Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Danko opäť kritizoval Pellegriniho: Chce zmenu voľby prezidenta! On je zdroj konfliktov v koalícii, reaguje hlava štátu

Andrej Danko Aktualizované
Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/PH © Zoznam/PH
TASR

BRATISLAVA - Líder koaličnej SNS Andrej Danko si myslí, že by si mala vrátiť voľba prezidenta do rúk Národnej rady (NR) SR. Súčasný model podľa neho spôsobuje v spoločnosti napätie. Hovoril aj o situácii v koalícii. Obáva sa toho, aby súčasná situácia nedospela k debate o tom, že voľby do NR SR by sa mohli spojiť s komunálnymi voľbami, ktoré majú byť na budúci rok. Poukázal pri tom na stupňujúce sa napätie medzi koaličnými stranami Hlas-SD a Smer-SD. Vyplýva to z vyjadrenia Danka v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

Aktualizované 14:20 Prezidentský palác reagoval na slová Andreja Danka. Podľa prezidentskej kancelárie je to práve Danko, kto je zdrojom najväčších konfliktov v koalícii. "Andrej Danko opakovane a vedome klame, uráža politických oponentov, účelovo šíri v spoločnosti nenávisť a od samého začiatku je najväčším zdrojom vnútorných konfliktov vo vládnej koalícii, preto jeho výroky nebude pán prezident komentovať,“ reagoval palác.

archívne video

Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Asi len naivný človek si môže myslieť, že Robert Fico odpustil Petrovi Pellegrinimu, že ho zradil. Keď sa tvorila vláda, ja som napätie Hlasu a Smeru cítil. Teraz Fico cíti, že Hlas si neplní povinnosti svojich rezortoch, objavujú sa rôzne kauzy,“ skonštatoval Danko. Opakovane kritizoval viaceré kroky hlavy štátu Petra Pellegriniho. Mrzí ho, že prezident nestojí na strane koalície, keďže podľa neho by bez nej prezidentom nebol. Vyčítal mu aj to, že vetoval zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. „Ľahšie znesiem nepriateľa ako Korčok v Prezidentskom paláci ako človeka, ktorý sa tvári, že je náš priateľ a bodne nás do chrbta,“ skonštatoval.

Danko reagoval aj na tohtotýždňové dianie v parlamente počas hlasovania o novele Trestného zákona a rokovania o vetovanom zákone k transformácii ÚOO. Myslí si, že hlava štátu priliala olej do ohňa, keď legislatívu vrátila na opätovné prerokovanie. Kritizoval správanie opozičných poslancov. Ľuďom sa však ospravedlnil aj za reakciu niektorých koaličníkov. „Tá atmosféra bola šialená. Keby som bol predsedom parlamentu, ja nedovolím to hlasovanie, to zastavím,“ podotkol.

Na margo incidentu apeloval na zmenu rokovacieho poriadku. Myslí si, že parlament by sa mal úprave venovať hneď v úvode nasledujúcej schôdze, ktorá sa má začať 27. januára. „Ak chceme spoločnosť ukľudniť, musíme zmeniť rokovací poriadok,“ skonštatoval. Mrzí ho tiež, že na minulej schôdzi neriešili aj veci týkajúce sa sociálnej podpory ľuďom.

Diskutovalo sa aj o ekonomických témach. Danko privítal vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že budúci rok by sa mohli pri určitých kategóriách zamestnancov znížiť odvody. Išlo podľa neho o pripomienku SNS a je rád, že ju predseda vlády vypočul. „My aj pri živnostníkoch teraz riešime, aby sa do 1. júla prijalo daňovo-odvodové zníženie,“ doplnil. Avizoval tiež, že v budúcom roku bude navrhovať rozšírenie rekreačných poukazov aj pre menšie firmy.

Viac o téme: VoľbySNSAndrej DankoPrezidentNárodná rada (NR) SR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Pellegrini a Robert
Fico s Dankom ostro útočia na prezidenta: Premiér ho hodil cez palubu! Šéf SNS zašiel ešte ďalej, lietajú obvinenia
Domáce
Michal Šimečka
Šimečka sa po bujarej noci v parlamente rozohnil: V parlamente sa vraj chľastalo! Alkohol cítil z viacerých
Domáce
V parlamente to poriadne
V parlamente to poriadne vrie: Opozícia zaplavila plénum transparentmi, Danko kričal na poslanca PS pre prostredník!
Domáce
Andrej Danko
Koalícia sa trasie! Danko priznal chaos a obul sa do Pellegi­niho: Hádže Šutaja Eštoka cez palubu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Prominenti
Svätá liturgia spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny
Svätá liturgia spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny
Správy
Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?!
Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?!
Prominenti

Domáce správy

Robert Kaliňák
Očakáva ďalší podraz? Kaliňák to povedal jasne: TAKTO podľa neho prezident rozhodne o novele Trestného zákona!
Domáce
Ilustračné foto
V parlamente momentálne pôsobí osem nezaradených poslancov
Domáce
ŠKANDÁL, aký nemá obdobu:
ŠKANDÁL, aký nemá obdobu: Zamestnanci bratislavskej univerzity špehovali študentky počas prezliekania! Využívali kamery
Domáce
Vlaky medzi Novými Zámkami a Levicami opäť jazdia bez obmedzení: Nové spoje v špičke
Vlaky medzi Novými Zámkami a Levicami opäť jazdia bez obmedzení: Nové spoje v špičke
Nitra

Zahraničné

V Paríži predstavili nové
V Paríži predstavili nové vitráže pre Notre-Dame: Státisíce ľudí sú proti nim
dromedar.sk
Nemecký politik tvrdo útočí
Nemecký politik tvrdo útočí na Brusel: Plánovaný zákaz spaľovacích motorov označil za podvod
Zahraničné
FOTO HOROR na austrálskej pláži
HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 12 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin
Zahraničné
FOTO Tiegan Jarmanová (†13)
Ďalšia zbytočná smrť: Dievča (†13) sa stalo obeťou ŠIALENEJ výzvy na sociálnych sieťach, rodina je zdrvená
Zahraničné

Prominenti

Dohra ROZVODU Belohorcovej a
Dohra ROZVODU Belohorcovej a Hájka: ŠTIPĽAVÉ ODKAZY... Ďalšie šance sa nerozdávajú!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Kali predstavil svoj životný
Kali predstavil svoj ŽIVOTNÝ projekt: A Orviská... Uff, to je poriadne PRIESVITNÉ tričko!
Domáci prominenti
VIDEO vnútri! BIZARNÉ Vianoce Seleny a
BIZARNÉ Vianoce Seleny a Bennyho: DVA stromčeky a na nich... Zavárané uhorky či krabica mlieka!
Zahraniční prominenti
Gabriela Drobová.
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dôchodcovia odhalili matematickú dieru
Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!
Zaujímavosti
Ázijská dedinka pripomína Alpy:
Ázijská dedinka pripomína Alpy: Prečo v nej tajne vyrábali pušný prach?
dromedar.sk
Kameň, papier, nožnice... Hra,
Kameň, papier, nožnice... Hra, ktorú poznáme všetci, má TAJNÉ PRAVIDLÁ: Takto budete vyhrávať stále!
Zaujímavosti
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší spôsob, ako SPOMALIŤ starnutie! TÝCHTO sedem návykov doslova ničí DNA
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce

Ekonomika

TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)

Varenie a recepty

Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Koláče a torty
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Rady a tipy

Šport

Bátovská, Fialková a Kapustová bojujú o body: Online prenos zo stíhačky v Hochfilzene
Bátovská, Fialková a Kapustová bojujú o body: Online prenos zo stíhačky v Hochfilzene
Biatlon
Rozprávka sa nekončí: Uchmatla triumf v superobráku, šok pre Shiffrinovú, rozladená Vonnová
Rozprávka sa nekončí: Uchmatla triumf v superobráku, šok pre Shiffrinovú, rozladená Vonnová
Najnovšie športové správy
Slovensko zažilo nepríjemný moment: Krutá výsledková priepasť zrejme nemala iné východisko
Slovensko zažilo nepríjemný moment: Krutá výsledková priepasť zrejme nemala iné východisko
Biatlon
VIDEO Nórska privatizácia v slalome mužov: Výsledková listina skôr pripomína národný šampionát
VIDEO Nórska privatizácia v slalome mužov: Výsledková listina skôr pripomína národný šampionát
Zimné športy

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Trendy na trhu práce
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Motivácia a produktivita
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
Získaj prácu
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Veda a výskum
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Bezpečnosť
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Veda a výskum
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Veda a výskum

Bývanie

Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?

Pre kutilov

Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Zábava
4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠKANDÁL, aký nemá obdobu:
Domáce
ŠKANDÁL, aký nemá obdobu: Zamestnanci bratislavskej univerzity špehovali študentky počas prezliekania! Využívali kamery
Andrej Danko
Domáce
Danko opäť kritizoval Pellegriniho: Chce zmenu voľby prezidenta! On je zdroj konfliktov v koalícii, reaguje hlava štátu
HOROR na austrálskej pláži
Zahraničné
HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 12 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin
Nekecáme, ale konáme: Nebezpečné
Domáce
Nekecáme, ale konáme: Nebezpečné sudy s jedovatými látkami sú spálené, ukázal Taraba! Prezradil ďalšie projekty

Ďalšie zo Zoznamu