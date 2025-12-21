Správa sa inak než zvyčajne? TÝCHTO 5 znakov môže naznačovať NEVERU! Odborníčka varuje pred týmito signálmi

AUSTRÁLIA - Máte pocit, že sa váš partner správa inak než zvyčajne? Podľa austrálskej párovej terapeutky existuje niekoľko varovných signálov, ktoré môžu naznačovať neveru. Niektoré z nich sú nenápadné, iné bolestivo jasné, a keď ich raz uvidíte, možno už nebudete chcieť zavrieť oči.
Ak sa váš partner správa zvláštne, možno to pripisujete stresu. Ale čo ak je v tom nevera? Ako informuje news.com, párová terapeutka Phoebe Rogersová uvádza, že už niekoľkokrát opakovane videla, aký dopad má na vzťah a je oveľa bežnejšia, ako si väčšina z nás myslí hoci sú jej následky srdcervúce. Pre podvedeného partnera ide o obrovské narušenie dôvery. A čo podľa odborníčky naznačuje, že je vám partner neverný?
1. Emocionálne vyhýbanie sa a impulzívne správanie
Partner, ktorý podvádza, môže mať problémy ovládať svoje emócie a stres prirodzeným spôsobom. Môže sa od vás emocionálne odpojiť a obrátiť sa skôr od vzťahu ako k vám. Namiesto otvorenej komunikácie s vami svoje pocity potlačí alebo ignoruje.
2. Tajnostkárstvo a odcudzenie
Môžete si všimnúť, že je uzavretý, neodpovedá na vaše snahy o kontakt, snaží sa skrývať telefón či svoje aktivity a jeho rozvrh, či opis udalostí sa nezhodujú. Keď sa ho na to snažíte opýtať, reaguje defenzívne, bagatelizuje to alebo popiera. Vy ale potrebujete jasný dôkaz, aby ste mohli potvrdiť podozrenie.
3. Nespokojnosť vo vzťahu
V partnerstvách, v ktorých sa vyskytla nevera, obaja partneri často pociťujú nespokojnosť už dlhší čas. Dochádza k strate emocionálneho spojenia a klesá aj fyzická intimita. Tento pocit odpojenia môže viesť k tomu, že si človek hľadá uspokojenie inde.
4. Nedostatok sebareflexie
Niektorí ľudia, ktorí podvádzajú, majú sklon viac sa sústrediť na svoje vlastné potreby a ignorovať pocity druhých. Nedostatok empatie, obviňovanie partnera alebo bagatelizovanie problémov naznačuje, že nie sú ochotní čeliť dôsledkom svojho správania.
5. Vaše vnútorné „alarmy“
Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku a cítite napríklad zmenu nálady, nekonzistentné správy alebo vyhýbanie sa rozhovorom, vaše telo a intuícia si to môže všimnúť skôr ako rozum. Tento vnútorný pocit je skutočný a často sa zakladá na pozorovaní drobných zmien.
Nevera môže spôsobiť hlbokú bolesť a narušiť vaše duševné zdravie a pocit vlastnej hodnoty. Či už sa rozhodnete vyhľadať odbornú pomoc, pracovať na vzťahu alebo sa rozísť, malo by to byť s jasnosťou, porozumením a súcitom k sebe samému.