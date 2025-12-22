Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Krvavý útok v rodinnom dome: 65-ročný muž udieral muža do tváre, potom ho bodol do krku

TASR

PREŠOV - Zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody polícia obvinila 65-ročného muža. K udalosti došlo v piatok (19. 12.) v jednej z obcí v okrese Prešov. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, 65-ročný muž v kuchyni rodinného domu napadol muža, ktorý tam ležal. „Opakovane ho udieral do tváre, potom vzal kuchynský nôž a bodol ho do krku,“ povedala Ligdayová.

Polícia útočníka zadržala na mieste činu, skončil v cele policajného zaistenia.

