Za ľudí trvá na svojom postoji: Otázku hlasovania o dôvere premiérovi neriešili

Jana Žitňanská

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Strana Za ľudí naďalej preferuje štvorkoalíciu a trvá na výmene premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Potvrdili to viacerí poslanci zo strany. Predsedníčka poslaneckého klubu Jana Žitňanská neuviedla, ako by postupovali, ak by opozícia vyvolala hlasovanie o dôvere premiérovi.