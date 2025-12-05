Nový rýchlostný obchvat Košíc využilo už pol milióna vozidiel: Veľkú časť tvorí nákladná doprava

KOŠICE - Nový 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach využilo za približne dva mesiace zhruba pol milióna vozidiel. Veľkú časť z toho tvorí nákladná doprava. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Nový rýchlostný obchvat podľa diaľničiarov vyprevadil z Košíc až 90 percent tranzitnej nákladnej dopravy a denne ním prejde zhruba 3000 ťažkých nákladných vozidiel. NDS odovzdala motoristom úsek Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek, 24. septembra. „Vyprevádzanie najmä tranzitnej dopravy z centier miest a obcí je investícia, ktorá sa vráti hneď dvakrát. Predovšetkým sa zvyšuje komfort a bezpečnosť motoristov. Zároveň, každé jedno vozidlo, ktoré sa vyhne intravilánu, zvyšuje bezpečnosť a kvalitu každodenného života obyvateľov mesta,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Košický obchvat aktuálne podľa NDS počas pracovného dňa využije v priemere viac ako 9600 vozidiel. Zhruba 69 percent tvorí osobná doprava, teda 6600 vozidiel denne. Zvyšných 31 percent pripadá na nákladnú dopravu, teda 3000 vozidiel denne.„Najvyššiu dennú intenzitu sme zaznamenali 27. októbra. Vtedy využilo ochvat až 10.500 vozidiel. Významná časť by inak musela prechádzať Košicami. To v praxi znamená vyšší hluk a znečistenie ovzdušia aj v obývaných častiach mesta,“ skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Jedna z najväčších investícií do cestnej infraštruktúry
Košický obchvat predstavuje jednu z najväčších investícií do cestnej infraštruktúry v košickom regióne za posledné obdobie. Nový úsek prepojil ťahy R4 a D1, umožnil tak motoristom obísť mesto po juhovýchodnej strane. Dôležitú úlohu úsek zohráva predovšetkým pre tranzitnú dopravu v smere na Maďarsko či, naopak, z Maďarska na Prešov. Obchvat bol financovaný aj zo zdrojov Európskej únie - z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Programu Slovensko.