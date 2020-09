Tragická havária tajomníka Dolinaya (†38): Druhý vodič sa z nehody nepoučil! Mrazivé zistenie polície

O tejto skutočnosti informovala vo svojom spravodajstve TV JOJ. Auto, ktoré sa v osudný deň 25. júla zrazilo s rodinou Dolinayovcov, šoféroval 33-ročný Tibor. Ten sa chcel vyhnúť autu, ktoré stálo na krajnici. Pri tomto manévri sa však zrazil s oprotiidúcou Daciou Logan, ktoré šoféroval štátny tajomník. Dolinay na mieste zomrel, jeho manželka bola s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice, no o týždeň po nehode zomrela aj ona.

Zákaz po osudnej nehode odignoroval a šokovala aj krvná skúška

Polícia z Komárna zhodou okolností na tej istej ceste minulý týždeň zastavila spomínaného vodiča, ktorý šoféroval požičanú Škodu Octaviu, a to aj napriek zákazu. „Kontrolovali vodiča vozidla, pretože mali vedomosť, že vodič má zadržaný vodičský preukaz, no aj napriek tomu viedol motorové vozidlo,“ povedala hovorkyňa KR PZ v Nitre Viktória Borloková.

O vodičák prišiel 33-ročný Tibor po tragickej nehode z júla, no už oveľa závažnejšie je zistenie, že podľa TV JOJ mal mať po odbere krvi pozitívne výsledky na prítomnosť drog. Tieto výsledky mala dostať polícia ešte len minulý týždeň. Momentálne sa čaká na vyjadrenie znalca, ktorý bude do prípadu dosadený na podnet prokurátora. Jeho posudok zosumarizuje to, ako mohli spomínané drogy ovplyvniť schopnosť dotyčného vodiča riadiť vozidlo.

Jazda bez vodičského preukazu

Polícii sa mal dokonca sám priznať, že drogy bral, čo potvrdil aj test. Napriek tomu, že mu vodičský preukaz bol odobraný bezprostredne po nehode, zákaz činnosti viesť motorové vozidlo mu zákonne ešte nebol udelený, keďže stále absentuje prítomnosť rozboru. Vodič sa tak jazdou bez vodičáku dopustil "len" priestupku.

Vladimír Dolinay zahynul pri tragickej dopravnej nehode 25. júla. Dlhé roky pôsobil v bratislavskej komunálnej politike a v tomto volebnom období zastával post miestneho poslanca v Petržalke, bratislavského mestského aj krajského poslanca. Od 1. júla pôsobil aj ako štátny tajomník na Ministerstve kultúry SR.