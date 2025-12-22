Tragická SMRŤ obľúbeného herca (†46): Spáchal samovraždu!

LOS ANGELES - Americký herec James Ransone zomrel vo veku 46 rokov. Podľa dostupných informácií išlo o samovraždu. Správa o jeho úmrtí zasiahla filmový svet aj fanúšikov po celom svete.
Filmovú komunitu zasiahla tragická správa o úmrtí amerického herca Jamesa Ransona. Podľa informácií britského denníka The Independent herec zomrel v piatok vo veku 46 rokov. Bol nájdený v byte, v ktorom žil. Podľa súdneho lekára išlo o samovraždu. Prípad vyšetrujú úrady v Los Angeles.
Ransone sa výrazne zapísal do televíznej histórie najmä úlohou Ziggyho Sobotku v oceňovanom seriáli The Wire – Špina Baltimoru, ktorý patrí medzi najvplyvnejšie kriminálne seriály všetkých čias. Okrem televíznej tvorby bol známy aj fanúšikom hororového žánru. Objavil sa vo filme Sinister, kde stvárnil zástupcu šerifa pomáhajúceho hlavnému hrdinovi, ktorého hral Ethan Hawke.
V tejto úlohe pokračoval aj v snímke Sinister 2. Výraznú stopu zanechal aj v adaptácii románu Stephena Kinga To: Kapitola 2, kde si zahral dospelú verziu postavy Eddieho Kaspbraka. Film patril medzi divácky úspešné horory. Správa o jeho smrti vyvolala vlnu reakcií medzi fanúšikmi aj kolegami z filmovej brandže, ktorí si Ransona pamätajú ako charizmatického herca s výrazným hereckým prejavom. Česť jeho pamiatke.