Výbor vypočul aj zvyšných troch kandidátov na ústavných sudcov: Nasledovať bude hlasovanie

Švecová v opakovanom vypočúvaní videla príležitosť, aby svoje predchádzajúce vyjadrenia doplnila. Členov výboru zaujímal jej názor na opätovné zavedenie práva na odpoveď pre politikov. "Keď sa niekto cíti byť urazený správami, ktoré sú v médiách, mal by mať možnosť to využiť, nevynímajúc politikov," priblížila. Ku konkrétnym zneniam novely tlačového zákona sa vyjadriť nechcela, pretože podľa nej môže byť predmetom rozhodovania ústavného súdu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predsedníčka NS tiež mala zhodnotiť nález ÚS, že plošné previerky sudcov Národným bezpečnostným úradom sú protiústavné. Previerky sudcov by podľa nej mali ostať zachované, zmeniť by sa mal ich spôsob. Švecovú navrhli rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský, predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Andrea Olšovská, Notárska komora, Slovenská advokátska komora, ako aj dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave Eduard Burda.

Trubana na post ústavného sudcu nominovali šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová a Slovenská advokátska komora. Tvrdí, že je ťažké stanoviť mantinely, do akej miery by mal ústavný súd zasahovať do rozhodovacej činnosti všeobecných súdov. Truban doplnil, že je zástancom toho, aby došlo k zjednoteniu rozhodovacej praxe na ústavnom súde, pretože podľa neho dochádza k nejednotnému rozhodovaniu v rovnakých otázkach.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Vernarský si myslí, že mesiac a pár dní, počas ktorých je ÚS nefunkčný, je ešte udržateľný, no rozsah nevybavenej agendy bude narastať. Noví ústavní sudcovia budú podľa neho vystavení tlaku, aby sa čo najskôr vyrovnali s podaniami. Externého poradcu ústavného súdu nominovala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.