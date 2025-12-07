Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Koalícia sa trasie! Danko priznal chaos a obul sa do Pellegi­niho: Hádže Šutaja Eštoka cez palubu

Andrej Danko
Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko v televíznej diskusii avizoval, že od 1. júla by niektoré skupiny ľudí mohli byť oslobodené od zvýšených odvodov. Zároveň ostro kritizoval energopomoc nastavovanú vládou, ktorá podľa neho smeruje aj k ľuďom s vysokými príjmami. V debate sa však rozohnil aj nad koaličnými napätiami — priznal, že koalícia sa „trasie“ a naznačil, že SNS môže odmietnuť aj ďalší kľúčový návrh, ak ho prezident Pellegrini vráti do parlamentu. Zároveň vyhlásil, že sa mu kauza Voderady hnusí.

Niektoré skupiny ľudí by mohli byť oslobodené od vyšších odvodov

Od 1. júla budúceho roka by mohli byť niektoré skupiny ľudí oslobodené od platení vyšších odvodov. Stanoviť by sa mohli limity odvodov pre dôchodcov, živnostníkov či pre ľudí, ktorí majú svoj riadny pracovný pomer, no okrem toho si ešte privyrábajú inou prácou. Uviedol to šéf koaličnej SNS Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 s tým, že o tejto téme diskutuje s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD).

„Áno, bude to na jar schválené, minister Erik Tomáš už to má nastavené tak, aby sme stanovili limity pre osoby, ktoré nebudú platiť tie odvody, teda od 1. júla, aby neboli zaťažené tými vyššími odvodmi,“ povedal Danko.

Danko má pri zákone o energopomoci problém

Ďalšou témou diskusie bola energopomoc, pri ktorej predseda opozičného KDH Milan Majerský zdôraznil, že je viditeľná absencia zákona o energetickej chudobe, ktorý by stanovil adresnú pomoc pre najchudobnejších ľudí odkázaných na pomoc s drahými energiami. Kritizoval vládou schválenú energopomoc pre 90 % ľudí za takmer 400 miliónov eur, ktorá podľa neho nie je adresná.

archívne video

Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Danko má pri zákone problém s tým, že energopomoc dostanú aj tí, ktorí majú vysoké platy. Spresnil, že tie hranice, kto ju dostane, mali byť jasne stanovené a štát mohol využiť dáta od Sociálnej poisťovne, ktorá má údaje o výške platov ľudí. Myslí si, že podľa toho sa dalo zistiť, ktorí Slováci majú a nemajú nárok na energopomoc. „Hľadal by som riešenie v Sociálnej poisťovni, ktorá by identifikovala nielen energetickú chudobu, ale celkovú chudobu, ktorá je na Slovensku,“ vysvetlil Danko.

Dôležité podľa neho je, že štát stále pomáha ľuďom s cenami energií a 90 % domácností túto podporu dostane. „Keď sa nezlepší niečo s energetickými vstupmi, nenaštartuje sa ekonomika daňovými úľavami, nebude sa podporovať spotreba a lepšie čerpanie eurofondov, tak sa ekonomika nemôže pohnúť,“ uzavrel Danko. Majerský dodal, že veľa financií by sa dalo ušetriť na energiách v rámci verejnej správy a na ministerstvách, ak by sa viac v tomto sektore konsolidovalo napríklad pri nákupe motorových vozidiel.

Danko nevylúčil, že SNS nepodporí návrh o Úrade na ochranu oznamovateľov

Predseda SNS Andrej Danko nevylučuje, že sa jeho poslanecký klub zdrží hlasovania o návrhu zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad, ak ho prezident SR Peter Pellegrini nepodpíše a vráti do Národnej rady SR. Tvrdí, že Pellegrini by tak „hodil cez palubu“ predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Líder KDH Milan Majerský návrh zákona opakovane skritizoval. Obaja sa zároveň zhodli na tom, že je potrebné rokovať aj o množstve iných zákonov. Vyplýva to z vyjadrení politikov v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

„Slovensko potrebuje množstvo iných zákonov. My dva týždne riešime rušenie úradu, lebo to chceli koaliční partneri. A dnes prezident povie, že on vlastne hodí cez palubu Matúša Šutaja Eštoka, že mu to nepodpíše. (...) Ak sa stane, že to vráti, pozriem si argument a nevylučujem, že sa aj pri tom potom už zdržíme,“ vyhlásil Danko. Prezidenta skritizoval aj za jeho vyjadrenia, že nemá nič so stranou Hlas-SD ani s koalíciou.

Majerský privítal Dankov postoj

Majerský privítal Dankov postoj v súvislosti s návrhom zákona. Súhlasí s ním, že v parlamente je množstvo iných zákonov, o ktorých treba rokovať. „Vláda dva týždne zabila tým, že sme rokovali o úrade, ktorý mal chrániť bežných ľudí,“ poznamenal. Nemyslí si, že pozmeňujúce návrhy k zákonu budú postačujúce na to, aby Slovensku nespôsobil problémy u Európskej komisie. „Ja si myslím, že tento zákon by mal byť čo najskôr stiahnutý,“ povedal líder KDH. Zároveň súhlasí s Dankom, že prezident si nad stranou Hlas „umyl ruky“. „Ale hlas Hlasu ho dobieha,“ doplnil.

V diskusii sa dotkli aj plánovaného hlasovania o návrhu na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. „Čo sa týka problému Ferenčáka, je to vec Hlasu, ktorý si musí povedať, či ho chce stratiť alebo ho nechce stratiť. Zatiaľ sme hlasovanie o jeho odvolaní odložili,“ poznamenal predseda SNS. Majerský nechcel prezradiť, ako bude KDH pri odvolávaní hlasovať. „Určite sa za Ferenčáka nehodíme ako hokejisti do strely,“ doplnil.

Priznal, že koalícia sa trasie

Danko zároveň priznal, že koalícia sa „trasie“. Deklaroval však, že si ctí koaličnú zmluvu a nemá záujem vládu „rozbíjať“. Politika podľa neho vždy bude o kompromisoch. Verí tiež, že súčasná koalícia dovládne do riadnych parlamentných volieb. „Vy si myslíte, že ja som šťastný v tej koalícii? Ale vždy lepšie ako Šimečka, Gröhling a Matovič,“ skonštatoval Danko. Majerský koalíciu označil za zlepenec.

Viac o téme: DaneDôchodciŽivnostníkOdvodySNSAndrej Danko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andrej Danko.
Danko kritizuje Pellegriniho: Nechápe, prečo ponižuje Šutaja Eštoka pri zákone o zmene ÚOO
Domáce
FOTO ROZRUCH v parlamente! Matovič
ROZRUCH v parlamente! Matovič dal na stoličky poslancov Hlasu HANDRY, Danko vypenil: Čo si to dovoľujete?!
Domáce
podpredseda Národnej rady Andrej
Danko rešpektuje Ficovo rozhodnutie: S Lajčákom však na Úrad vlády nevkročí
Domáce
Koaličná dráma kvôli Lajčákovi:
Koaličná dráma kvôli Lajčákovi: Danko odmieta chodiť na Úrad vlády! Trvá na tom, že musí skončiť
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vianoce na dedine v Múzeu slovenskej dediny
Vianoce na dedine v Múzeu slovenskej dediny
Správy
Engler opisuje modulárske stretnutie železničných modelárov
Engler opisuje modulárske stretnutie železničných modelárov
Správy
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič hodnotí zápas s CBK Košice
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič hodnotí zápas s CBK Košice
Zoznam TV

Domáce správy

Policajt bil muža! Verejný
Policajt bil muža! Verejný ochranca práv preverí incident zo Slovenskej Ľupče
Domáce
Ilustračné foto
Samoobslužné pokladne VYTOČILI zákazníka: Odmietam robiť pokladníka zadarmo! REAKCIA obchodu
Domáce
Andrej Danko
Koalícia sa trasie! Danko priznal chaos a obul sa do Pellegi­niho: Hádže Šutaja Eštoka cez palubu
Domáce
Parlament rokuje už tretí týždeň: Poslancov čaká dôležité hlasovanie a návrhy na odvolanie ministrov
Parlament rokuje už tretí týždeň: Poslancov čaká dôležité hlasovanie a návrhy na odvolanie ministrov
Bratislava

Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Blíži sa prímerie v Gaze? Netanjahu očakáva skorý prechod do druhej fázy
Zahraničné
Prezident Mali Assimi Goïta
Brutalita v Mali naberá na vážnosti: Africký zbor obviňujú z násilností! Prstom sa ukazuje na Rusko
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Mierová dohoda
MIMORIADNY ONLINE Mierová dohoda o Ukrajine je vraj na posledných metroch! ROZHODNÚ dva sporné body
Zahraničné
Ilustračné foto
V nemeckom byte našli mŕtvu ženu s bábätkom! Z dvojnásobnej VRAŽDY obvinili Slováka, má ísť o úspešného vedca
Zahraničné

Prominenti

Slovenský moderátor bojujúci s
Slovenský moderátor bojujúci s vážnou chorobou: Pohľad naňho láme srdce
Domáci prominenti
Nechutné vtípky českého moderátora
Nechutné vtípky českého moderátora Karla Šípa: Výsmech z obetí znásilnenia!
Domáci prominenti
Princ Harry.
Meghan sa strachuje o otca a Harry? Verejne ŽARTUJE: Opäť si rýpol do kráľovskej rodiny!
Zahraniční prominenti
Ľubomír Feldek sa so
Ľubomír Feldek sa so SMRŤOU manželky nevie zmieriť: Boli spolu 63 rokov... FOTO zo svadby!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Odborníčka na upratovanie varuje:
Odborníčka na upratovanie varuje: TOTO už nikdy nekupujte! Dôvod vás prekvapí
Zaujímavosti
Všetko bolo inak: Najslávnejšieho
Všetko bolo inak: Najslávnejšieho sériového vraha Jacka Rozparovača stvoril bulvár
dromedar.sk
Záhadné modré mäso!
Neónovo modré vnútornosti?! Lovci ostali v šoku, čo našli vo vnútri divých ošípaných: Odborníci bijú na poplach
Zaujímavosti
Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test
Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Rady a tipy
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov

Šport

Rozhodujúca bitka o titul majstra sveta: Online prenos z Veľkej ceny Abú Dhabí 2025
Rozhodujúca bitka o titul majstra sveta: Online prenos z Veľkej ceny Abú Dhabí 2025
Formula 1
Slovenské duo v stíhačke neuspelo, Bátovská Fialková: Neviem, čo sa mohlo stať na druhej ležke
Slovenské duo v stíhačke neuspelo, Bátovská Fialková: Neviem, čo sa mohlo stať na druhej ležke
Biatlon
Fínsko – Slovensko: Online prenos z MS vo florbale žien
Fínsko – Slovensko: Online prenos z MS vo florbale žien
Florbal
Mohamed Salah po ďalšom trápení na lavičke Liverpoolu: Ako keby ma klub hodil pod autobus
Mohamed Salah po ďalšom trápení na lavičke Liverpoolu: Ako keby ma klub hodil pod autobus
Premier League

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Motivácia a produktivita
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce

Technológie

Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Veda a výskum
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Veda a výskum
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Veda a výskum
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Správy

Bývanie

3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?

Pre kutilov

Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jessica Biel ukázala tréning rúk a chrbta, ktorý chcel vidieť celý internet: Jednoduchý a extrémne účinný
Zahraničné celebrity
Jessica Biel ukázala tréning rúk a chrbta, ktorý chcel vidieť celý internet: Jednoduchý a extrémne účinný
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Samoobslužné pokladne VYTOČILI zákazníka: Odmietam robiť pokladníka zadarmo! REAKCIA obchodu
Andrej Danko
Domáce
Koalícia sa trasie! Danko priznal chaos a obul sa do Pellegi­niho: Hádže Šutaja Eštoka cez palubu
Skrytá HROZBA v obľúbenej
Domáce
Skrytá HROZBA v obľúbenej slovenskej priehrade: Vo vode odhalili nebezpečné PARAZITY
Ľudovít Ódor
Domáce
Ódor reaguje na útoky vlády za verejné financie: Cítim sa ako KÚZELNÍK! Spojí sa PS s ďalšou stranou?

Ďalšie zo Zoznamu