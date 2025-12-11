V parlamente to poriadne vrie: Opozícia zaplavila plénum transparentmi, Danko kričal na poslanca PS pre prostredník!

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok večer ukončili diskusiu o vládnej novele Trestného zákona. Debate o tomto bode venovali takmer celý rokovací deň. Rozprava bola skrátená na 12 hodín. Zároveň schválili horalkový paragraf s prílepkami a poslanci sa rozhodli rokovať aj do noci a lámať prezidentovo veto.
- parlament schválil novelu Trestného zákona a takzvaný horalkový paragraf, podporilo ho 76 poslancov, nehlasovali poslanci Richter zo Smeru a nezaradený Radačovský,
- opäť sa vracia pravidlo trikrát a dosť,
- opozícia kritizuje schválené prílepky, ktoré majú pomôcť aj Tiborovi Gašparovi, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec,
- opozícia sa počas rokovania búrila a prišlo aj na fyzicku potýčku,
- koalícia sa presne v deň, kedy prezident vrátil do parlamentu vetovaný zákon o rušení Úradu na ochranu oznamovateľov, rozhodla prelamovať jeho veto,
- poslanci zdvihajú v pléne transparenty s nápismi "noc mafie".
20:38
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) označil za vinníka dnešných udalostí v parlamente Igora Matoviča z hnutia Slovensko. "Takéto toxické a deštruktívne správanie je nezlučiteľné s akoukoľvek verejnou funkciou a s princípmi slušnej a zodpovednej politiky. Ako spoločnosť máme povinnosť takýchto nestabilných jednotlivcov odsúdiť a posunúť na okraj a odmietnuť venovať verejný priestor, ktorý destabilizuje slušný dialóg," tvrdí Šutaj Eštok. "Máme ako spoločnosť akceptovať, aby sa osoba s takýmto správaním naďalej angažovala vo verejnom živote?" položil otázku minister.
20:32
Schválená novela Trestného zákona, ktorou sa mení aj Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov, rieši problémy „mafie“. Zaručiť má ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť, beztrestnosť. Koalícia urýchlene schvaľuje zákony pre korupčníkov a ľudí, ktorí rozkrádajú túto krajinu. Po schválení novely Trestného zákona v Národnej rade (NR) SR to vyhlásili predstavitelia opozičných strán. Ich skandovanie a pískanie pri hlasovaní odôvodnili niektorí ako „núdzový stav“.
„Všetko, čo sa v tomto volebnom období dialo, smerovalo k tomuto momentu z pohľadu pána Gašpara. Pán Gašpar si chcel presadiť do tohto zákona 'mafiánsku doložku', pozmeňujúci návrh, ktorý by umožnil, aby ľudia, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť, organizovaný zločin, aby boli beztrestní,“ povedal novinárom podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS). Opozícia viackrát opakovala, že novela má pomôcť obžalovanému podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi (Smer-SD).
Podľa Dubéciho existujú momenty, keď sa treba ozvať. „Nazval by som to malý núdzový stav, ktorý sme chceli ozvučiť tým, že sme museli nahlas povedať, že nie. Toto všetko je výsledkom jedine konania vládnej koalície, ktorá veľmi dobre vedela, že tlačí na pílu, veľmi dobre vedela, že porušuje všetky parlamentné normy,“ dodal. Celé to podľa neho koalícia „pokrstila“ tým, že zaradila na rokovanie aj vetovaný zákon o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. O vete sa bude rokovať ešte počas štvrtkovej noci.
„Toto je normálne noc mafiánskeho prevratu, normálne, že doslova a do písmena, čo tu predvádza vládna koalícia. Tu sa nerobia zákony pre ľudí, aby ľuďom pomohli, tu sa robia zákony pre mafiánov, korupčníkov a ľudí, ktorí rozkrádajú túto krajinu a chcú sem priviesť mafiu a takýmto spôsobom nás tu ovládať,“ vyhlásil šéf SaS Branislav Gröhling.
„Sú hranice, ktoré vieme tolerovať a sú hranice, ktoré už presahujú našu únosnosť a dnešný večer sa určite vpíše aj do histórie Slovenskej republiky v tom, čo dokáže vládna koalícia vykonať. Dnes prestrela vládna koalícia červený koberec pre mafiu, pre organizovaný zločin a títo ľudia dnes budú strieľať šampanské,“ skonštatoval líder KDH Milan Majerský.
20:12
"Pán poslanec Sabo, ukázali ste mi prostredník na celú sálu! To ste urobili poslednýkrát, že ste mi ukázali prostredník! Lebo potom vám ja ukážem prostredník!" odkázal poslancovi Michalovi Sabovi z PS Danko. "Ste pos*ro! ... Obyčajný pos*ro!" zakričal Danko.
20:09
Transparenty "noc mafie" sa stále viac a viac množia s tým, ako vystupujú ďalší opoziční poslanci. "Vy neviete nič o živote ... nič .. poznám vás príbeh ... a už stačilo a tie smiešne papieriky si odložte. Takýto primitivizmus si môžete robiť v rádiu Expres!" vyhlásil predsedajúci podpredseda parlamentu Andrej Danko a prerušil rokovanie schôdze. "Ty chorá hlava, ty si komu ukázal prostredník?! Ty chudák, ty chudák!" rozhorčil sa ešte Danko.
20:05
"Dva roky neriešia nič iné, ako amnestovať seba a svojich blízkych," kritizoval koalíciu poslanec PS Branislav Vančo. Aj on si priniesol transparent. Skritizoval tiež prezidenta, ktorý podľa neho zahral "divadlo" s vetovaním zákona a dobre vedel, čo sa vraj bude diať. "Mohli ste to nechať na posledný deň 24. decembra, ale nie, vy ste to spravili teraz," dodal.
20:03
"Vy si ani neviete predstaviť, čo ste dnes spravili. Kvôli jednému človeku ste ohrozili bezpečnosť bežných ľudí v tejto krajine. Mafia, ktorá tu bola v 90. rokoch zabíjala nevinných ľudí. Tu vybuchovali autá, strieľali sa ľudia na uliciach a dostali sa do basy len vďaka ľuďom, ktorí boli ochotní svedčí zvnútra tej mafie. Vy ste tomu dnes zabránili," reagoval na koalíciu poslanec KDH František Majerský, ktorý si tiež pripravil transparent. Koalícii odkázal, že "mafiu vrátili poslanci naspäť".
19:51
Transparenty "noc mafie" sa v pléne začinajú množiť. Čoraz viac opozičných poslancov v záberoch na kamere držia tento napis na papieri. "Dnes ste našu krajinu predali mafiánom. Kvôli tomu ste zapredali budúcnosť našich detí. Vyhnali ste ďalších šikovných ľudí zo Slovenska. História si vás bude pamätať. Toto je váš osud, sami ste si ho zvolili, sami ste k nemu prispeli," povedala koalícii opozičná poslankyňa Dana Kleinert z PS
19:35
Zuzana Pleviková z Progresívneho Slovenska stála zhruba polminútu za rečníckym pultom s transparentom "noc mafie" a opozícia jej tlieskala. Tá toto rokovanie tak označila po tom, čo plénum schválila novelu Trestného zákona, ktorá podľa nich pomáha Tiborovi Gašparovi. Zároveň koalícia ide v jednom balíku prelamovať veto prezidenta pri zákone o rušení Úrado na ochranu oznamovateľov.
Rozprava je skrátená na 12 hodín. Parlament si totiž odsúhlasil zmeny v programe. Do rozpravy sa prihlásilo vyše 30 rečníkov.
Parlament schválil horalkový paragraf a schválil aj prílepky
Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Do novej legislatívy pribudli v 2. čítaní ďalšie zmeny. Rozšíri sa napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Podľa opozície má novela zákona pomôcť hlavne obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi a poškodí aj prípad vraždy novinára Jána Kuciaka. Novelu schválilo 76 poslancov. Opoziční poslanci spievali hymnu, stáli, koalícia spievala pieseň "Na kráľovej holi", opozičníci zatiaľ búchali do poslaneckých lavíc a ustavične pískali. Skandujú tiež "hanba!". V prípade návrhu nehlasovali koaliční poslanci Ján Richter zo Smeru a nezaradený Miroslav Radačovský.
Poslanci zároveň schválili, že budú rokovať aj po 20:00 hodine a chcú prelamovať veto prezidenta, ktorý plénu vrátil zákon o rušení a náhrade Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO).
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vetovanom zákone o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad rokovať ešte vo štvrtok. Diskusiu začnú po 30-minútovej prestávke. Debata bude až do úplného prerokovania bodu, v prípade potreby teda aj po 20.00 h, avšak bez hlasovania. Parlament si totiž odsúhlasil zmeny v programe.
Najbližšie hlasovanie sa má uskutočniť v piatok 12. decembra o 10:00 hodine. Poslanci si termín hlasovania taktiež odsúhlasili, keďže piatky zvyčajne nie sú hlasovacím dňom. Zákonodarcovia sa do lavíc vrátia v piatok o 9:00 hodine, na kedy je zvolaná mimoriadna schôdza k zlyhaniu ministerky hospodárstva pri adresnej energopomoci, ktorú iniciovala opozícia. Následne by mali pokračovať v riadnej schôdzi.
Princíp trikrát a dosť
Úprava je aktuálne v druhom čítaní. Je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.
Z rokovania výborov pribudli do návrhu novely viaceré pozmeňujúce návrhy. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež zaviesť trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov.
Do rozpravy sa prihlásilo 61 rečníkov
Do diskusie k tretiemu čítaniu k vládnej novele Trestného zákona sa prihlásilo 61 poslancov Národnej rady (NR) SR. Poslanec môže podľa rokovacieho poriadku parlamentu v treťom čítaní navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb. „Tretie čítanie sa obmedzí len na tie ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy,“ uvádza sa.
Prvý v rozprave mal vystúpiť poslanec Jozef Pročko (Slovensko - Za ľudí). Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) však vyhlásil päťminútovú prestávku. V pléne totiž od začiatku hlasovania o novele opoziční poslanci skandovali, pískali na píšťalkách a kričali „hanba“.
Rozpravu uzavreli procedurálnym návrhom
Poslanci Národnej rady (NR) SR uzavreli rozpravu v treťom čítaní o vládnej novele Trestného zákona. Schválili totiž návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) o ukončení rozpravy. Do diskusie bolo prihlásených 61 rečníkov. Nevystúpil ani jeden. Raši podanie návrhu o ukončení rozpravy argumentoval dianím v parlamente.
Novinky v prípade trestného práva
Zavádza sa tiež trest odňatia slobody až na pol roka pri verejnom popieraní alebo spochybňovaní mierového usporiadania pomerov po druhej svetovej vojne, „ktoré vzniklo na základe právnych aktov reprezentatívnych orgánov Československej republiky alebo Slovenskej národnej rady“.
Nová legislatíva mení aj Trestný poriadok. Úprava inštitútu kajúcnika sa podľa odôvodnenia poslancov zneužíva napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí kajúcnika, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné. „Súdy sa nedostatočne vyrovnávajú s hodnotením ich dôveryhodnosti,“ píše sa v odôvodnení. Navrhuje sa preto bližšie špecifikovať „nepoužiteľnosť dôkazov získaných prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu“ a vyslovene sa prikazuje súdu „vyrovnať sa v odôvodnení rozsudku s dôveryhodnosťou spolupracujúcej osoby, ktorej bol poskytnutý benefit“.
Zároveň sa posúva dátum nadobudnutia účinnosti ustanovení zákona, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení Európskej únie na zmiernenie globálneho odlesňovania.
Opozícia kritizuje ze práve predmetné body sú sporné a pomáhajú jednotlivcom a ich blízkym vo vládnej koalícii.