Obrovská tragédia pred Vianocami pri Trenčíne: Útok nožom, obaja rodičia zomreli, dcéra je vážne zranená!

BRUNOVCE - V nenápadnej obci Brunovce v Trenčianskom kraji prišlo pár dní pred najväčšími sviatkami roka k neuveriteľnej tragédii. Rodičia sa vo svojom príbytku pohádali až tak, že prišlo na útok nožom. Smrť si, žiaľ, prišla po oboch a ich dcéra je vážne zranená.
Informáciu o tragédii v Brunovciach pri Trenčíne priniesla televízia Markíza. Na linku policajných orgánov sa podľa všetkého obrátila vážne zranená dcéra páru. Jej otec mal na matku vytiahnuť nôž a potom sa to všetko stalo. Tragédia sa mala odohrať z nedele 21. na pondelok 22. decembra.
Príchod na miesto činu a krvavé stopy
Dá sa predpokladať, že po príchode na miesto činu museli byť v príbytku rodiny značné krvavé stopy. Tragédia sa však dala badať na prvý pohľad. Polícia mala totiž v domácnosti nájsť už len bezvládne telo ženy. Muža dopravili do nemocnice, no pre vážne zranenia sa lekárom napriek urputnej snahe nepodarilo zachrániť jeho život.
Vážne zranená je aj ich dcéra v tínedžerskom veku. Aj tú záchranári transportovali do nemocnice. Zatiaľ nie je jasné, ako na tom po zdravotnej stránke je, no isté je, že polícia už v týchto hodinách preveruje podozrenie z trestného činu vraždy. Na mieste je prítomný aj krajský policajný tím.
Išlo o ženu vo veku 50 a muža vo veku 49 rokov
K prípadu sa vyjadrila aj polícia. "V nočných hodinách došlo v rodinnom dome v obci Brunovce, okr. Nové Mesto nad Váhom k tragickej udalosti. Operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti policajné hliadky," informovala polícia.
"50-ročná žena a 49-ročný muž aj napriek snahe záchranárov zraneniam podľahli. Aktuálne sú na mieste udalosti vykonávané prvotné procesné úkony, s cieľom objasnenia uvedeného skutku," spresnili podrobnosti.
Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ktorý v danej veci začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy. Okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania.