Rok sme boli bez nich a teraz sa vracajú: Rodičovské dôchodky sú späť, prvé termíny a podmienky k ich zisku!

BRATISLAVA - Rodičovské dôchodky sa na Slovensko po roku opäť vracajú, no v podstatne odlišnej podobe, než na akú boli seniori zvyknutí v minulosti. Už nepôjde o automatický príspevok vyplácaný štátom, ale o dobrovoľné poukázanie dvoch percent z dane z príjmu pracujúcich detí. Prvé peniaze by mali dôchodcovia dostať v lete 2026.
Kým v minulosti mohli rodičia získať aj stovky eur ročne, po novom sa väčšina seniorov musí pripraviť len na desiatky eur. Svoje o tom vie aj dôchodca Juraj Matiaš z Horných Plachtiniec, ktorý sa pre televíziu vyjadril kladne.
"Spolu s manželkou sme dostali vyše 1 500 eur. Bolo to na darčeky pre vnúčatá," spomína na pôvodný model. Po jeho zrušení v roku 2025 však nastala pauza a nový systém už takú štedrú podporu neprinesie.
"Som rád, že aspoň niečo dostaneme. Všetky tri dcéry súhlasili, že dve percentá pošlú," dodáva. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že nový systém bude náhradou za zrušený pôvodný model rodičovských dôchodkov.
Tento termín by vám nemal ujsť!
Príspevok budú môcť pracujúci poukázať spolu s vysporiadaním daní za rok 2025. Podnikatelia tak urobia v daňovom priznaní, zamestnanci prostredníctvom vyhlásenia pri ročnom zúčtovaní dane. Termín na podanie je do 30. apríla 2026. Nová kolónka sa má objaviť po boku priamo na tlačive pri poukazovaní 2 percent na daniach pre mimovládne organizácie a podobné inštitúcie. Peniaze následne spracujú daňové úrady a Sociálna poisťovňa ich vyplatí dôchodcom. Ich vyplácanie sa podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Martina Kontúra očakáva v lete.
Podľa ministra práce je hlavným vyvážením zrušeného pôvodného modelu vyšší trinásty dôchodok, ktorý dostávajú všetci seniori. Ekonomickí experti však upozorňujú, že nový rodičovský dôchodok bude skôr symbolickou podporou. Výnimkou môžu byť prípady vysokých daňových odvodov, kde môže suma dosiahnuť aj tisíce eur, no pôjde len o ojedinelé situácie.