Herečka Holubová rapídne SCHUDLA: V tomto roku sa chce zbaviť nielen kíl!

PRAHA – Eva Holubová sa nevzdáva! Má 66 rokov, ale zabojovala s kilami – a nielen s nimi. Dbá aj o to, aby ju nepremohli depresie.
Herečka Eva Holubová je vďaka svojim postavám nezabudnuteľná. Asi každý rok si na prelome rokov pozrieme kultový film Pelíšky z roku 1999, kde stvárnila učiteľku Evu, ktorá má vzťah s kolegom Šašom (Jaroslav Dušek) a zažijú spolu nezabudnuteľné, často humorné scény, vrátane slávnej postele scény, z ktorej mala herečka vraj pred nakrúcaním obavy.
Odvtedy prešli roky a roky pribudli aj Eve Holubovej. A s rokmi pribudli aj kilogramy, ktorých sa herečka posledné mesiace snažila urputne zbaviť. A aj sa jej to podarilo. Na Instagrame sa pochválila fotografiami i počtom zhodených kíl. „Z 85 na 62 kilogramov. Je to beh na dlhú trať. Niekedy sa dlho nič nedeje, potom to ide pomaly a potom zasa. Diéta, pôst, cvičenie. Možno aj zdravotné problémy. Ale neľutujem ich. Veľa ma naučili a dopadli dobre,“ znelo jej úprimné vyjadrenie.
Pochválila sa aj tým, že jej v tom bola nápomocná dcéra Karolína. „Ešte skôr, ako som si stihla dať predsavzatie, ma dcéra vytiahla cvičiť, chodiť, plávať, saunovať. Boli sme tam niečo cez hodinu, alebo dlhšie? Ale bolo to úžasné,“ priznala herečka so slovami, že v tom plánuje pokračovať. Vo fitku, v parku či v obývačke. „Každý deň niečo pre svoje telo, nech je zdravé a môže v ňom prebývať zdravý duch. Bude potreba. Už celkom zvládam depky, ale emócie teda nie. A o to ide. Nenechať sa vynervovať každou blbosťou. Užívať si naopak každú chvíľku pohody. Viac sa starať o duševnú hygienu,“ napísala na sociálnej sieti. „Nemôžeme si dovoliť podľahnúť pesimizmu, valí se na nás NIČOTA, VEĽKÝ BRAT, MORDOR… Musíme byť pripravení a v kondícii,“ uzavrela.
A pri rozlúčke so starým rokom uviedla nasledovné: „Opúšťam a odpúšťam, zároveň som plná pokory pred svojimi prehreškami a nechcem v nich pokračovať. Podarilo sa mi radikálne zhodiť telesné kilá a rovnako radikálne chcem zhodiť vrecia tých starostí, ktoré si privádzam ja sama, tých problémov, ktoré nemôžem vyriešiť, už nebudem prešľapovať pred zatvorenými dverami, ale moja náruč zostáva otvorená pre toho, kto v nej spočinúť chce.“