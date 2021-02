VIDEO Tragédie, záhadné nehody aj ožranské výstupy našich politikov

Niektoré udalosti mali mimoriadne trpkú príchuť, iné boli poriadne kontroverzné. Našiel sa aj prípad, kedy politika pristihli médiá poriadne pod parou. Prinášame prehľad prípadov havárií známych tvárí z politického života.

Tragická smrť Alexandra Dubčeka (†70)

Rok 1992 sa spája s tragickou smrťou jedného z najvýraznejších politikov našich moderných dejín. Bývalý predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček sa viezol 1. septembra v služobnom aute po diaľnici Praha-Bratislava. Vozidlo však neďaleko Humpolca dostalo šmyk a vyletelo mimo cesty. Politik utrpel vážne zranenia, skončil v nemocnici v Prahe. Tam napokon vydýchol naposledy 7. novembra. Posledným miestom jeho odpočinku je bratislavský cintorín v Slávičom údolí.

Zdroj: Koláž Topky, TASR

Zo služobného BMW zostal vrak

Gabriel Palacka bol ministrom dopravy v rokoch 1998 až 1999. A práve rok 1999 sa mu takmer stal osudným. Vo februári sa po boku svojej manželky vracal z východného Slovenska do Bratislavy. Na rovnom úseku cesty neďaleko Zlatých Moraviec však došlo k nešťastiu. Služobné BMW prešlo do protismeru, strhlo 20 metrov zábradlia, napokon skončilo v strome. Palacka utrpel zranenia panvy a chrbtice, vodiča museli z vraku vystrihovať. Najhoršie bola na tom politikova manželka, ktorá vypadla z auta. Všetci účastníci nehody skončili v nemocnici.

Zdroj: Rudolf Bihary - TASR

Cuperove "nepil som"

Ak ide o nehodu, a ešte pod vplyvom alkoholu, rozhodne to nie je na smiech. Napriek tomu sa havária vtedajšieho poslanca za HZDS Jána Cupera stala legendárnou a dlho bola terčom vtipov. Došlo k nej v Modre v roku 2005. Politik nezvládol riadenie, v ľavotočivej zákrute nabúral do odstaveného opla. Zdemoloval aj dopravnú značku. Výhovorky, že mu niekto vbehol do cesty, nepomohli. Ukázalo sa, že Cuper bol pod vplyvom alkoholu. Bolo to zrejmé už na pohľad. Jeho reakciu zachytili aj kamery.

Naháňačka, nehoda a útek

Poslanec Stanislav Kropilák to v roku 2005 taktiež poriadne prehnal. Najprv sa skoro zrazil s policajným autom, to ho potom chcelo zastaviť, no dal sa na útek. Napokon mal vpáliť na parkovisko v Bratislave, kde zrazil muža. Prešiel mu po chodidlách. Na polícii sa prihlásil až nasledujúci deň. Či bol v osudnom okamihu pod vplyvom alkoholu, známe nie je.

Tragická kolízia s vlakom

V roku 2006 zahynul exminister kultúry František Tóth. Neprežil zrážku s vlakom, nešťastie sa odohralo v obci Šelpice. Politik bol na mieste mŕtvy, až mrazivo pôsobili letáky s jeho podobizňou, ktoré boli rozhádzané po okolí.

Líderka strany Nádej Alexandra Novotná sa po tragédii vyjadrila, že Tóth bol v osudnom okamihu na ceste v rámci predvolebnej kampane. Strane, ktorú spoluzakladal, chcel údajne pomôcť získať čo najlepší výsledok vo voľbách, hoci už nemal politické ambície.

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Záhadná nehoda predsedu KDH

Otras mozgu, zlomenina ruky a poškodená tvárová časť hlavy - takého zranenia utrpel po nehode v roku 2006 vtedajší predseda KDH Pavol Hrušovský. Nešťastie sa odohralo medzi obcou Veľký Lapáš a mestom Nitra. Príčinou mal byť mikrospánok. Hrušovský si však na okolnosti nespomínal.

V súvislosti s niekdajším lídrom KDH sa však hovorilo aj o ďalšej nehode - no on sám tvrdil, že nebol jej účastníkom. Novinárka Júlia Mikolášiková upozornila, že ešte v roku 2001 skrížil politikovi cestu cyklista, ktorý neskôr nafúkal 0,19 promile. Utrpel ľahšie zranenie hlavy, horných končatín a odreniny. Nehoda mala aj svedka.

Zdroj: SITA/Ján Slovák

Záchranku napokon odmietol volať politik aj cyklista, no na miesto dorazila polícia. Voči politikovi vzniesli obvinenie, ktoré po dvoch dňoch zrušili. Dôvod? Nehodu spôsobil cyklista. Hrušovský pri tom ani nefúkal. Argumentoval, že je astmatik. Podľa medializovaných informácií však neabsolvoval ani krvné testy.

V roku 2006 ale napodiv s dychovou skúškou súhlasil. O rok neskôr, kedy mal ďalšiu nehodu - v bratislavskom Ružinove narazil do opitého chodca - sa tiež podrobil dychovej skúške. V oboch prípadoch boli výsledky negatívne.

Politik ale nehodu s cyklistom odmietal aj po rokoch, kedy novinárka publikovala článok a udalosť nazvala ako "utajenú nehodu". V 2014 reagoval slovami, že motorové vozidlo, ktoré malo spôsobiť nehodu, mu bolo odcudzené. A to desať dní pred "údajnou nehodou".

Dohady o tom, či si chodkyňa vypila

V roku 2009 zrazila v tom čase poslankyňa Európskeho parlamentu Irena Belohorská ženu, ktorá mala byť v osudnom okamihu pod vplyvom alkoholu. Nehoda sa stala na výjazde z Považskej Bystrice. Zraneniam žena napokon podľahla. Rodina obete však tvrdenia o tom, že si chodkyňa vypila, odmietala.

"Vodičke vbehla do cesty mimo priechodu pre chodcov podnapitá chodkyňa," popisovala v minulosti nehodu policajná hovorkyňa Katarína Hlaváčová. Päťdesiatnička mala mať až dve promile alkoholu v krvi.

Konroverzná Richterova havária

V nemocnici skončil po autonehode aj politik Ján Richter. Došlo k nej v roku 2013, kedy sedel na stoličke ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Vládna limuzína, v ktorej sa viezol, dostala šmyk a skončila v poli neďaleko obce Pata. Richter utrpel viacero zranení.

Zdroj: SITA

Celá udalosť, ktorá sa odohrala počas pracovnej doby, mala aj poriadne kontroverznú príchuť. Unikli informácie, že Richter mal vo vrecku tabletku na potenciu, kondómy a niekoľko tisíc eur. Politik ani tlačové oddelenie to nepopreli.

Nehoda po výjazde s premiérom

Haváriu mala v roku 2015 vtedajšia popdredsedníčka parlamentu Jana Laššáková. Vozidlo, v ktorom sedela, sa pri obci Ožďany zrazilo s autom, ktoré šoférovala mladá žena. Poslankyňa skončila v banskobystrickej nemocnici. Podozrenia na zranenie chrbtice sa však v jej prípade napokon nepotvrdili. Zranenie utrpela aj vodička druhého auta.

Udalosť sa stala cez víkend po tom, ako Laššáková absolvovala výjazd v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota, kde spolu s niekdajším premiérom Robertom Ficom a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom odovzdávali dobrovoľným hasičom nové a repasované hasičské vozidlá. Neskôr vysvitlo, že vo vládnom aute nesedela len ona a jej šofér. Spoločnosť im robil aj člen dozornej rady Fondu národného majetku SR Martin Kráľ

Zdroj: reprofoto TV JOJ, SITA

Slota na Porsche

"Spanilú" jazdu má na konte aj bývalý šéf SNS Ján Slota. V januári 2016 pri obci Porúbka narazil na Porsche Cayenne do pred ním idúceho Audi A6. To po náraze vpálilo do Suzuki SX4. Vodiča Audi po nehode ošetrili. V nemocnici skončil aj politik, údajne pre podozrenie na infarkt.

Skúšku na alkohol však odmietol. Ostatní vodiči nenafúkali. Jeden zo šoférov dokonca tvrdil, že Slota mu núkal peniaze, aby sa dohodli a nevolali políciu. Udalosť sa napokon riešila na súde, Slota vyviazol s pokutou a zákazom šoférovania.

Zdroj: Foto: archív, polícia

Infarkt za volantom

Poslanec Ľudovej strany Naše Slovensko Ondrej Binder zahynul vo veku 46 rokov po tom, ako dostal za volantom infarkt. Preukázala to pitva. V osudnej chvíli cestoval zo Svätého Antona, havaroval medzi obcami Banská Belá a Banská Štiavnica.

Zdroj: Foto: TV Joj, archív

Jeho auto prešlo do protismeru, zostalo zakliesnené medzi zvodidlami a oprotiidúcim vozidlom. K havárii došlo v roku 2016.

Zdroj: Foto: TV Joj, archív

Lipšic sa vzdal poslaneckého mandátu

Exminister Daniel Lipšic, ktorého len nedávno zvolili na post špeciálneho prokurátora, zrazil 19. septembra 2016 na Vajnorskej ulici v Bratislave 72-ročného chodca, ktorý svojim zraneniam podľahol. V súvislosti s nehodou sa vzdal poslaneckého mandátu a vzhľadom na vyšetrovanie nehody odstúpil v januári 2017 aj z funkcie predsedu hnutia NOVA.

Zdroj: foto: topky

Okresný súd Bratislava III odsúdil v polovici septembra 2017 Lipšica za prečin usmrtenia na podmienečný trest tri roky a zároveň mu určil skúšobnú dobu v trvaní päť rokov. Daniel Lipšic sa neskôr začal venovať právnej praxi.

Adoptívny syn prišiel o novú rodinu

Medzi Ižou a Komárnom havaroval 25. júla 2020 štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay. Mal len 38 rokov. V aute s ním v osudnom okamihu sedela jeho manželka Zuzana aj 2,5-ročný chlapček, ktorého si dvojica adoptovala. Prežilo len dieťa. Dolinay zraneniam podľahol na mieste, jeho partnerka o týždeň neskôr v nemocnici.

Vozidlo, s ktorým sa auto Dolinayovcov čelne zrazilo, šoféroval 33-ročný Tibor. Ten sa chcel vyhnúť autu, ktoré stálo na krajnici. Pri tomto manévri sa však zrazil s oprotiidúcou Daciou Logan, ktorú šoféroval štátny tajomník.

Zdroj: Facebook/HaZZ, culture.gov.sk, Facebook/Z.D.

Vodič sa však nepoučil. Polícia koncom septrembra 2020 informovala, že ho zhodou okolností zastavili na tej istej ceste. Auto viedol napriek zákazu. Tým sa však zoznam vážnych priestupkov nekončí. Podľa TV JOJ mal mať po odbere krvi pozitívne výsledky na prítomnosť drog. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne už muža obvinil z prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví.

Kollárova nehoda sprevádzaná aférami

Naposledy sa do pamäti Slovákov zapísala nehoda aktuálneho predsedu parlamentu Borisa Kollára. Neskončila sa tragicky, líder hnutia Sme rodina však utrpel vážne zranenia, z ktorých sa zotavuje dodnes. A dodnes sa hovorí aj o aférach, ktoré na povrch vyšli práve po nešťastí.

Boris Kollár v nemocnici. Zdroj: Facebook/Sme rodina

V osudnej chvíli, 24. októbra 2020, totiž politik sedel vo vládnom vozidle s misskou Miroslavou Fabušovou. Mal teda čo vysvetľovať... Okrem iného sa všetko odohralo počas platného zákazu vychádzania. Neskôr Kollár "hviezdil" v nemocnici, kde ho veselo navštevovali priateľky. Dokonca aj v noci. Tie sa dostali do konfliktu so sestričkami. Afére prischol názov "kauza čaj", keďže návštevy si podľa dostupných informácií zdravotnícky personál akosi mýlili s čašníčkami.

Vzhľadom na to, že iní ľudia nemohli pre pandemické opatrenia vidieť blízkych v nemocniciach, v súvislosti s Kollárom sa po havárii začalo skloňovať aj slovo papalášizmus. Viac sa dočítate tu.