfit doplnila lesklými čižmami a dlhým vlneným kabátom a na hlavu si dala šiltovku, čím svojmu looku dala pomyselnú čerešničku. Dcéra zas zladila top so semišovými čižmami. Obe vyzerali super!
