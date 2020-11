Boris Kollár je už doma z nemocnice: Odobral sa z nej prakticky hneď po prevalení kauzy čaj

Dnešné prepustenie do domácej liečby sa deje po mesiaci od vážnej nehody, ktorú mal predseda Sme rodina Kollár ešte koncom októbra počas víkendu.

Prepustenie po mesiaci a konštrukcia na hlave do januára

Keďže nemocnica sv. Michala patrí pod správu ministerstva vnútra, ktoré vedie Roman Mikulec, informácie o prepustení sme hľadali práve tam. Kollárov odchod z nemocnice definitívne potvrdila hovorkyňa rezortu Petra Friese. "Áno, môžem potvrdiť túto informáciu," odkázala stručne Friese. Kollár už na sociálnej sieti vopred avizoval, že plánuje odchod do domácej liečby. K tomu nakoniec došlo dnes dopoludnia.

V rozhovore pre TVnoviny.sk navyše Kollár potvrdil, že "helikonštrukciu" na hlave, ktorú spájajú 4 skrutky a ktorá je dôležitá na správne zrastenie stavcov, bude musieť mať Kollár na sebe aj po novom roku. Ten má dokonca ambíciu už aj vrátiť sa do práce. "Mám takú helikonštrukciu, štyri skrutky, mám to privŕtané k hlave, je to trochu diskomfortné. (..) S touto konštrukciou budem musieť byť asi do polovice januára, ale do parlamentu prídem už ďalší týždeň, minimálne na hlasovania," sľubuje Kollár, ktorý razí filozofiu liečenia sa vo svojej kancelárii.

Nehodu mal pred mesiacom

Kollár skončil po kolízii jeho vládnej limuzíny v nemocnici na Kramároch so zlomeným druhým krčným stavcom. Ukázalo sa, že v aute nebol sám. Okrem vládneho vodiča mu totiž robila spoločnosť aj bývala Miss Universe Miroslava Fabušová, ktorá rovnako skončila so zraneniami. K nehode došlo dokonca priamo počas platného zákazu vychádzania, no Kollár argumentoval, že najskôr bol pozrieť svojho malého syna a Fabušovú autom doprevádzal do lekárne.

Nepokoje v nemocnici a kauza "čaj"

Pozornosť vyvolalo aj to, čo sa do posledných dní podľa niektorých lekárov a zdravotných sestier odohrávalo v nemocnici. Kollára totiž počas liečby v nemocnici mali navštevovať jeho priateľky a rodina. Tu dokonca došlo medzi konfliktom medzi jeho priateľkami a sestrami z personálu. Tie po sestrách mali žiadať varenie čaju a iných činností, ktoré do ich výkonu práce nezapadajú. Podľa anonymných svedectiev malo dôjsť aj na vyhrážky výpoveďou zo strany vedenia či odrieknutím vianočných odmien ak sestry neuposlúchnu.

Kollár tieto šumy vysvetľoval na sociálnej sieti na videu. Ten tvrdí navyše aj to, že bol v oddelenom pavilóne, ktoré si je možne v nutných prípadoch zaplatiť a reštrikcie tam také prísne nie sú.

Koaličná rada v nemocnici

O rozruch sa tiež postarala improvizovaná koaličná rada, ktorú Kollár zvolal v nemocnici, pričom počas núdzového stavu sú akékoľvek návštevy v nemocnici zakázané. Na stretnutí sa mali zúčastniť on, premiér Igor Matovič a vicepremiéri Veronika Remišová a Richard Sulík. Matovič sa už za svoju návštevu stihol na sociálnej sieti ospravedlniť, no na základe informácií, ktoré mal a vychádzal z nich tak, že na návštevu do oddeleného pavilónu kde Kollár bol prísť môžu, sa necíti byť úplne zodpovedný za tento skutok. "Napriek faktu, že som konal dobromyseľne, niekto silou-mocou hucká v ľuďoch pocit, že sme týmto konaním chceli ľuďom ukázať, že sme niekto viac ... za seba hovorím, že nie a som presvedčený aj o dobrom úmysle kolegov. Ale, chápem, že v tejto ťažkej dobe sa to napriek všetkému spomenutému, niekoho dotklo a nedokáže či nechce argumenty počúvať. Týmto ľuďom sa napriek tomu, že s ich odsudzovaním nesúhlasím, týmto verejne ospravedlňujem," píše premiér v statuse.