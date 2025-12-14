Danko opäť kritizoval Pellegriniho: Chce zmenu voľby prezidenta! On je zdroj konfliktov v koalícii, reaguje hlava štátu

BRATISLAVA - Líder koaličnej SNS Andrej Danko si myslí, že by si mala vrátiť voľba prezidenta do rúk Národnej rady (NR) SR. Súčasný model podľa neho spôsobuje v spoločnosti napätie. Hovoril aj o situácii v koalícii. Obáva sa toho, aby súčasná situácia nedospela k debate o tom, že voľby do NR SR by sa mohli spojiť s komunálnymi voľbami, ktoré majú byť na budúci rok. Poukázal pri tom na stupňujúce sa napätie medzi koaličnými stranami Hlas-SD a Smer-SD. Vyplýva to z vyjadrenia Danka v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
Aktualizované 14:20 Prezidentský palác reagoval na slová Andreja Danka. Podľa prezidentskej kancelárie je to práve Danko, kto je zdrojom najväčších konfliktov v koalícii. "Andrej Danko opakovane a vedome klame, uráža politických oponentov, účelovo šíri v spoločnosti nenávisť a od samého začiatku je najväčším zdrojom vnútorných konfliktov vo vládnej koalícii, preto jeho výroky nebude pán prezident komentovať,“ reagoval palác.
„Asi len naivný človek si môže myslieť, že Robert Fico odpustil Petrovi Pellegrinimu, že ho zradil. Keď sa tvorila vláda, ja som napätie Hlasu a Smeru cítil. Teraz Fico cíti, že Hlas si neplní povinnosti svojich rezortoch, objavujú sa rôzne kauzy,“ skonštatoval Danko. Opakovane kritizoval viaceré kroky hlavy štátu Petra Pellegriniho. Mrzí ho, že prezident nestojí na strane koalície, keďže podľa neho by bez nej prezidentom nebol. Vyčítal mu aj to, že vetoval zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. „Ľahšie znesiem nepriateľa ako Korčok v Prezidentskom paláci ako človeka, ktorý sa tvári, že je náš priateľ a bodne nás do chrbta,“ skonštatoval.
Danko reagoval aj na tohtotýždňové dianie v parlamente počas hlasovania o novele Trestného zákona a rokovania o vetovanom zákone k transformácii ÚOO. Myslí si, že hlava štátu priliala olej do ohňa, keď legislatívu vrátila na opätovné prerokovanie. Kritizoval správanie opozičných poslancov. Ľuďom sa však ospravedlnil aj za reakciu niektorých koaličníkov. „Tá atmosféra bola šialená. Keby som bol predsedom parlamentu, ja nedovolím to hlasovanie, to zastavím,“ podotkol.
Na margo incidentu apeloval na zmenu rokovacieho poriadku. Myslí si, že parlament by sa mal úprave venovať hneď v úvode nasledujúcej schôdze, ktorá sa má začať 27. januára. „Ak chceme spoločnosť ukľudniť, musíme zmeniť rokovací poriadok,“ skonštatoval. Mrzí ho tiež, že na minulej schôdzi neriešili aj veci týkajúce sa sociálnej podpory ľuďom.
Diskutovalo sa aj o ekonomických témach. Danko privítal vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že budúci rok by sa mohli pri určitých kategóriách zamestnancov znížiť odvody. Išlo podľa neho o pripomienku SNS a je rád, že ju predseda vlády vypočul. „My aj pri živnostníkoch teraz riešime, aby sa do 1. júla prijalo daňovo-odvodové zníženie,“ doplnil. Avizoval tiež, že v budúcom roku bude navrhovať rozšírenie rekreačných poukazov aj pre menšie firmy.