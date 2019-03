Harabin čelí kritike za financovanie kampane: Podivné sumy na účte

BRATISLAVA - Povinnou súčasťou prezidentskej kampane vo voľbách je v týchto dňoch aj transparentný účet, pomocou ktorého možno dokázať pôvod majetku na danú kampaň. Presne takýto má zriadený aj Štefan Harabin, no príspevky na ňom vyvolávajú otázky.

Darcov, ktorí na Harabinovu kampaň prispeli nemalými čiastkami, sa portál tvnoviny.sk rozhodol preveriť. Zo zistení, ktoré majú na stole, vyplynulo viacero pochybností. Fanúšikovia kandidátov totiž na kampaň prispievajú väčšinou malými sumami. Rádovo ide zvyčajne o pár desiatok eur. No pri pohľade na transparentný účet Štefana Harabina prichádzame do styku so sumami niekoľkých tisícov eur.

Z pohľadu na dátum týchto finančných prostriedkov vidno, že chodili spočiatku vo viacerých vlnách. Sumy sa väčšinou pohybovali v rozmedzí čísla 12 500 eur. Osoba s menom Viera Bartanusová dokonca prispela čiastkou 20-tisíc eur. Harabin na tieto zistenia zareagoval. "Opýtajte sa jej. Ona je svatka môjho syna," reagoval Harabin pri otázke na vzťah medzi ním a Bartanusovou. Ako bolo neskôr zistené, spomínaná osoba bola zamestnaná v škôlke. Jej kolegyne ale nemajú tušenie, ako by mohla disponovať toľkým množstvom finančných prostriedkov. Harabin tieto vysoké úspory vysvetlil tým, že keď dané osoby podnikajú, tak ich jednoducho majú.

Viac ako polovica peňazí z rodiny

Podľa organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Štefan Harabin získal na kampaň viac ako polovicu všetkých peňazí od príbuzných. V súčte nejde o malú sumu. Tá predstavuje hodnotu viac ako 174-tisíc eur. Matka jedného z darcov, ktorý do kampane 21. februára investoval 5-tisíc eur, si dokonca nemyslí, že by jej syn investoval takú vysokú čiastku, pretože v súčasnosti si prerába chalupu.

Príspevok vo výške 5-tisíc eur, ktorý prišiel na účet Štefana Harabina Zdroj: transparentneucty.sk

Podľa TIS tieto javy vyvolávajú minimálne otázku, či daní ľudia posielali svoje peniaze a či v tomto prípade nejde len o krytie vo forme financovania z pochybných strán. "Na zvláštnu situáciu sa pýtajte generálneho prokurátora, nie mňa," reagoval na tieto zistenia samotný Harabin, ktorý sa na post sudcu po neúspešných voľbách chce vrátiť, no v týchto dňoch je kvôli ním v tzv. sudcovskej karanténe ešte na niekoľko mesiacov a má teda pozastavený výkon sudcu Najvyššieho súdu.