Rok od TRAGICKEJ SMRTI Heleny Zeťovej (†44): Rodina odhalila jej hrob... Leží vedľa milovaných PSOV!

PRAHA - Cez víkend uplynul rok od nepochopiteľnej smrti českej speváčky Heleny Zeťovej. Blondínka zomrela vo veku 44 rokov po páde z okna v prvom pochodí svojho domu. A rodina pri tejto príležitosti fanúšikom odhalila miesto jej posledného odpočinku. Talentovaná hudobníčka v ňom leží vedľa babky a milovaných psov!
TRAGICKÁ SPRÁVA 4 dni pred Vianocami: Česká hviezda (†44) zomrela po páde z okna!
Hoci od tragédie uplynul už rok, pre mnohých je udalosť stále veľmi bolestivá. Pri dome talentovanej speváčky v Hornej Bečve preto vzniklo pietne miesto, ku ktorému pravidelne chodia fanúšikovia z celého Česka, aby si uctili Heleninu pamiatku. V sobotu, v deň výročia, ho zaplavili fotky a sviečky. No mnohí si to namierili aj na miesto jej posledného odpočinku.
TRAGICKÁ SMRŤ českej speváčky (†44): ZÁHADNÉ okolnosti pádu a... Prvé vyjadrenie rodiny!
Zeťová leží v rodinnom hrobe v Hornej Bečve, kde rodina nechala do náhrobku vsadiť speváčkinu fotografiu a pripísala dátum narodenia a úmrtia. Zaujímavosťou je, že v hrobe s ňou ležia aj jej babka a milované psy Samík a Beník. „Dnes 20. 12. 2025 je to presne rok, čo tragicky a nepochopiteľne odišla Helena Zeťová,“ zverejnil na sociálnej sieti Facebook fanúšik Michal Theuer.
„S poverením jej otecka pána Josefa Zeťa pridávame fotografie miesta posledného odpočinku, kde Helenka aj so svojimi dvomi psami a babičkou odpočívajú spolu. Ide o rodinný hrob v Hornej Bečve. Pietne miesto pri dome je stále udržiavané. Ďakujeme všetkým, ktorí si akokoľvek uctia Helčinu pamiatku,“ dodal.