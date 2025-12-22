Fico pokrstil tunel, ktorý dokončili po 27 rokoch: Premiér ho udychčaný celý prešiel na korčuliach!

VIŠŇOVÉ - Tunel Višňové sa u kritikov z radu opozície ale aj vodičov stal akýmsi symbolom rýchlosti slovenských projektov. Po 27 rokoch sa 22. decembra konečne otvorila jedna z rúr tunela Višňové a samotnému premiérovi to neušlo. Robert Fico ho totiž celý prekorčuľoval z jedného konca na druhý.
VIDEO Fico sa korčuľuje novootvorenou rúrou tunela Višňové:
Celá verejnosť sleduje, ako v pondelok 22. decembra otvorili nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline. Otvorenie naplánovali diaľničiari práve na obdobie tesne pred Vianocami.
Celý úsek má dĺžku 13,5 kilometra, z toho samotný tunel 7,5 kilometra, po otvorení sa tak stane najdlhším domácim cestným tunelom. Diaľničný úsek bude súčasťou prepojenia Bratislavy a Košíc na D1 a po sprevádzkovaní odľahčí cestu prvej triedy I/18 v okolí Strečna.
Novinky neušli ani šéfovi Smeru-SSD a predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Ten tunel "pokrstil" po svojom a s dávkou obľúbeného športu si nazul kolieskové korčule a prešiel ho z jedného konca na druhý. V jeho hlase bolo počuť aj veľké vyčerpanie, no občanom poprial veselé Vianoce a dodal, že pri otvorení tunela bude rečniť.
Ja sa dnes budem usmievať, povedal Fico o 27-ročnom projekte
V tlačovej správe však neskôr dodal, že aj takýto projekt sa podľa jeho optiky stal terčom a stretom dvoch svetov. "Tí, čo nikdy nič pre tento projekt neurobili alebo mu bránili (Radičovej vláda 2010 – 2012), dnes nadávajú a očierňujú, verzus tí, čo vedia, čo znamená doručiť takýto projekt do úspešného konca, a dnes majú úsmev na tvári," odkázal premiér, ktorý tunel s ministrom dopravy Jozefom Rážom krátko pred dvanástou hodinou slávnostne otvárali.
"Ja sa pridávam k tým, ktorí sa dnes budú usmievať, pretože Slovákom tunel Višňové zlepší život – a to je základná misia práce politika," uzavrel Fico o projekte, ktorý začali budovať ešte v roku 1998, čo je 27 rokov dozadu.
Prieskumná štôlňa najdlhšieho slovenského tunela sa začala raziť ešte v roku 1998 a prerazili ju s dvojročným oneskorením v septembri 2002. Samotná výstavba tunela sa však začala až o 12 rokov neskôr. Úsek D1 s tunelom Višňové začalo pôvodne stavať združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, s ktorým však Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu. Verejnú súťaž na dostavbu diela vyhrala stavebná firma Skanska. Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide tak o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.