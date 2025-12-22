Mačky na Ozempicu? Populárny liek na chudnutie mieri k domácim miláčikom! Novinka z laboratórií prekvapila majiteľov

USA - Viac než polovica domácich mačiek má nadváhu a boj s kilami navyše často končí frustráciou. Vedci teraz testujú riešenie, ktoré môže znieť prekvapivo. Domáci miláčikovia by mohli chudnúť rovnako ľahko ako ich majitelia.
Odborníci odhadujú, že viac než polovica domácich mačiek na svete má nadváhu. V blízkej budúcnosti by však mohli týmto „bucľatým“ štvornohým miláčikom pomôcť lieky podobné známemu Ozempicu. Farmaceutická spoločnosť OKAVA Pharmaceuticals vo svojej tlačovej správe oznámila, že spustila prvú klinickú štúdiu, ktorá má overiť bezpečnosť, znášanlivosť a účinnosť jej nového liekového implantátu s označením OKV-119.
S nadváhou bojujú aj domáci miláčikovia
Správa prináša nádej pre majiteľov, ktorí márne bojujú s nadváhou svojich mačiek, informuje web ScienceAlert. Obezita u mačiek totiž výrazne zvyšuje riziko osteoartrózy, dysplázie bedrových kĺbov, cukrovky či srdcovo-cievnych ochorení. Najčastejšou príčinou je takzvané „voľné kŕmenie“, pri ktorom má mačka neustály prístup k plnej miske. Chudnutie je pritom u mačiek mimoriadne náročné a musí prebiehať pomaly, inak hrozia vážne komplikácie, napríklad stukovatenie pečene.
„Obmedzenie kalorického príjmu alebo pôst patria medzi najlepšie overené spôsoby, ako zlepšiť metabolické zdravie a predĺžiť život mačiek, no zároveň ide o jednu z najťažšie udržateľných metód,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti OKAVA Michael Klotsman.
Mačky to neznášajú najlepšie
Nový liek má formu malého implantátu aplikovaného tesne pod kožu, ktorý postupne uvoľňuje účinnú látku do organizmu mačky až počas šiestich mesiacov. To je podľa odborníkov oveľa praktickejšie než každodenné podávanie liekov, ktoré mnohé mačky znášajú veľmi zle.
Podobne ako lieky Ozempic či Wegovy určené pre ľudí, aj OKV-119 patrí medzi agonistov receptorov GLP-1. Tieto látky napodobňujú prirodzené hormóny sýtosti a pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi. Zaujímavosťou je, že tento receptor je u cicavcov mimoriadne dobre zachovaný.
Všetko je len na začiatku
„OKV-119 má napodobňovať viaceré fyziologické účinky pôstu – zlepšenú citlivosť na inzulín, zníženie tukovej hmoty a efektívnejšie využívanie energie – bez nutnosti zásadne meniť stravovacie návyky alebo narúšať vzťah medzi človekom a zvieraťom, ktorý je často spojený práve s jedlom,“ vysvetlil Klotsman.
Zatiaľ však ide len o začiatok. V rámci klinických skúšok bol liek doposiaľ podaný iba jednej mačke, takže na definitívne závery si ešte bude treba počkať. Bezpečnosť systému už bola testovaná na zdravých mačkách v laboratórnych podmienkach a v aktuálnej štúdii budú vedci počas 12 týždňov detailne sledovať, či implantát skutočne pomáha obéznym mačkám vrátiť sa k zdravej hmotnosti. Dovtedy odborníci odporúčajú klasické riešenia – odstrániť granule z dosahu mačky mimo času kŕmenia a podporovať prirodzený pohyb pomocou interaktívnych hračiek, ktoré napodobňujú lov.