MIMORIADNE Koaličná kríza opäť ožila naplno! Matovič podľa Sulíka porušil dohodu, Remišová súhlasí

NAŽIVO Minister Krajniak po rokovaní vlády:

ONLINE

12:58 "Podľa mojich informácií s tými našimi požiadavkami, ktoré sme dali, nebol problém. Malo by byť ďalšou otázkou rokovaní, ktorý rezort ich bude realizovať. Žiadna z koaličných strán ho nezavetovala," hovorí minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "My nehráme riadnu rolu v tomto konflikte, skôr sa snažíme tlmiť vášne. Nevyhýbame sa diskusii o rekonštrukcii vlády, veď viac-menej k čiastočnej dochádza," tvrdí Krajniak.

12:56 Minsiter školstva Branislav Gröhling (SaS) nebude komentovať dnešné závery z vlády a chce si nechať čas na rozmyslenie do pondelka.

VIDEO Minister školstva po rokovaní vlády:

12:38 Z budovy už odchádza aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá by nerada komentovala aktuálne napäté vzťahy v koalícii.

12:30 "Už bola aj lepšia atmosféra," odpovedal Doležal na otázku, ako prebiehalo dnešné rokovanie, ktoré pravdepodobne bolo napäté po rannom vyhlásení Sulíka.

VIDEO Minsiter dopravy Doležal po rokovaní vlády:

12:26 Minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) prízvukuje, že v prípade zavedenia štátnej karantény chýbajú viaceré dáta. Pracovná skupina, o ktorej hovoril aj Mikulec, má podľa Doležala zasadnúť už dnes. Tá ma rozhodnúť, ako bude táto karanténa prebiehať a koľko lôžok bude potrebných. "Čo ak bude potrebné získať tisíc lôžok, čo ak viac? Ja neviem!" hovorí rázne Doležal.

12:20 Mikulec vysvetľuje, prečo bolo prerušené rokovanie o poslednom bode z dielne ministerstva vnútra. "Nemôžeme ísť do niečoho, čo nie je pripravené. To nie sú veci, ktoré sa dajú spustiť len tak, že si niekto povie, že to musíme spustiť. Nie je to také jednoduché. Bude sa tomu venovať pracovná skupina. Do tých detailov, ktoré boli otvorené na vláde, musíme nájsť odpovede na viaceré otázky," uzavrel Mikulec, kým poza jeho chrbát bez akýchkoľvek odpovedí na otázky novinárov ušiel premiér Igor Matovič.

VIDEO Minister Mikulec po rokovaní vlády a odchod premiéra:

12:16 Z rokovania vlády odchádza minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).

12:12 Hnutie OĽANO rokuje o viacerých menách na post ministra zdravotníctva. TASR to potvrdil šéf poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. "V hre je viacero mien, rokujeme," uviedol Šipoš. Žiadne meno zatiaľ nechce potvrdzovať ani vyvracať. "Keď budeme mať meno na 100 percent potvrdené, dáme vedieť," odpovedal Šipoš na otázku, či je v hre aj meno poslankyne Národnej rady (NR) SR za OĽANO a lekárky Evy Horváthovej. Tá uviedla, že ponuku na post šéfky rezortu zdravotníctva nedostala. OĽANO chce podľa Šipoša za ministra človeka, ktorý bude bojovať proti korupcii a nadviaže na dobrú prácu Mareka Krajčího. "A nebude v područí finančných skupín a oligarchov," dodal.

12:08 Rokovanie vlády je ukončené.

11:54 Richard Sulík náhle odchádza z rokovania vlády bez akýchkoľvek vyjadrení.

11:28 Situáciu kritizuje na sociálnej sieti aj predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).

Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo

11:02 Na rokovanie prišiel aj minister obrany Jaroslav Naď, ktorý pripustil, že o forme Matovičovej tlačovky sa môžu rozprávať, no v jej obsahu nepovedal nič nepravdivé.

11:01 Situáciu vidí vážne aj strana Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou. "Všetci ste včera videli tu tlačovú konferenciu a musíme sa o tom porozprávať v strane. Situácia je vážna," zdieľa Remišová názor s kritizujúcim Sulíkom.

VIDEO Veronika Remišová ku vládnej kríze:

Sulíkovi zrejme došla trpezlivosť

Po tom, ako sa včera zo svojho postu dramaticky a so slzami v očiach odobral Marek Krajčí, a ako sa premiér opäť rozhodol spomenúť SaS a otvorené bary počas prvej vlny, sa očividne zmenilo a porušilo mnohé. Dohoda sa pritom dlho do noci kula ešte uprostred týždňa na pôde Národnej rady. Po tejto kritickej tlačovke sa ale vášne opäť rozprúdili a Sulík prišiel na dnešné ranné rokovanie vlády mimoriadne rozrušený s tým, že dohoda, ktorú tak starostlivo piekli, je zrušená a sme tam, kde sme boli v utorok.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

Sme na bode nula, vyhlásil Sulík

Sulík po boku ministrov podľa očakávania oznámil kritickú správu z prostredia vlády. "Včerajšou tlačovou besedou Igor Matovič prakticky zrušil dohodu, ktorú sme týždeň tvorili a de facto sme na bode nula,“ povedal Sulík a bez ďalších otázok sa odobral na vládu, ktorá bude zrejme mimoriadne horúca.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Mrzí ma to, lebo som s Igorom Matovičom strávil v posledných dňoch veľa, veľa času a aj osobne s ním a myslel som s ním, že tá dohoda je urobená a je platná a že všetky strany ju chcú aj úprimne dodržiavať. Tomu tak nie je a sme v bode nula," zopakoval Sulík.

Sulík avizuje na pondelok o 11:00 v liberálnom dome zásadné vyhlásenie a postoj SaS a nie je tak vylúčené ani to, či nepadne vláda.

Potľapkanie po pleci ministrov

Predseda SaS sa hore ešte odfotil s ministrami za jeho stranu Branislavom Gröhlingom a Ivanom Korčokom a pochválil ich.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Krajčí to už chce mať za sebou

Krajčí už pritom ráno oznámil svoj definitívny odchod už dnes, keďže Matovič včera vyhlásil, že by chcel radšej postupný odchod Krajčího, kým sa nezačne naplno očkovať Sputnikom V. Zmení sa však očividne aj toto a dnes budeme zrejme svedkami podania demisie Krajčího do rúk Zuzany Čaputovej.

Zdroj: Facebook/Marek Krajčí

VIDEO Odchod Mareka Krajčího: