Zoroslav Kollár vyzýva prezidenta, aby vetoval novelu Trestného zákona: Označil ju za chaotickú a problematickú

BRATISLAVA - Predseda strany Právo na spravodlivosť Zoroslav Kollár vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby vetoval najnovšiu novelu Trestného zákona a vrátil ju späť do Národnej rady SR. Tvrdí, že hoci by mu prijaté zmeny mohli v určitých ohľadoch osobne pomôcť, nepovažuje ich za správne ani systémové.
Kollár upozorňuje, že novela podľa neho vznikla s cieľom riešiť individuálne kauzy koaličných politikov a ich blízkych, čo môže mať negatívny dopad na vyšetrovanie závažných trestných činov. Najväčšie riziko vidí pri prípadoch organizovaného zločinu. Hoci legislatívna úprava inštitútu spolupracujúcich obvinených môže byť podľa neho v zásade potrebná, aktuálne prijaté znenie označuje za chaotické a problematické.
Podľa Kollára novela zasahuje do práce súdov aj orgánov činných v trestnom konaní tým, že im nepriamo určuje spôsob hodnotenia dôkazov. Takýto zásah považuje za neprípustný v demokratickom a právnom štáte. Kritizuje tiež kvalitu legislatívneho procesu a označuje ju za „prejav legislatívnej chudoby“.
Zdôrazňuje, že zákony nesmú byť prijímané s cieľom riešiť osobné či politické záujmy jednotlivcov, ale musia byť všeobecné, spravodlivé a uplatniteľné pre všetkých rovnako. Na záver preto opätovne apeluje na prezidenta, aby novelu Trestného zákona nepodpísal a vrátil ju parlamentu na ďalšie prerokovanie.