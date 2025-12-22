Dáda Patrasová po smrti Aničky (†29) opäť na verejnosti: Prikývla na ponuku od Arabely!

PRAHA - Dáda Patrasová (69) sa po smrti dcéry Aničky (†29) úplne stiahla zo sveta. O to väčšie prekvapenie prišilo cez víkend! Po ôsmich mesiacoch sa totiž objavila na verejnosti – a dôvod bol viac než silný. Ponuku svojej seriálovej Arabely jednoducho odmietnuť nedokázala…
Trvalo dlhých osem mesiacov, kým sa Dáda Patrasová po najväčšej životnej tragédii odvážila vyjsť medzi ľudí. Smrť dcéry Aničky ju zlomila natoľko, že nechodila nikam a uzavrela sa do seba. Dokonca odmietla aj účasť na vianočnom koncerte svojho manžela Felixa Slováčka v pražskej Lucerne, kde rodina vzdávala Aničke obrovský a mimoriadne emotívny hold. Ten bol pre mnohých nezabudnuteľný. Pomocou umelej inteligencie sa Anička „objavila“ na pódiu, zamávala otcovi, bratovi Felixovi aj plnej sále. „Anička, ahoj, posielame ti pusu,“ odkázal jej brat, zatiaľ čo sa fotografia zosnulej speváčky pohla a symbolicky poslala pusu späť. Dáda však pri tom nebola. Nevidela to. Nevládala.
O to prekvapivejšie bolo, keď sa v sobotu objavila v rozhlasovom Tobogane Aleša Cibulku (48), venovanom 45. výročiu legendárneho seriálu Arabela. Ako Xénia si sadla po bok svojej seriálovej sestry – Jany Nagyovej (66). Práve jej ponuku totiž nedokázala odmietnuť. Nagyová pricestovala do Česka zo švajčiarskeho Luzernu, kde dnes žije. „Príď, alebo si po teba príde Rumburak,“ odkázala Dádě ešte vopred žartom, no zároveň jej na diaľku ponúkla psychickú podporu po smrti milovanej dcéry, píše český denník Blesk.
A Dáda prišla. Bola statočná, usmievala sa na divákov v zaplnenom divadle U hasičů a spomínala na natáčanie slávneho seriálu. Lenže potom prišla chvíľa, ktorá ju úplne zlomila. Spevák Milan Peroutka náhle citoval dojímavý text piesne Čas zastaviť čas, ktorú naspieval v duete práve s Aničkou Slováčkovou. Slzy už Dáda nedokázala zastaviť. O to silnejší bol kontrast s minulosťou. Podobné stretnutie Xénie a Arabely už Aleš Cibulka raz zorganizoval, no Dáda ho vtedy nezvládla. Opila sa a účasť musela zrušiť. „Tak som sa hanbila, najmä kvôli Aničke, toto musím napraviť,“ priznala neskôr. A tentoraz to dokázala.
Vyzerala dobre, bola triezva, milá, vtipná a ústretová. Spolu s Janou Nagyovou sa smiali, spomínali a v zákulisí zazneli aj slová, ktoré mali obrovskú váhu. „Som tu pre teba a ty to vieš,“ povedala jej Arabela. V očiach Patrasovej sa opäť objavili slzy. Bolesti sa však zbaviť nedá. „Viem, že to nikdy neprestane bolieť, to sa nedá,“ priznala zlomená mama. „Na Andulku myslím každý deň.“ Smútok bol taký ťažký, že Dáda skončila dokonca v liečebni. Najmä sviatočné obdobie je pre ňu mimoriadne kruté. „Na Štedrý večer príde syn Felix, vnúčatá budú mať tento rok ich mamy. Neviem, ako môj manžel,“ dodala so smútkom.
Jedno je však isté. Stretnutie s Janou Nagyovou jej aspoň na chvíľu dodalo novú silu. Po boku svojej seriálovej sestry dokázala na okamih zabudnúť na bolesť, ktorá ju už navždy bude sprevádzať.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%