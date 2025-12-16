NEUVERITEĽNÉ Vykoľajil sa ĎALŠÍ vlak, tentokrát sa to stalo pri Leopoldove!

Vykoľajil sa ďalší vlak. (Zdroj: Topky)
LEOPOLDOV - Čím viac sa blíži koniec roka, tým viac stúpa počet už podozrivo vyzerajúcich incidentov, pri ktorých dochádza k rôznym podobám nehôd rušňov na železniciach. Tentoraz sa incident odohral na trati Hlohovec - Leopoldova pracovný vlak sa vykoľajil.
Na incident upozornila stránka ohľadom obmedzovania prevádzky železníc na sociálnej sieti Facebook. V úseku Leopoldov - Hlohovec je tak na niekoľko hodín zrejme prerušená vlaková doprava.
Vraj sa vykoľajil posledný vagón
Teraz na tomto úseku dlhodobo prebieha výluka. K vykoľajeniu malo prísť v prípade posledného vagóna pracovného vlaku s podvalmi. Pre televíziu Markíza to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
