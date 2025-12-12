Šimečka sa po bujarej noci v parlamente rozohnil: V parlamente sa vraj chľastalo! Alkohol cítil z viacerých

BRATISLAVA - Parlament má za sebou noc, za akú by sa nemusela hanbiť ani putiky či krčma horšej povesti. Okrem slovných hádok, počas ktorých zazneli aj vulgarizmi najhrubšieho zrna, sme boli svedkami strkaníc, ohadzovania sa flašami a k slovu sa mal údajne dostať aj alkohol. Na zážitky minulej noci nezabudnú tak ľahko zrejme ani jej hlavní aktéri - poslanci.
K dramatickým udalostim sa rozhodol vrátiť dnes ráno aj líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a nedával si pri tom servítku pred ústa. "Pár osobných postrehov k včerajšej noci mafie. Začnem tým zlým. Andrej Danko viedol schôdzu očividne opitý. Vulgárne urážal opozičné poslankyne, alkohol sme cítili aj z viacerých ďalších jeho kolegov. Evidentne je pre nich normou chlastať v práci," uviedol. "Vládni poslanci sa opakovane strkali a napádali s poslancami Igora Matoviča," pokračoval s tým, že to bolo nedôstojné a takéto správanie v zákonodarnom zbore nemá čo hľadať. "A to najhoršie, koalícia pretlačila protiústavné prílepky, ktorými likviduje trestný proces a kriminalizuje opozíciu," dodal.
"Nesmieme však strácať nádej. Popri celom tom zmare a šoku z toho, kam sú až schopní zájsť, aby ošetrili mindráky a strach z väzenia jedného obžalovaného Tibora Gašpara, musíme hľadať aj cestu dopredu. Vidím ju. Videl som ju na tvárach viacerých poslancov koalície, ktorí boli sami znechutení z toho, na čo ich vláda zneužila. Videl som ju v zostave našich poslancov, ktorí celý deň a noc bojovali, vysvetľovali, obštruovali, pískali, robili všetko možné aj nemožné, aby noc mafie aspoň zbrzdili a oboznámili verejnosť s tým, čo sa deje. A videl som ju aj v masívnej podpore od všetkých vás, ktorí nám píšete, že ste z diania v parlamente zhnusení a neviete sa dočkať zmeny," pokračoval.
"Tá zmena príde. Takáto vulgárna, násilná a hlúpa partia sa pri moci nedokáže udržať dlho. Už teraz sa hádajú a žerú navzájom. Už teraz im dochádzajú fleky, ktorými si doteraz kupovali poslušnosť. Už teraz ich kritizujú aj ich vlastní ľudia, od prezidenta až po generálneho prokurátora. Porazíme ich. V demokratických voľbách. Možno oveľa skôr, ako si dnes myslia. Musíme vytrvať, a zvládneme to, som o tom pevne presvedčený," uzavrel.
Šimečka však nie je jediným a ani prvým poslancom, ktorý spomínal v súvislosti s nočným rokovaním alkohol. Poslankyňe SaS Mária Kolíková a Martina Bajo Holečková viackrát v rozprave cez procedurálny návrh vyzvali predsedajúceho Richard Rašiho, aby sa Danko ospravedlnil a už viac schôdzu neviedol, lebo "javí známky požitia alkoholu".
Poslanec Smeru Marián Kéry odkázal opozičnej šéfke klubu PS Zuzane Mesterovej, že ak jej prekáža zápach alkoholu a cigariet, nech si odsadne. "Ak pani predsedníčka Progresívneho Slovenska (klubu, pozn. red.) nechce cítiť alkohol a cigarety, tak ju chcem požiadať, aby si odsadla," povedal presne Kéry. Mesterová ešte predtým uviedla: "Niektorí ľudia tu majú problémy s dýchaním a smrdí to tu ako v krčme."