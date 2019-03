Boroň: Nesúhlasím, že Ústava SR bola pripravená narýchlo

Do funkcie ho nominoval nezaradený poslanec NR SR Rastislav Holúbek. Boroň je jeden z pätice nových uchádzačov o tento post. "Celý svoj život som právnikom. Môj príbeh je celkom zaujímavý," konštatoval. Boroň spomenul, že okrem iného pôsobil v tíme, ktorý pracoval na príprave Ústavy SR. Odmietol preto názory, že náš najvyšší zákon bol pripravený narýchlo.

Advokát Boroň stál aj pri vzniku Národnej banky Slovenska, neskôr bol šéfom Miestneho odboru Matice Slovenskej v Banskej Bystrici. Tvrdí o sebe, že v právnickej praxi sa vždy snažil vystupovať čestne, zodpovedne, profesionálne a s pokorou. Ústavný sudca musí byť podľa jeho slov nestranný, nezávislý, rokovať o veciach zodpovedne a pracovitý. Boroň je pripravený tieto kritériá napĺňať.

Pavol Boroň Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Sporné rozhodnutia súdov komentovať nechcel s tým, že ich treba rešpektovať. Alojz Baránik (SaS) ho však upozornil, že mu nerozumie, pretože ako ústavný sudca bude musieť verdikty súdov posudzovať. "Myslel som kritizovanie súdnych rozhodnutí na verejnosti. To, čo vyplýva sudcovi ústavného súdu z jeho postavenia, to plne akceptujem, a to by som aj vykonával," dodal.