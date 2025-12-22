Desivá ranná nehoda: FOTO Autobus narazil do zvodidiel a prevrátil sa! Zahynulo najmenej 16 ľudí

JAKARTA - Na indonézskom ostrove Jáva v pondelok ráno narazil diaľkový autobus do zvodidiel na diaľnici a následne sa prevrátil. Podľa záchranárov pri nehode zahynulo najmenej 16 ľudí, informuje o tom agentúra AFP.
Autobus smeroval z Jakarty do mesta Jogjakarta vzdialeného približne 575 kilometrov. Podľa vedúceho predstaviteľa miestnej záchrannej a pátracej agentúry Budiona sa autobus pohyboval „pomerne vysokou“ rýchlosťou.
„Evakuovali sme... 34 osôb,“ potvrdil Budiono. Pätnásť ľudí vyhlásili záchranári za mŕtvych na mieste nehody a ďalšia osoba zomrela v nemocnici, dodal.
Niekoľko zranených previezli záchranári do mesta Semarang. AFP uvádza, že dopravné nehody sú v Indonézii relatívne bežné. Vozidlá sú často staré a zle udržiavané a pomerne časté je aj porušovanie pravidiel cestnej premávky.