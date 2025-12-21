Nedeľa21. december 2025, meniny má Bohdan, Noel, zajtra Adela

Obrovský šok! Vianoce BEZ českej Popelky: Legendárnu rozprávku neuvedie ŽIADNA z veľkých televízií!

PRAHA - Rozprávka Tri oriešky pre Popolušku sa s vianočnými sviatkami neodmysliteľne spája. O to väčším šokom je fakt, že u našich západných susedov bude sviatočné obdobie bez tohto kultového filmu. Neuvedie ho žiadna veľká televízia!

Slováci si už vianočné sviatky bez rozprávky Tri oriešky pre Popolušku nedokážu ani predstaviť. Film o sirote, ktorú zlá macocha po smrti otca vyhostila medzi služobníctvo, nám spríjemňuje najkrajšie obdobie roka hneď niekoľkokrát. A inak tomu nebude ani tento rok - na Popelku sa slovenskí diváci môžu tešiť rovno dvakrát.

Televízia Joj ju plánuje nasadiť priamo na Štedrý deň o 19:00 a reprízu ponúkne na Druhý sviatok vianočný o 14:30. Aj u našich západných susedov bola v minulosti stabilnou súčasťou Vianoc. No už minulý rok čakal divákov nepríjemný šok - žiadna z veľkých televízií Popelku do svojho vysielania nezaradila. A ako sa zdá, nešlo o výnimku, ale nové pravidlo.

Ani tento rok totiž Česká televízia, Nova ani Prima Tri oriešky neodvysiela. Namiesto tradičných televízií sa kultovej snímky ujala Televize Seznam, ktorá sa v priebehu minuloročných sviatkov stala štvrtou najsledovanejšou stanicou v Česku. A inak tomu nebude ani tento rok - TV Seznam hlási, že Popelku odvysiela rovno trikrát - v utorok 23. decembra o 20:10, na Štedrý deň o 16:30 a na Druhý sviatok vianočný o 14:25.

