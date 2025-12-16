Čaputová otvorene o možnom odchode zo Slovenska: Rozhodli rodinné dôvody aj TENTO dôležitý aspekt!

BRATISLAVA – Nad Slovenskom nezlomila palicu a rozhodla sa ostať. Je to už rok a pol, odkedy sa Zuzane Čaputovej skončil mandát a v Prezidentskom paláci ju nahradil Peter Pellegrini. Bývalá hlava štátu sa odvtedy na verejnosti objavuje síce menej, avšak rozhodne sa neskrýva a často ju počujeme vyjadrovať sa aj k aktuálnym celospoločenským téma. V najnovšom rozhovore prezradila, prečo tak, ako veľa iných Slovákov, z našej krajiny neodišla.
Po konci mandátu Zuzany Čaputovej sa hovorilo o tom, že by mohla zo Slovenska odísť. Exprezidentka na čas skutočne aj do zahraničia odišla a niekoľko mesiacov strávila za veľkou mlákou. V USA na Stanfordovej univerzite pôsobila ako hosťujúca členka Inštitútu pre medzinárodné štúdiá.
archívne video
Trvalý odchod zo Slovenska sa však nekonal, exprezidentka v rozhovore pre JOJ24 vysvetlila, čo nakoniec v jej prípade rozhodlo. "Tie dôvody boli najmä rodinné. Ja som totiž po výkone mandátu chcela byť viac a nie menej so svojou rodinou, ale zároveň som to vnímala aj v istom zmysle symbolicky, že veľa ľudí zo Slovenska odchádza a odchádzalo," vysvetľuje bývalá hlava štátu.
Zo svojej pozície nechcela vyslať ako bývalá hlava štátu ani tento typ signálu, že „tak aj ona ešte odišla a opustila Slovensko a podobne.“ „Ja mám Slovensko rada a mám pocit, že pokiaľ sa dá, pokiaľ mi to dáva zmysel, tu je moje miesto aj pokiaľ ide o nejakú prácu," uviedla.
Zuzana Čaputová bola prezidentkou Slovenskej republiky v rokoch 2019 až 2024.