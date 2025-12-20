Karta sa obrátila! Muži, ktorí obvinili Fera Jokea, sa stali terčom kritiky: Usoplení, prešpekulovaní hajzlíci!

BRATISLAVA - Kauza Fera Jokea nemá konca-kraja! Škandál nehýbe iba Slovenskom, ale aj Českom - a názory sa rôznia.
Stále nie je koniec! Kauza Fera Jokea neutícha a keďže spoločnosť rozdeľuje na dva tábory, sústavne sa k tomu potrebuje niekto vyjadrovať. Najnovšie sa k prípadu na sociálnej sieti Instagram vyjadrila aj Marketa Planová. Keď videla video dvoch mladíkov, nedalo jej to a natočila svoj názor. Nechápe totiž, ako niekto môže postupovať týmto spôsobom: „Dokonca tak, že si vytvorí nový instagramový profil a to len preto, aby sa celému Česku a Slovensku vyjadril k tejto kauze, čo sa mu stalo a aby to všetko pustil do sveta online,“ začala Marketa.
„Pokiaľ sa vám v reálnom živote stane akákoľvek forma obťažovania – a to neospravedlňujem Fera za to, čo urobil – Fera je vidieť dosť a tým pádom sa tieto kauzy riešia verejne a aj po tom, čo sa ospravedlnil, ten dopad naňho ide a je veľmi nepríjemný,“ hodnotí Marketa a dodáva, že takéto video bolo vytvorené zrejme kvôli lajkom a follows, aby sa stali slávnymi na sociálnych sieťach: „Čo tým akože myslíte, že: Ty, ty, ty, dávajte si na toho Fera pozor, už ho nesledujte. Aký je vlastne účel, že to video natáčate a zdieľate nám tieto informácie… to čo sa stalo, je vaša výpoveď, možno Ferova výpoveď by bola trošku iná, to sa my nikdy nedozvieme, pretože sme tam neboli…“
Zverejnením videa sa rozpútal "mediálny lynč", ktorý Fera zasiahol ako atómová bomba. Partneri s ním rušia spolupráce, televízny priestor sa zrejme zužuje. Pritom podľa Markety by sa takéto situácie mali riešiť úplne ináč: „Keď mi nikto niečo urobí, tak klasický postup je ten, že buď to ohlásim na polícii ako obťažovanie alebo tak nejak po československu dám tomu človeku "cez držku" a ďalej to neriešim. Prípadne si to s ním vyriešim v kľude až keď trošku opadnú emócie,“ hovorí a dodáva, že za ňu je tento spôsob absolútne nevhodný a chlapci sledujú vlastné – infulencerské záujmy. „Pokiaľ máte nejaké silné znepokojujúce zážitky s akýmkoľvek človekom, tak si to s ním vyriešte osobne. Za mňa je to absolútny prepad, čo ste, páni, vyplodili a natočili,“ odkazuje.
Video dvoch ukrivdených mužov považujú za úbohý pokus o zviditeľnenie sa aj viacerí diskutujúci. „Konečne sa k tomu niekto takto vyjadril 🙏 mám na to presne rovnaký názor. A týmito novými videami nám práveže iba dávajú najavo, že len zneužívajú situáciu vo svoj prospech. Mňa len mrzí, že veľa ľudí to vôbec nevidí.. 😒alebo nechce vidieť.“ A čo ďalší? Mnohí sú ešte ostrejší. Čítajte na druhej strane.