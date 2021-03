Po Sulíkovi mimoriadne ku kríze vo vláde vystúpila aj Remišová: Za ľudí stačí odchod Matoviča!

NAŽIVO Tlačová konferencia Za ľudí:

"Dnes by som tu rada stála s kolegami zo Za ľudí a oznamovala ľuďom to, že sme vyhrali boj s koronavírusom," začína Remišová. Za ľudí vraj nie je súčasťou aktuálnych vládnych konfliktov "Doprácajú na to naši občania a my sme boli dlho ticho a iba sme to diplomaticky komentovali. Nešlo len o komunikačné prestretlky ale ich spor často spôsoboval brzdenie pomoci ľuďom a podnikateľom. Takto to ďalej nemôže pokračovať," opakuje Sulíkove slová Remišová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Výmenu Sulíka už nepovažujú po predsedníctve za potrebnú

Igor Matovič a Richard Sulík vraj nevedia obnoviť a urovnať konflikty normálnym spôsobom a preto by mali odísť. "Predsedníctvo preto rozhodlo, že je nutná zmena predsedu vlády. Predčasné voľby strana Za ľudí považuje za úplne najhoršiu možnosť. Návrat Roberta Fica a Petra Pellegriniho by bola pre Slovensko najhoršou správou," konštatuje Remišová. To, že Za ľudí po predsedníctve už nepovažuje za potrebné vymeniť Richarda Sulíka, ale len premiéra, potvrdila aj ministerka Mária Kolíková.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Pre mňa je to absolútne kľúčové, ja v tejto vláde takto neviem viac fungovať," povedala Kolíková a dodala, že ak Matovič ostane premiérom, tak odíde. "Neviem tieto súdne reformy, ktoré chcem urobiť, robiť pod vedením Igora Matoviča, veľmi ma to bolí," dodala Kolíková.

"Sme ochotní urobiť čokoľvek, čo by napomohlo riešiť konflikt na vláde medzi Sulíkom a Matovičom," odpovedala Remišová na otázku či je ochotná položiť aj vlastnú funkciu kvôli tomu, aby koalícia prežila. "Momentálne je situácia v rukách pána premiéra. Verím, že spolu s pánom Sulíkom zahodia egá a urobia štátnické gesto," dodala Remišová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Výzva prišla už cez víkend

Ak by sa minister hospodárstva Sulík a premiér Matovič rozhodli odísť z vlády, malo by ísť o štátnické gesto. Po svojom prípadnom odchode z kabinetu by Matovič vládu "netorpédoval". V politických diskusiách to už počas víkendu povedala vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na otázku, či by sa Matovič vedel stiahnuť a či by bol jeho nástupca autonómny.

Podľa Remišovej je riešením, aby sa vymenil premiér, no súčasťou problému je aj Sulík. "Keď sa Igor Matovič rozhodne odísť, tak sa nerozhodne odísť preto, aby túto vládu torpédoval. Malo by to byť od Igora Matoviča aj Richarda Sulíka štátnické gesto. Štátnické gestá nerobíte preto, aby ste následne všetko torpédovali," vyhlásila.

Zahoďte egá a odíďte, odkazuje lídrom koaličných strán

Remišová si nevie predstaviť alternatívu, že sa premiér Matovič na určitý čas stiahne. Riešenie vidí v tom, aby Sulík aj Matovič prekonali egá a pre dobro Slovenska odišli z vlády. V nedeľu ich na to aj vyzvala. Za najhoršiu možnosť považuje predčasné voľby. Vicepremiérka nechcela komentovať, či by si vedela predstaviť vládnuť v trojkoalícii, ak by SaS odišla z vlády. Označila to za hypotetické otázky. Zopakovala, že strana Za ľudí vstupovala do štvorkoalície a v nej chce aj zostať.