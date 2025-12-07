BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko v televíznej diskusii avizoval, že od 1. júla by niektoré skupiny ľudí mohli byť oslobodené od zvýšených odvodov. Zároveň ostro kritizoval energopomoc nastavovanú vládou, ktorá podľa neho smeruje aj k ľuďom s vysokými príjmami. V debate sa však rozohnil aj nad koaličnými napätiami — priznal, že koalícia sa „trasie“ a naznačil, že SNS môže odmietnuť aj ďalší kľúčový návrh, ak ho prezident Pellegrini vráti do parlamentu. Zároveň vyhlásil, že sa mu kauza Voderady hnusí.
Niektoré skupiny ľudí by mohli byť oslobodené od vyšších odvodov
Od 1. júla budúceho roka by mohli byť niektoré skupiny ľudí oslobodené od platení vyšších odvodov. Stanoviť by sa mohli limity odvodov pre dôchodcov, živnostníkov či pre ľudí, ktorí majú svoj riadny pracovný pomer, no okrem toho si ešte privyrábajú inou prácou. Uviedol to šéf koaličnej SNS Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 s tým, že o tejto téme diskutuje s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD).
„Áno, bude to na jar schválené, minister Erik Tomáš už to má nastavené tak, aby sme stanovili limity pre osoby, ktoré nebudú platiť tie odvody, teda od 1. júla, aby neboli zaťažené tými vyššími odvodmi,“ povedal Danko.
Danko má pri zákone o energopomoci problém
Ďalšou témou diskusie bola energopomoc, pri ktorej predseda opozičného KDH Milan Majerský zdôraznil, že je viditeľná absencia zákona o energetickej chudobe, ktorý by stanovil adresnú pomoc pre najchudobnejších ľudí odkázaných na pomoc s drahými energiami. Kritizoval vládou schválenú energopomoc pre 90 % ľudí za takmer 400 miliónov eur, ktorá podľa neho nie je adresná.
Danko má pri zákone problém s tým, že energopomoc dostanú aj tí, ktorí majú vysoké platy. Spresnil, že tie hranice, kto ju dostane, mali byť jasne stanovené a štát mohol využiť dáta od Sociálnej poisťovne, ktorá má údaje o výške platov ľudí. Myslí si, že podľa toho sa dalo zistiť, ktorí Slováci majú a nemajú nárok na energopomoc. „Hľadal by som riešenie v Sociálnej poisťovni, ktorá by identifikovala nielen energetickú chudobu, ale celkovú chudobu, ktorá je na Slovensku,“ vysvetlil Danko.
Dôležité podľa neho je, že štát stále pomáha ľuďom s cenami energií a 90 % domácností túto podporu dostane. „Keď sa nezlepší niečo s energetickými vstupmi, nenaštartuje sa ekonomika daňovými úľavami, nebude sa podporovať spotreba a lepšie čerpanie eurofondov, tak sa ekonomika nemôže pohnúť,“ uzavrel Danko. Majerský dodal, že veľa financií by sa dalo ušetriť na energiách v rámci verejnej správy a na ministerstvách, ak by sa viac v tomto sektore konsolidovalo napríklad pri nákupe motorových vozidiel.
Danko nevylúčil, že SNS nepodporí návrh o Úrade na ochranu oznamovateľov
Predseda SNS Andrej Danko nevylučuje, že sa jeho poslanecký klub zdrží hlasovania o návrhu zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad, ak ho prezident SR Peter Pellegrini nepodpíše a vráti do Národnej rady SR. Tvrdí, že Pellegrini by tak „hodil cez palubu“ predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Líder KDH Milan Majerský návrh zákona opakovane skritizoval. Obaja sa zároveň zhodli na tom, že je potrebné rokovať aj o množstve iných zákonov. Vyplýva to z vyjadrení politikov v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
„Slovensko potrebuje množstvo iných zákonov. My dva týždne riešime rušenie úradu, lebo to chceli koaliční partneri. A dnes prezident povie, že on vlastne hodí cez palubu Matúša Šutaja Eštoka, že mu to nepodpíše. (...) Ak sa stane, že to vráti, pozriem si argument a nevylučujem, že sa aj pri tom potom už zdržíme,“ vyhlásil Danko. Prezidenta skritizoval aj za jeho vyjadrenia, že nemá nič so stranou Hlas-SD ani s koalíciou.
Majerský privítal Dankov postoj
Majerský privítal Dankov postoj v súvislosti s návrhom zákona. Súhlasí s ním, že v parlamente je množstvo iných zákonov, o ktorých treba rokovať. „Vláda dva týždne zabila tým, že sme rokovali o úrade, ktorý mal chrániť bežných ľudí,“ poznamenal. Nemyslí si, že pozmeňujúce návrhy k zákonu budú postačujúce na to, aby Slovensku nespôsobil problémy u Európskej komisie. „Ja si myslím, že tento zákon by mal byť čo najskôr stiahnutý,“ povedal líder KDH. Zároveň súhlasí s Dankom, že prezident si nad stranou Hlas „umyl ruky“. „Ale hlas Hlasu ho dobieha,“ doplnil.
V diskusii sa dotkli aj plánovaného hlasovania o návrhu na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. „Čo sa týka problému Ferenčáka, je to vec Hlasu, ktorý si musí povedať, či ho chce stratiť alebo ho nechce stratiť. Zatiaľ sme hlasovanie o jeho odvolaní odložili,“ poznamenal predseda SNS. Majerský nechcel prezradiť, ako bude KDH pri odvolávaní hlasovať. „Určite sa za Ferenčáka nehodíme ako hokejisti do strely,“ doplnil.
Priznal, že koalícia sa trasie
Danko zároveň priznal, že koalícia sa „trasie“. Deklaroval však, že si ctí koaličnú zmluvu a nemá záujem vládu „rozbíjať“. Politika podľa neho vždy bude o kompromisoch. Verí tiež, že súčasná koalícia dovládne do riadnych parlamentných volieb. „Vy si myslíte, že ja som šťastný v tej koalícii? Ale vždy lepšie ako Šimečka, Gröhling a Matovič,“ skonštatoval Danko. Majerský koalíciu označil za zlepenec.