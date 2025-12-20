Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Šou Pečie celé Slovensko zavalila KRITIKA: Ukrajinka vo finále... Nechutné, čo píšu diváci!

Viki zo šou Pečie celé Slovensko Zobraziť galériu (15)
Viki zo šou Pečie celé Slovensko (Zdroj: STVR)
BRATISLAVA - Šou Pečie celé Slovensko sa blíži k svojmu koncu. Už v nedeľu verejnoprávna STVR prinesie veľkolepé finále 5. série. Do toho postúpili tri najlepšie pekárky aktuálneho ročníka. Medzi nimi aj mladá Ukrajinka Viki. A práve to mnohých divákov rozohnilo... Nechutné, čo vypisujú pod príspevkami!

Šou Pečie celé Slovensko priniesla verejnoprávna STVR v roku 2021 a odvtedy ju do vysielania zaraďuje každý rok. Aktuálne diváci sledujú 5. sériu, ktorá sa blíži k svojmu úplnému záveru. Dlhých 11 týždňov amatérski pekári dokazovali, že majú na to, stať sa Majstrom pekárom... No a v nedeľu sa dozvieme meno toho, kto tento titul napokon získa. 

Náročné 11. kolo venované michelinským dezertom rozhodlo o tom, že tesne pred bránami veľkého finále vypadla Gabika a do záverečného 12. kola sa prebojovali Janka, Lenka a Ukrajinka Viki. A to mnohých divákov vytočilo do biela a svoju nespokojnosť si začali vylievať do komentárov na sociálnych sieťach. 

Vo finále sa stretnú Viki, Janka a Lenka
Zobraziť galériu (15)
Vo finále sa stretnú Viki, Janka a Lenka  (Zdroj: STVR)

Pri niektorých príspevkoch s Viky televízia dokonca zakázala komentáre... V iných príspevkoch však boli povolené a tam sa rozbehla skutočne ostrá diskusia. „Tá sa vezie. Neviem prečo, ale mám silný pocit, že ju tam držia len kvôli tomu, že je Ukrajinka. Tá tam už minimálne 3 kolá nemala byť,“ objavilo sa pod príspevkom. „Máte pravdu, dobre ste to napísali, držia ju tam len preto, že je Ukrajinka, nemusím ich, ale terza ich mám plné zuby. Tie porodkyne sú neobjektívne a ešte že pekárka týždňa. Veď odovzdala surový koláčik. Rada som to pozerala, ale teraz hnus a porotkyne kr*vy, ktoré držia ruky nad Ukrajincami,“ pridala sa ďalšia z komentujúcich. 

A v podobnom duchu sa niesli aj ďalšie komentáre. „Otras STVR, môžete sa hanbiť, aj slepý vidí, aké zmanipulované to v nedeľu bolo, len tak ďalej, sledovanosť pôjde dole. Finále: Janka, Lenka Gabika,“ znel ďalší. „Viki mala vypadnúť, dúfam, že nevyhrá, hl*paňa za*raná, ide mi na nervy Ukrajinka,“ pridala sa ďalšia sledujúca a ďalšia: „Výsmech slovenského národa, že Ukrajinka vyhrala titul pekárky týždňa a začo? Že v technickej výzve mala dezert nedopočený a hrala na city porotkýň, že revala, tak ich odmäkčila. Celé zle, mala vypadnúť ona a nie Gabika. Dúfam, že vyhrá buď Lenka alebo Janka a nie Vikina pipina.“

Viki v šou Pečie celé Slovensko
Zobraziť galériu (15)
Viki v šou Pečie celé Slovensko  (Zdroj: STVR)

Iní dokonca poukazovali na fakt, že si od svojich kolegýň požičala krém či šľahačku. Atmosféra, ktorá aktuálne v diskusiách panuje, však mnohých sklamala a Viki si naopak zastávajú. Dokonca aj súťažiaci Paťo Kolár, aktuálne známy z českého Hell´s Kitchen, ktorý o titul Majstra pekára v Pečie celé Slovensko súťažil v roku 2023. Z divákov je smutný. 

„Ach. Som smutný z toho, akí ľudia vedia byť zlí. Nikdy som si nemyslel, že pri takejto krásnej, milej a pozitívnej šou budú ľudia tak nepríjemní a vulgárni. Len kvôli tomu, že Viki je z Ukrajiny. Pričom pečie úplne úžasne, chutne a kreatívne. Táto šou je práve známa tým, že si súťažiaci medzi sebou pomáhajú, radia, vždy sa to robilo a robí sa to aj teraz. Prosím, prestaňte s tým. Každá jedna, ktorá je vo finále si to naozaj zaslúži. Držím palce rovnako ako Viki, tak aj Janke a Lenke. Dopraj a bude ti dopriate,“ dodal. 

Patrik Kotlár
Zobraziť galériu (15)
Patrik Kotlár  (Zdroj: STVR)

