Banáš sa ostro pustil do Matoviča: Toto o ňom ešte nikto nepovedal!

BRATISLAVA - Jozef Banáš svojho času napísal knihu Idioti v politike a možno je dnes čas na jej pokračovanie. Koho by si v nej vybral za hlavný terč?
Jozef Banáš je úspešný spisovateľ, ktorý sa svojho času pohyboval aj vo svete politiky. Neraz sa na sociálnej sieti vyjadruje k súčasnej situácii - a svojím komentárom v istom období zaujal aj speváka Petra Stašáka, ktorý mu naňho odpovedal, a tak sa zrodilo ich kamarátstvo. Stašáka dokonca Banáš zaraďuje do trojice špičkových Košičanov. Vo svojich statusoch si spisovateľ naopak nedávno "podal" Matoviča. „Psychopat je muž, čo sedí v striptízovom bare, sleduje divákov a rozčuľuje sa, že sa nedívajú naňho. Proste je to človek, presvedčený, že jeho ksicht je zaujímavejší ako to najúžasnejšie nahé ženské telo. Proste Matovič. Človek, ktorý je kvôli svojej popularite schopný provokovať do nepríčetna a ešte si myslieť aký je úžasný. Človek, ktorý je schopný vytvoriť katastrofálny obraz Národnej rady nielen medzi občanmi, ale i za hranicami Slovenska,“ napísal na sociálnej sieti.
Spýtali sme sa teda, koho by si zobral najviac na mušku, keby písa pokračovanie kniky Idioti v politike. Odpoveď bola jasná: „Nesporne Matoviča... on si myslí, aký je úžasný, ako všetkých dostane...“, povedal a ďalej si opäť pomôžeme komentárom na sociálnej sieti z obdobia, keď sa v parlamente strhla bitka: „A tí, ktorých vyprovokoval? Ako deti. Viem, že odpovedať na provokácie ignorovaním vyžaduje silnú povahu a nervy, ale je to jediná možnosť. Keby ste na toho vypočítavého chrapúňa nereagovali, zvädol by,“ a zaspomínal si na časy, keď mali spory kultivovanú podobu. „Ako hovorím v recesistickej knihe Idioti v politike - čoraz viac sa ukazuje, že úlohou politika nie je riešiť problémy občana, ale zabávať ho. Ibaže aj tá zábava musí byť na úrovni...“ ukončil Banáš s tým, že kazí vzduch v spoločnosti a v parlamente, kde si pracovitých a slušných ľudí nikto nevšíma. A dodal aj to, čo by si želal, aby sa splnilo v roku 2026 a čím prispeje on sám...