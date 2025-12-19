Dráma uprostred summitu EÚ o pôžičke Ukrajine: V noci zaznelo desivé varovanie z Kremľa! TOTO obsahovalo

BRUSEL/MOSKVA - Zatiaľ čo sa európski lídri v Bruseli pokúšali nájsť riešenie financovania Ukrajiny, z Moskvy prišiel nočný odkaz. Varovanie zaznelo v čase, keď sa rokovania lámali a napätie rástlo.
Nočné varovanie z Moskvy
Krátko po jednej hodine ráno zaznelo z Kremľa tvrdé upozornenie smerom k Európskej únii. Moskva varovala, že akékoľvek kroky vedúce k zabaveniu ruského štátneho majetku budú mať následky. Vyhlásenie prišlo práve v čase, keď sa v Bruseli konal summit lídrov EÚ venovaný ďalšej finančnej pomoci Ukrajine.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko nebude mlčať, ak dôjde k vyvlastneniu jeho aktív. „Všetky rozhodnutia spojené so zabavením ruského majetku budú mať odozvu. Zodpovednosť ponesú tí, ktorí ich prijali, aj tí, ktorí ich realizovali,“ odkázal.
Hrozba právnych krokov
Podľa Peskova má Moskva v úmysle využiť všetky dostupné nástroje medzinárodného práva. Upozornil, že reakcia sa nebude týkať len inštitúcií, ale aj jednotlivcov zapojených do rozhodovacieho procesu.
Vyjadrenie zverejnila ruská štátna agentúra TASS práve v momente, keď sa v Bruseli diskutovalo o dvoch možných cestách financovania Ukrajiny – spoločnom zadlžení členských štátov alebo využití zmrazených ruských aktív.
Dve možnosti na stole
Európski lídri sa počas maratónskych rokovaní rozhodovali medzi dvoma scenármi. Prvým bolo použitie zmrazeného ruského štátneho majetku, druhým vytvorenie spoločného dlhu, za ktorý by ručili členské štáty EÚ.
Po približne 15 hodinách rokovaní sa summit napokon zhodol na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má byť financovaná spoločným zadlžením Únie. Dohodu lídri oznámili až v skorých ranných hodinách.
Zmrazené aktíva ostali bokom
Otázka využitia ruských aktív však definitívnu odpoveď nepriniesla. Európska komisia spolu s Berlínom sa dlhodobo snažili presadiť riešenie, ktoré by umožnilo použiť až 210 miliárd eur zo zmrazených ruských štátnych rezerv na pomoc Ukrajine.
Narazili však na odpor viacerých krajín, najmä Belgicka. Brusel upozorňoval na riziká pre vlastnú finančnú stabilitu, keďže najväčšia časť týchto aktív je uložená v spoločnosti Euroclear, ktorá sídli práve na jeho území.
Rozhodnutie v skorých ranných hodinách
Konečné oznámenie o dohode zaznelo až okolo tretej hodiny ráno. Summitu sa tak podarilo uzavrieť otázku krátkodobej finančnej pomoci Ukrajine, no spor o ruské aktíva zostal otvorený – rovnako ako varovanie, ktoré z Moskvy zaznelo uprostred noci.