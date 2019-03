Verejné vypočutie Kseňáka a Melichera: Absolvovali neúspešnú februárovú voľbu

Vysokoškolského pedagóga Štefana Kseňáka nominovala Slovenská advokátska komora. V januári vyhlásil, že na Slovensku je kríza dôvery v inštitúcie a tvrdil, že disponuje skúsenosťami, ktoré mu umožňujú vcítiť sa do pozície osoby, ktorá sa obracia na ústavný súd. Opozičného poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený) vtedy zaujala skutočnosť, že Kseňák už 25 rokov pôsobí ako odborný asistent a nestal sa docentom či profesorom. "Dá sa voliť aj rýchlejšia cesta na úkor kvality. Pri takýchto rozhodnutiach som trošku pomalší. Niekedy má človek málo času písať, keď veľa číta. Ale pri väčšej snahe by som už docentom bol," priznal Kseňák s tým, že chýbajúcu docentúru ako hendikep nevníma. Na otázku, prečo kandiduje opäť, vo štvrtok odvetil, že to vníma aj ako prejav dôvery od stavovskej organizácie, ktorá ho navrhla. "Asi je to v mojej povahe, že ak sa o niečo snažím, tak istú dobu. Je to môj životný postoj," ozrejmil.

Sudca Najvyššieho súdu SR Peter Melicher bol nominovaný predsedníčkou Súdnej rady Lenkou Praženkovou. "Post ústavného sudcu považujem za vrchol sudcovskej kariéry. Myslím si, že som vo veku, kedy ešte mám čo ponúknuť a mohol by som byť prínosom. Ak by som mal o desať rokov viac, asi by som už nad tým neuvažoval," priznal 53-ročný Melicher. Opätovne sa o zvolenie pokúša preto, lebo prvú februárovú voľbu považuje za zmarenú. "Nevyjadrili sa v nej všetci poslanci, lebo sa nevedeli zhodnúť, či voľba bude verejná alebo tajná. Mne osobne je jedno, aká bude, dôležité je, aby ten súd konečne začal fungovať," dodal.

V piatok budú vypočutí Ivan Fiačan, Michal Matulník, Miloš Maďar, Peter Molnár, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Robert Šorl, Daniela Švecová, Michal Truban a Martin Vernarský.