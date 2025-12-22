ŠOK v hoteli: VIDEO Hosť žil dva roky v ODPORNOM brlohu! Ani upratovanie nestačilo, nutná je REKONŠTRUKCIA

ČÍNA - Hotelový personál neveril vlastným očiam. Po odchode dlhodobého hosťa objavili v izbe odpornú skládku odpadu, ktorá miestami dosahovala výšku takmer jedného metra. Muž, údajne závislý od online hier, strávil v hoteli neuveriteľné dva roky... bez toho, aby takmer opustil izbu.
Hotelový personál zažil poriadny šok po tom, čo sa dlhodobý hosť po dvoch rokoch konečne odubytoval z hotela v čínskom meste Čchang-čchun. Po otvorení izby ich čakalo nemilé prekvapenie... hory toaletného papiera, zvyšky jedla a odpadu, ktoré miestami dosahovali výšku takmer jedného metra.
Muž, považovaný za vášnivého online hráča, počas svojho pobytu takmer nevychádzal z izby. Niektorí zamestnanci priznali, že ho nikdy osobne nevideli a ani netušili, ako vyzerá. Ako však informuje The Sun, skutočný rozsah škôd si uvedomili až po jeho odchode.
V kúpeľni to bolo ešte horšie...
Video zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva tisíce špinavých obalov od jedla, prázdne fľaše a krabičky z donášok natlačené do každého kúta izby. Stôl aj herné stoličky boli takmer úplne pochované pod nánosmi odpadu. V kúpeľni to bolo ešte horšie... premočený toaletný papier bol vyšší než toaleta, umývadlo pokrývali odhodené predmety a podlahu pokrývala hrubá vrstva hnedej, zapáchajúcej špiny.
Upratovacie tímy museli pracovať tri dni, aby izbu vypratali a dôkladne vydezinfikovali. Ani po ich zásahu však nebolo všetko v poriadku. Vedenie hotela potvrdilo, že viditeľné poškodenia pretrvávajú a pred opätovným otvorením izby bude nutná rekonštrukcia.
Hotel sa špecializuje na pobyty pre e-športových hráčov a ponúka izby vybavené výkonnou hernou technikou, rýchlym internetom a profesionálnymi hernými stoličkami. Hosť si však zjavne pomýlil dlhodobý pobyt s miestom bez akýchkoľvek pravidiel. Podľa personálu muž stále dlhuje viac než desať dní ubytovania, pričom suma sa pohybuje okolo 300 libier. Prípad zatiaľ nebol nahlásený polícii a vedenie hotela momentálne neplánuje podniknúť právne kroky.