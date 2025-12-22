Prekvapivé slová moderátorky Sone Müllerovej: Prečo sa zmenil jej vzťah k deťom?

BRATISLAVA - Úsmev je ten najvzácnejší dar! Soňa Müllerová to veľmi dobre vie a snaží sa ho rozdávať nielen na fotkách, ale najmä v bežnom živote. Ved nič nestojí a znamená tak veľa...
Úsmev je dar. Je to prirodzený prejav šťastia, vďaky a pozitívnych emócií, signalizuje radosť, veselosť, priateľstvo a je lacným a účinným nástrojom na zlepšenie nálady sebe i druhým. „Úsmev je pozitívna jednotka a všetko, čo je pozitívne, je cenné, vzácne…“ hovorí Soňa Müllerová a tvrdí, že so zlou náladou sa veľmi často nezobúdza: „Ja mám totiž psíka, a keď máš psíka, ktorý už čaká, že ho ideš vyvenčiť, tak nemáš čas mať zlú náladu…“
S dobrou náladou prišla aj na nakrúcanie benefičného koncertu Úsmev ako dar. Ide o najdlhšie fungujúci benefičný koncert v Strednej Európe. Vysiela sa už 43 rokov a odrástlo na ňom niekoľko generácií detí z detských domovov, ktoré každoročne plnia hľadisko. Osud trpiacich detí nie je ľahostajný ani Soni. „Deti sú naša budúcnosť a ty si hovoríš, ako je to vôbec možné, že v dnešnej dobe, keď je prebytok všetkého, ľudstvo vôbec pripustí, aby deti zomierali od hladu… veď to je taká prehra toho ľudstva, že to je na potok sĺz,“ zamyslela sa.
S vlastnými deťmi má moderátorka aj úsmevné príbehy a jeden z nich sa rozhodla zverejniť… Dnes sú už Filip aj Ema dospelí a Soňa prehovorila aj o tom, ako sa zmenil ich vzájomný vzťah. Máte to rovnako?
Vianočný koncert Úsmev ako dar je benefičný, preto popri sledovaní 23.decembra dopoludnia na Jenotke môžete podporiť deti z detských domovov zaslaním esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877. Cena jednej DMS je 5 eur v sieti všetkých operátorov. Výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohrozených rodinách.
