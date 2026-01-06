VEĽKÉ hodnotenie slovenských nemocníc: Bratislava chýba medzi veľkými top 5, TÝMTO sektorom ale KRAĽUJE!

BRATISLAVA – Slovenské zdravotníctvo sa nenachádza zrovna v najlepšom stave. Opozícia hovorí o katastrofe, no faktom je, že takýto stav tu panuje už desiatky rokov. I keď na druhej strane vyrástli za toto obdobie nové nemocnice, prípadne niektoré staré prešli rekonštrukciou, no z pohľadu celej krajiny, je to stále málo. Začiatkom tohto roka vyšiel rebríček, ktorý hodnotí výkon a pôsobenie nemocníc v rámci niekoľkých rokov. Samotné poradie vás možno prekvapí.
Slovenský inštitút INEKO, ktorý sa zaoberá štatistickými údajmi, zverejnil začiatkom nového roku 2026 rebríček najlepších slovenských nemocníc. V ňom pri každom subjekte prihliadal an rovnaké sektory a vpísal ich do tabuľky. Výsledkom je nielen samotné poradie najlepšej 30-tky, ale aj výkon každej jednej nemocnice v jednotlivých sektoroch.
Delené do dvoch kategórii
Okrem toho treba podotknúť, že nemocnice boli porovnávané za obdobie od roku 2021 do konca roku 2024. Rozdelené sú do dvoch kategórii, a síce "veľké nemocnice" a "malé až stredne veľké nemocnice".
Veľkými sa v tomto prieskume rozumie, že sú to tzv. koncové nemocnice so štátnym zriaďovateľom, ktoré riešia náročnejšie prípady a patria medzi najväčšie z hľadiska počtu hospitalizácii, počtu lôžok a tržieb. Nepatria sem špecializované ústavné zariadenia ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.
Malé až stredne veľké nemocnice sú také, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivoať, ale nie sú koncovými nemocnicami v regióne. Zriaďovateľom je súkromník, fyzická osoba, mesto, štát či cirkev.
V prvej top 5 medzi veľkými nemocnicami síce chýba zastúpenie z hlavného mesta Bratislavy, ale v sekcii "operačné skúsenosti lekárov" má najlepšie hodnotenia. V kategórii menších nemocníc figuruje na druhom mieste Nemocnica Bory, ktorá vedie v kategórii "spokojnosť pacientov". Podrobnejšie výsledky ponúka INEKO na svojom webe.