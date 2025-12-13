Fico s Dankom ostro útočia na prezidenta: Premiér ho hodil cez palubu! Šéf SNS zašiel ešte ďalej, lietajú obvinenia

BRATISLAVA - Nový zákon týkajúci sa rušenia pôvodného Úradu na ochranu oznamovateľov spôsobil na slovenskej politickej scéne poriadne dusno. Okrem toho, že sa kvôli nemu v parlamente pískalo, kričalo, nadávalo a došlo aj na fyzické potýčky, tak pnutie spôsobil aj medzi prezidentom a premiérom. Peter Pellegrini totiž aj po prelomení jeho veta odmietol zákon podpísať. Netrvalo dlho a prišla reakcia Robert Fico (Smer-SSD) ako aj Andreja Danka (SNS).
Premiér síce v úvode tvrdí, že rešpektuje právo prezidenta, no vzápätí jedným dychom hlavu štátu kritizuje. „Rešpektujem právo prezidenta vetovať akýkoľvek zákon v NR SR. Peter Pellegrini je prezident SR a takto sa k nemu budem vždy správať, hoci je mojím politickým študentom,“ začal. „Neviem, kto mu radil, ale prijímať rozhodnutia na základe rebríčkov popularity článkov v Denníku SME alebo Denníku N, či vnútropolitickej situácii v politickej strane HLAS – SD je seba zničujúce,“ pokračoval Fico s tým, že vôbec nejde o to, aký technický zákon NR SR prijala.
„Peter Pellegrini nevie, čo to je posielať ľudí do väzby bez dôkazov alebo ako chutí 9 mm guľka v bruchu. Prezident SR v mojich očiach zlyhal nie kvôli zákonu, ale kvôli tomu, že sa postavil na stranu ľudí, ktorí nás zatvárali a na nás strieľali,“ odkázal. „SMER – SSD bude vždy pána prezidenta SR rešpektovať. Bude to náš prezident SR, ale v nasledujúcich prezidentských voľbách nemá našu žiadnu podporu,“ odkázal.
Pellegrini zákon vetoval
Napätie na slovenskej politickej scéne vyvolal zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Vláda kvôli zákonu dokonca netradične zasadala počas víkendu a koalícia si zákon, ktorý vyvolával od začiatku rozbroje, následne rýchlo odhlasovala aj v parlamente.
Škrt cez rozpočet im však urobil prezident, ktorý v krátkom čase novelu poslancom vrátil na opätovné prerokovanie. Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
Parlament v piatok po búrlivej debate v parlamente však prezidentské veto prelomil. Pellegrini ale koalícii odkázal, že ani tak im zákon nepodpíše. „Opozícia pri prerokúvaní môjho veta konšpirovala o údajných tichých dohodách s koalíciou a časť koalície ma zasa obviňovala z politickej zrady. Chcem tu jasne povedať – mojim programom sú a budú ľudia kvalita ich života. Nebudem sa riadiť želaniami ani koalície, ani opozície. Vždy sa budem riadiť právnymi a demokratickými princípmi a budovaním takého renomé Slovenska, ktoré bude vzbudzovať rešpekt u našich partnerov v medzinárodných inštitúciách. A chcem vás uistiť, že z tejto cesty nemienim nikdy zísť,“ odkázal. Na základe toho je rozhodnutý, že aj po prelomení veta zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov nepodpíše. „Slovensko a ľudia, ktorí tu žijú, si zaslúžia lepši, pokojnejší a bezpečnejší život. Vráťme sa preto k pokojnému a zodpovednému napĺňaniu týchto princípov,“ dodal.
Danko: Prezident stratil dôveru SNS
Fico nie je jediný, kto skritizoval prezidenta a odkázal mu, že s podporou jeho strany už nemá rátať. Podobne sa vyjadril aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý uviedol, že SNS ho už nikdy nepodporí do žiadnej funkcie. „Najprv si zradil Roberta Fica v 2020. O tom, ako si sa stal premiér v 2018 ani nejdem rozprávať, založil si si stranu, pri zostavovaní vlády si si vypýtal ministerstvá, kde máš dlhé prsty (...) a na konci dňa zákon, ktorý horko ťažko schválime v parlamente, ty len tak vrátiš,“ odkázal Danko Pellegrinimu s tým, že tak „hodil Hlas-SD cez palubu“.
Danko zároveň tvrdí, že prezident vedel, aké napätie vyvolá opätovné hlasovanie o tomto zákone. Je preto podľa neho zodpovedný za potýčky, ku ktorým došlo vo štvrtok medzi poslancami v Národnej rade. „Nesieš plnú zodpovednosť za ten bordel v parlamente,“ skonštatoval.