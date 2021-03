Ďalší deň vládnej KRÍZY: Obrovské prekvapenie! Kým SaS a Za ľudí chcú odchod premiéra, demisiu podal Krajniak

Koalične strany majú za sebou opäť rušný deň. Na tlačovkách vystúpili tri z nich - SaS, Za ľudí a Sme rodina. Hnutie OĽaNO sa poslednýkrát ozvalo tlačovou správou. Zdá sa, že premiér sa naozaj stiahol do úzadia potom, čo podľa Sulíkových slov porušil memorandum, ktoré podpísali. Išlo o akýsi "pakt o neútočení". Premiér to podľa Sulíka porušil na emotívnej tlačovke pri odchode šéfa rezortu zdravotníctva a vládna kríza pokračuje... Najväčším prekvapením bola jednoznačne demisia Milana Krajniaka.

Nečakaná demisia Milana Krajniaka

Určite najväčším prekvapením bola tlačovka druhého najsilnejšieho koaličného hnutia Sme rodina. Šéf hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár v úvode začal všeobecne. Kritizoval štýl komunikácie, apeloval na upokojenie emócií, zhrnul výzvy svojich koaličných partnerov a niekoľkokrát zopakoval, že jeho hnutie nemalo a nemá žiadne personálne požiadavky , predložilo len päť bodov.

Čo prišlo potom, prekvapilo všetkých. Minister práce Milan Krajniak sa rozhodol podať demisiu, o ktorej prv informoval prezidentku Čaputovú. "Svoju demisiu chápem ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Myslím si, že každá koaličná strana by mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho aj vzdať," povedal.

"Chceme, aby táto koaličná kríza konečne skončila a aby sme neboli v podozrení, že my z toho chceme niečo vytĺkať, keď sa tu žiadajú nejaké politické obete... Keďže predseda našej strany nie je vo vláde a ja som predsedom ministerského klubu našej strany vo vláde, tak podávam demisiu, aby sme ukázali, že nemáme personálne požiadavky, ale že sme ochotní sa niečoho vzdať preto, aby táto kríza konečne skončila," dodal Krajniak. Jeho rozhodnutie však vyvolalo momentálne viac otázok ako odpovedí.

Koaličné strany žiadajú odchod Igora Matoviča

Dve menšie koaličné strany majú jasnú personálne požiadavky. Žiadajú odchod premiéra Matoviča. Kým minulý týždeň sa čakalo na predsedníctvo Sme rodina, tenokrát ukončenie krízy predlžuje strana SaS, ktoré dala na splnenie požiadaviek premiérovi Matovičovi čas do budúcej stredy. S predlžovaním vládnej krízy nesúhlasí najmenšia koaličná strana Za ľudí. Sulík aj Remišová nemajú problém vzdať sa svojich postov, ak by to bolo podmienkou ďalšieho fungovania koalície, prípadne ak by tým podmienil svoj odchod Matovič.

Strenutie u Čaputovej

Richard Sulík požiadal o stretnutie aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, s ktorou chce diskutovať o ďalšom postupe. Prezidentka zároveň informovala, že na dnes pozvala na stretnutie premiéra Matoviča. Stretnutie bude mať neoficiálny pracovný charakter a uskutoční sa bez účasti médií. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga povedal, že premiér sa s predsedníctvom strany Za ľudí stretne dnes.

Požiadavky strany SaS

Ako prvý dnes vystúpil na sľúbenej doobednej tlačovke šéf liberálov Richard Sulík. Ten po všeobecnom a dôraznom úvode predniesol jasné požiadavky strany. Premiér Matovič podľa Sulíka nie je schopný manažovať vládu a nedodržiava dohody. "Nedá sa takto ďalej fungovať, pre zachovanie vlády na súčasnom pôdoryse je možný len odchod Matoviča. Vyzývame premiéra na odstúpenie. Ak neodíde, sme pripravení odísť z vlády," vyhlásil Sulík. Hovoriť o odchode je však podľa neho zatiaľ predčasné, počkať chce do budúceho týždňa a verí, že sa dohodnú na jasnej rekonštrukcii.

Za najlepšie riešenie súčasnej situácie považuje šéf SaS, aby žiaden predseda koaličnej strany nebol súčasťou kabinetu, na čo už stihlo reagovať hnutie Sme rodina. SaS naďalej odmieta predčasné voľby, prípadným odchodom strany z koalície by vláda nepadla. Na poste šéfa kabinetu by si vedela predstaviť ministra financií Eduarda Hegera. Výsledkom rokovaní môže byť aj menšinová vláda, podľa Sulíka je veľa verzií toho, ako sa môžu rokovania skončiť.

Požiadavky strany Za ľudí

Koaličná strana Za ľudí takisto žiada odchod premiéra. Ak z funkcie neodíde, ani najmenšia strana nevylučuje možnosť vystúpenia z vlády. Remišová si zároveň myslí, že spor medzi Matovičom a Sulíkom by vyriešil odchod oboch aktérov. "Je čoraz zrejmejšie, že Sulík a Matovič nevedia riešiť konflikty normálnym spôsobom," povedala Remišová. "Veríme, že Sulík aj Matovič zahodia svoje ego a urobia štátnické gesto," dodala.

Predčasné voľby strana považuje za najhoršiu možnosť, podľa nej návrat k moci Petra Pellegriniho a Roberta Fica by bolo to najhoršie pre krajinu. Chce, aby súčasná koalícia pokračovala. Verí, že sa štyri koaličné strany čo najrýchlejšie dohodnú. Remišová uviedla, že strana koaličným partnerom nechce dávať žiadne ultimáta a verí, že sa vládna kríza vyrieši čo najskôr.

Vicepremiérka a šéfka Za ľudí je zároveň pripravená odstúpiť zo svojej funkcie, ak to pomôže vyriešiť súčasnú vládnu krízu a konflikt medzi premiérom a vicepremiérom Sulíkom. Svojich postov sú podľa nej ochotní vzdať sa aj ďalší predstavitelia Za ľudí.

Osobné ultimátum Márie Kolíkovej

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková odíde z vlády, ak premiér Matovič ostane vo funkcii premiéra. Šéfka rezortu justície to vyhlásila v pondelok s tým, že už nedokáže ďalej fungovať v Matovičovej vláde. "Chceme koalíciu, kde sa dá normálne pracovať," povedala šéfka rezortu.

Matovič sa odmlčal, OĽaNO si splnilo svoje

Premiér Igor Matovič sa od tlačovky, na ktorej Krajčí odstúpil, k situácii nevyjadril. Podľa medializovaných informácií mali vládni predstavitelia rokovať do neskorého piatkového večera. Sám premiér mal prísť s veľmi nezvyčajným návrhom. Dočasne sa stiahnuť do úzadia a časť premiérskych povinností a kompetencií by prebral niekto iný. Odvtedy sa premiér nevyjadril. Hnutie OĽaNO v nedeľu večer skonštatovalo, že koaličné rokovania pokračujú a rozpory sa zatiaľ odstrániť nepodarilo, no aj oni sú proti predčasným voľbám.

K včerajším udalostiam sa vyjadrili stručne a za svojím premiérom stoja. "Hnutie OĽANO splnilo požiadavky na rekonštrukciu vlády demisiou ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Okrem hnutia SME RODINA sa k sebareflexii zatiaľ nepridala žiadna ďalšia koaličná strana. Naše hnutie opakovane deklaruje, že je proti predčasným voľbám.

Vládna kríza

Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády. Hnutie Sme rodina následne oznámila, že o týždeň v stredu 10. marca bude mať predsedníctvo, po ktorom bude informovať o ďalších krokoch. Zdalo sa. že strany sa dohodli. Minister zdravotníctva podal demisiu minulý týždeň vo štvrtok. Síce ju mal podať až neskôr, nechcel, aby to bolo predmetom ďalších sporov. Tie však vyvolala Matovičova emotívna reč. Richard Sulík minulý týždeň v piatok uviedol, že premiér porušil to, na čom sa dohodli.