NAJDRAHŠIA ryba na svete: TENTO tuniak stál viac než 510 miliónov! Komu bude servírovaná?

TOKIO - Japonský reťazec suši reštaurácií zaplatil v tradičnej novoročnej aukcii na rybnom trhu v Tokiu rekordných 510 miliónov jenov (viac ako 2,5 milióna eur) za jediného tuniaka modroplutvého. Ryba vážiaca 243 kilogramov bude servírovaná v pobočkách reťazca Sushizanmai, informovala dnes agentúra Reuters.
Spoločnosť Kiyomura, ktorá reťazec reštaurácií prevádzkuje, prekonala svoj vlastný rekord z roku 2019, keď za prémiového tuniaka zaplatila 333,6 milióna jenov."Dúfam, že ekonomika sa tento rok zlepší. Vláda premiérky Sanae Takaičiovej sľúbila, že bude pracovať, pracovať, pracovať, a Sushizanmai urobí to isté," povedal majiteľ reťazca Kijoši Kimura.
Kde sa bude servírovať?
"Myslel som si, že víťazný príhoz bude trochu nižší, možno okolo 400 alebo 300 miliónov jenov, ale nakoniec sa vyšplhal vyše 500 miliónov," dodal Kimura, ktorý je známy ako "tuniakový kráľ". Obrovský tuniak bol prepravený do hlavnej pobočky Sushizanmai, kde bol nakrájaný a distribuovaný do reštaurácií po celej krajine. Pokrmy z neho budú zákazníkom predávané za obvyklú cenu, uviedol Kimura.