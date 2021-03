VLÁDNA KRÍZA Tvrdé slová politológov: Odísť by mali všetci koaliční lídri! Matovič sa musí pozrieť pravde do očí

BRATISLAVA – Vládna kríza stále neskončila. Napriek tomu, že padla akási dohoda o neútočení, premiér Igor Matovič ju podľa svojich koaličných partnerov takmer ihneď porušil svojím emotívnym prejavom pri odstúpení Mareka Krajčího. Šéf liberálov Richard Sulík požaduje odchod premiéra, sám by nemal problém odísť z postu ministra hospodárstva. Premiérovi dal do stredy ultimátum. Politológovia súhlasia, že by pomohol odchod všetkých štyroch lídrov koaličných strán z vlády. Odstúpi Matovič z postu premiéra?

Richard Sulík dnes na tlačovej konferencii predložil svoje podmienky. SaS požaduje odchod premiéra Matoviča. Ak by to Matovič podmienil odchodom Sulík z postu ministra, šéf liberálov s tým problém nemá. Podľa neho by mali zo svojich postov odísť všetci koaliční lídri. Sulík chce koalíciu udržať, no v hre je aj ich odchod z koalície. Matovič má čas do stredy. Politológovia si myslia, že odchod koaličných lídrov by jednoznačne pomohol. Premiér si teraz musí dobre premyslieť, čo urobí.

VIDEO Richard Sulík na tlačovkej vyzval premiéra, aby odstúpil zo svojej funkcie

Premiér by sa mal pozrieť pravde do očí

Odchod Igora Matoviča z postu premiéra je na stole už dlho. Požaduje to šéfka Za ľudí Veronika Remišová a dnes to jasne uviedol aj Richard Sulík. Politológ Radoslav Štefančík si však nemyslí, že Matovič z tohto postu odstúpi. „Ťažko sa to odhaduje. Môžeme sa zaoberať tým, či mu to viac prospeje, alebo uškodí. Z hľadiska pána Sulíka je to vabank, ale nemyslím si, že Igor Matovč je pripravený na odchod zo svojej pozície,“ povedal pre Topky.

Politológ Michal Cirner však uviedol, že to reálna možnosť je. „Samozrejme, že odchod premiéra je reálny. Igor Matovič by sa mal pozrieť pravde do očí a prenechať žezlo niekomu inému z jeho hnutia OĽaNO. V parlamente môže potom robiť to čo mu ide najlepšie - útočiť na oponentov,“ uviedol.

Problémom sú obaja

Šéf liberálov hovoril aj o svojom odchode. Ak by Matovič odišiel z postu premiéra, Sulík by nemal problém odísť z postu ministra, keďže podľa jeho slov nie je k tejto stoličke prikovaný. „Sulíkovi neostávalo nič iné, len sa takto vyjadriť. A to z toho dôvodu, že Igor Matovič by v živote neodišiel z pozície predsedu vlády, ak by Sulík zostal vo svojej funkcii, pretože by sa cítil ako porazený a Sulík by to mohol prezentovať ako svoju výhru. Myslím, že to by mentálny svet Igora Matoviča nedovolil,“ myslí si Štefančík.

Ak by odišli zo svojich postov obaja, bola by to prijateľná alternatíva. „Obaja sú problémom tejto vlády, resp. práve ich vzájomná komunikácia. Tam nejde o Igora Matoviča a niekoho iného, ide predovšetkým o nich dvoch. Bolo by to určite dobrým riešením, ako vyriešiť túto koaličnú krízu, ale na to, aby sa to mohlo realizovať, vidím prekážku v tom, že by to malo prísť od Igora Matoviča a nie od Richarda Sulíka, lebo to znie ako ultimátum. Voči ultimátam je Igor Matovič veľmi negatívne vymedzený, hlavne ak prichádzajú z inej strany,“ konštatuje politológ.

Odchod všetkých koaličných lídrov by pomohol

Jedným z ďalších riešení, ktoré Sulík na dnešnej tlačovke načrtol, je odchod všetkých koaličných lídrov zo svojich postov. Podľa politológov by to bolo ideálne riešenie, ktoré by mohlo pomôcť napätej atmosfére, ktorý dnes v rámci koalície panuje. „Myslím si, že je to najlepšie riešenie. Lídri strán by mali čas na stranícke a koaličné záležitosti, koordinovali by vlastných poslancov a vláda by mohla vládnuť bez pnutí, ktoré by riešili lídri mimo vlády,“ myslí si Cirner, podľa ktorého by bola vo vláde pracovnejšia a vecnejšia atmosféra a spory by lídri riešili na koaličnej rade.

Odchod všetkých koaličníkov je dobrým riešením aj podľa Štefančíka. „To by bolo najoptimálnejšie, aby sa pani Remišová necítila na koni. Pri riešení tejto koaličnej strany musí každá strana spraviť nejaký ústupok. Neviem si predstaviť, žeby to iným stranám neuškodilo, resp. že by do toho nemohli dať svoj vklad. Ešte optimálnejšie riešenie by bolo, keby odišli všetci koaliční lídri a stretávali by sa len na koaličných radách a vládu by prenechali skôr menej konfliktných politikom,“ povedal politológ.

Ak premiér neodíde, koalícia sa rozpadne

Sulík dal Matovičovi čas do stredy. Dovtedy by si mali sadnúť a definitívne sa dohodnúť na rekonštrukcii vlády. Ak sa tak nestane, Sulík uviedol, že SaS z koalície odíde. Zatiaľ je však podľa neho predčasne hovoriť o takom scenári. „Ak premiér neodíde, vládna koalícia sa rozpadne. Je to reálny scenár a znamená buď menšinovú vládu, alebo predčasné voľby. Ani jedna možnosť nie je pre Igora Matoviča dobrá, preto si musí dobre rozmyslieť čo urobí,“ povedal pre Topky Cirner.

Ak by SaS z vlády odišla, Sulík by už podľa Štefančíka nevyzeral dobre. „Je dobré, keď sa problémy riešia s chladnou hlavou, keď emócie ustúpia do pozadia a ukáže sa rácio rozhodovania. Toto je dobrá taktika. No nie je dobré, keby musel zajtra Matovič odstúpiť, pod takým tlakom nikto neodstúpi. Zrejme nastanú rozličné debaty o tom, ak to urobiť, tak ako a ak to neurobiť, tak Sulík bude mať dosť času na to, akým spôsobom oznámi koniec vládnej koalície. Nevieme, ako je na tom Veronika Remišová, uvidíme, čo povie,“ konštatuje Štefančík.

Ak niekomu nevyhovujú predčasné voľby, tak to je práve strana Za ľudí, ktorá sa zmieta vo svojich vlastných problémoch. „Keby sme si povedali, že sú to racionálni politici, ktorým ide o moc, pretože moc vnímajú ako prostriedok na to, aby mohli realizovať svoje predvolebné sľuby, tak by som povedal, že vláda to ustojí, Matovič ustúpi a nájde sa nový premiér a všetko bude pokračovať ďalej. Problém je v tom, že títo dvaja politici už svoju vlastnú vládu položili, napriek tomu, že im to vôbec nepomohlo. Myslím, že sú to schopní spraviť znovu. Preto sa prognóza pri týchto dvoch ľuďoch robí ťažko,“ myslí si politológ.

Kto nahradí Matoviča?

Odchod Matoviča je stále na stole. Na tejto požiadavke stále trvajú dve menšie koaličné strany Za ľudí a SaS. Ak by hypoteticky premiér odstúpil, najpravdepodobnejším kandidátom by bol podľa Cirnera minister financií Eduard Heger. „Bolo by to v rukách OĽaNO,“ uviedol. Podľa Štefančíka by bol Heger predĺženou rukou Matoviča. „Príde mi ako úradník, nie ako politik,“ uviedol. „Na jednej strane by to Igorovi Matovičovi takto vyhovovalo. On si nevie predstaviť, že by ho niekto z jeho vlastnej strany zatienil. Pre Matoviča je nepredstaviteľné, aby bol niekto komunikačne viac na výslní ako on sám,“ myslí si politológ.

Na druhej strane to nevidím dobre pre stranu ako celok, skonštatoval Štefančík. „Strana má problém s klesajúcimi preferenciami a musia spraviť všetko preto, aby získali naspäť strateného voliča. Myslím si, že pán Heger nie je tým lídrom s dostatočnou autoritou na to, aby oslovil zatúlané ovečky. Pre Matoviča by to bolo dobré v tom zmysle, že by mu nehrozilo to, čo v strane Smer – že úradujúci predseda vlády by svojím komunikačným talentom zatienil straníckeho predsedu,“ dodal.

Bolo by dobré, ak by premiér absolútne prekvapil

K vládnej kríze sa vo veľkom začal vyjadrovať aj minister obrany Jaroslav Naď. Toho si vie Štefančík ako premiéra predstaviť. „Je komunikačne zdatný, myslím si, že to čo robí, v tom sa vyzná. Ukázal sa minimálne pri celoplošnom testovaní ako človek, ktorý si vie zmanažovať veci. Na druhej strane mi príde dosť arogantný. Chýba mu prirodzená pokora, čo by mohlo negatívne vplývať na voličov, ktorí chcú mať razantného človeka, ale aj takého, kto si vie uznať chybu,“ skonštatoval.

Hovorilo sa aj o podpredsedovi parlamentu Gáborovi Grendelovi. „Pri OĽaNO je to problematické, lebo pán Grendel nie je členom OĽaNO, je v poslaneckom klube. Myslím si, že Igor Matovič bude hľadať niekoho z vlastných radov. Problém je v tom, že ich je tam len nejaká hŕstka, je zložité tam niekoho iného nájsť. Bolo by dobré, keby Igor Matovič urobil niečo absolútne prekvapivé, čím by dostal ľudí na Slovensku do kolien a navrhol by niekoho ako je pán Mistrík. Niekoho od koho sa to momentálne neočakáva, ale bolo by to také prekvapenie, že by sa povedalo, že Matovič je politický génius. On má teraz ideálnu príležitosť, aby ukázal, či je génius, alebo blázon,“ dodal Štefančík.