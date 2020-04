KORONAVÍRUS Ďalšia obeť z Pezinka! Situácia v domovoch je kritická: Viaceré evidujú nákazu

BRATISLAVA/PEZINOK - Situácia v zariadeniach pre seniorov začína byť kritická. Premiér Igor Matovič oznámil, že tieto centrá sú jedným z dvoch ohnísk nákazy. Začalo to prepuknutím nákazy v Domove sociálnych služieb v Pezinku. Riaditeľku domova prepustili. Nákaza sa už objavil v Seniorcentre v Bratislave, v Martine či v Spišskom Bystrom

Prvým domovom pre seniorov, kde nákaza prepukla, bol Domov sociálnych služieb v Pezinku, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Celkovo evidujú 60 nakazených a šesť obetí. Prvý prípad úmrtia na koronavírus sa objavil začiatkom apríla. Úrady preto začali konať a situáciu prešetrujú. Bratislavský župan Juraj Droba oznámil, že riaditeľku Violu Schmidtovú odvolali z funkcie a nahradí jú krízová manažérka. Nákaza sa už vyskytla aj vďalších domovoch.

Štesta obeť v Pezinku

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že dnes zomrel šiesty klient z DSS v Pezinku. Nákaza sa však v domove vyskytla zrejme už pred desiatimi dňami. Prvý prípad totiž evidujú ešte z 5. apríla. „Po pitve sa potvrdil koronavírus,“ uviedol Krajčí na adresu prvého prípadu tento týždeň. Práve okolnosti okolo úmrtia prvého klienta vzbudili pochybnosti. Objavili sa informácie, že v DSS mala byť zanedbaná starostlivosť, a to najmä zo strany riaditeľky.

Droba odvolal riaditeľku

Juraj Droba včera na základe ďalších informácií odvolal riaditeľku DSS v Pezinku. „Objavili sa nové skutočnosti, na základe ktorých nie je možné pokračovať vo funkcii,“ povedal Droba s tým, že viac to nebude komentovať. „Až do tohto pondelka som netušil, že nejaký problém je. Prvé indikácie som dostal formou anonymného listu a odvtedy som dostal ďalšie informácie, ktoré potvrdili, že výmena potrebná je,“ dodal. „Po ukončení karantény prebehne kontrola, či došlo k pochybeniam,“ dodal.

Situáciu preverujú úrady a polícia

Vzhľadom na tieto úmrtia a na to, že v DSS boli klienti dlhšie chorí, začal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z vlastnej iniciatívy ex offo konanie v DSS na preverovanie postupov poskytnutej starostlivosti. „Už v najbližších hodinách nastupuje do zariadenia sociálnych služieb v Pezinku krízová manažérka. Jej prvou úlohou bude zistiť, aký je reálny stav v zariadení a následne navrhnúť opatrenia,“ uviedli z Úradu BSK.

Polícia pre situáciu v DSS Pezinok začala trestné stíhanie pre prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Policajti vykonali v nebytových priestoroch domova za dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení prehliadky a v blízkosti zariadenia zriadili aj provizórnu výsluchovú miestnosť. Pre situáciu v zariadení podal primátor Pezinka Igor Hianik trestné oznámenie. Reagoval tak na list, v ktorom ho pisateľ upozornil na vážnu situáciu, ktorá predchádzala medializovaným udalostiam v DSS Pezinok.

Nákaza aj v Seniorcentre v Bratislave

U jedného zamestnanca Seniorcentra Staré Mesto sa v piatok potvrdil pozitívny výsledok na koronavírus. Ide o upratovača, s klientmi zariadenia prichádzal do kontaktu v obmedzenej miere. Vedenie Seniorcentra a mestskej časti okamžite pristúpilo k sprísneniu preventívnych opatrení, v najbližších hodinách zrealizujú testovanie všetkých klientov a personálu.

„Zamestnanca, ktorý pracuje ako upratovač, sme okamžite po zistení zvýšenej teploty poslali k jeho ošetrujúcemu lekárovi, ktorý mu nariadil testovanie na COVID-19,“ uviedol riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto Matej Alex. Zamestnanec je v súčasnosti v domácej karanténe, priebeh ochorenia označuje ako mierny. V zariadení je v súčasnosti v opatere viac ako päťdesiat klientov, stará sa o nich tridsaťčlenný personál. U klientov ošetrujúca lekárka nezistila žiadne príznaky koronavírusu.

Prijali sériu mimoriadnych opatrení, príprava na karanténu

Mestská časť Staré Mesto ako zriaďovateľ Seniorcentra v spolupráci s riaditeľom inštitúcie okamžite prijali sériu mimoriadnych opatrení. „Zrušili sme stravovanie v spoločných priestoroch, strava je klientom podávaná priamo na izby. Takisto sme minimalizovali počet zamestnancov na nevyhnutnú mieru,“ spresnil Alex. Budovu cez víkend kompletne vydezinfikujú. O situácii už zariadenie informovalo aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

Seniorcentrum je podľa riaditeľa od začiatku mimoriadneho stavu pripravené aj na možnosť karantény a krízový režim fungovania. Okamžite je schopné zriadiť izolačnú izbu a upraviť priestory tak, aby sa pri klientoch mohol striedať obmedzený a nevyhnutný počet ošetrovateľov. Zamestnanci sú vybavení rúškami a rukavicami, k dispozícii majú dezinfekciu. „Situácia v Seniorcentre na Podjavorinskej je ukážkou, ako pri dodržaní opatrení možno odchytiť infekciu pri prvom príznaku,“ dodala starostka. Verí, že prísna ochrana podľa nariadení bola a bude účinná.

Tri prípady v zariadeniach v Martine

V Martine potvrdili tri prípady koronavírusu - v Centre sociálnych služieb v mestskej časti Ľadoveň sa nákaza vyskytla u jedného klietna a jedného zamestnanca, ktorý nebol v práci niekoľko týždňov, a v Dome svätého Martina v mestskej časti Jahodníky. Informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová. Doplnila, že Bezpečnostná rada okresu Martin a Krízový štáb mesta Martin prijali opatrenia, ktorých cieľom je situáciu riešiť rýchlo a efektívne. „Oba domovy sú momentálne v karanténe a situácia je pokojná,“ uviedla Kalmanová.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine podľa nej v prvých dňoch zavádzania opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu skontroloval stav a pripravenosť všetkých domovov sociálnych služieb v meste. „CSS v mestskej časti Ľadoveň je uzatvorené a v rámci možností budú vykonávané testy všetkých klientov a zamestnancov. Momentálny stav nákazy je jeden prípad u zamestnanca,“ dodala Kalmanová.

V Spišskom Bystrom hospitalizovali ďalších klientov Seniorparku

V súvislosti s výskytom ochorenia u jedného z klientov zariadenia sociálnych služieb Seniorpark v Spišskom Bystrom sú v nemocnici hospitalizovaní ďalší traja klienti a jedna klientka, ktorá je dialyzovaná s účelom preventívneho testovania, potvrdila riaditeľka Seniorparku Adela Dovalovská. Prvý prípad bol potvrdený tento týždeň u viac ako 90-ročného muža, v súčasnosti je hospitalizovaný v prešovskej nemocnici.

„Klient bol jedným z dvoch, ktorí boli 31. marca prevážaní sanitkou na urologickú ambulanciu do nemocnice v Poprade,“ uviedla Dovalovská. Klientov, s ktorými prišiel do styku, otestujú. „Jeden z klientov hospitalizovaný vo štvrtok (16. 4.) s horúčkou je druhým z klientov, ktorí navštívili spomínanú urologickú ambulanciu,“ povedala Dovalovská.

Trnava chystá plošné testovanie

Trnavský samosprávny kraj sa pripravuje na testovanie všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prvé preventívne opatrenia v nich prijal už začiatkom marca, skôr ako ich nariadil štát centrálne. Odvtedy podľa predsedu Jozefa Viskupiča platí prísny zákaz návštev pre verejnosť a je zamedzený voľný pohyb klientov mimo zariadenia.

Akékoľvek zmeny zdravotného stavu sú okamžite konzultované s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a bez ohľadu na konkrétne príznaky okamžite vykonajú test na koronavírus. V rámci zariadení sú pripravené priestory na izoláciu rizikových klientov. „TTSK aktuálne pripravuje karanténne zariadenia sociálnych služieb a vo všetkých DSS vyčleňuje karanténne miesta,“ zdôraznil predseda TTSK. Obsluhujúci personál je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a používať ochranné pracovné pomôcky. Dezinfekcia priestorov sa vykonáva niekoľkokrát denne.

Situácia, aká je v DSS Pezinok, sa už nesmie zopakovať

Situácia z Domova sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku sa už nesmie zopakovať v žiadnom domove pre seniorov. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že je preto potrebné urobiť všetko, čo je v našich silách. „Správa o obetiach zo sociálneho zariadenia pre seniorov ma veľmi zasiahla. Nielen preto, že sama v Pezinku žijem a že v tomto zariadení istý čas žila aj moja stará mama, ale hlavne preto, že obeťami sú tí najzraniteľnejší z nás a infikovaní sú aj tí, ktorí sa o nich v neľahkej situácii a s nasadením starajú,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Vyjadrila zároveň úprimnú sústrasť pozostalým.

Vírus je podľa Čaputovej neviditeľný a môže udrieť nečakane, ľudia sa mu však, ako tvrdí, môžu brániť maximálnou zodpovednosťou, starostlivosťou a disciplínou. „Pretože akékoľvek zlyhanie či zanedbanie povinností môže mať fatálne dôsledky,“ podotkla hlava štátu.

Smer zvolá mimoriadny výbor

Opoziční členovia výboru pre sociálne veci chcú zvolať mimoriadne rokovanie pre situáciu v DSS v Pezinku. Informoval o tom člen výboru Erik Tomáš na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že sa chcú pýtať na aktuálnu situáciu a opatrenia, ktoré chce vláda podniknúť. Tvrdí, že sa nedostatočne rýchlo konalo zo strany vyššieho územného celku, ako aj zo strany štátu. Predseda Smeru Robert Fico dodal, že ako opozičná strana chcú klásť legitímne otázky, či ide o dôsledok pandémie nového koronavírusu alebo zlyhanie štátu.

„Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb od 23. marca predkladala vláde súhrn opatrení pre DSS. Vláda sa aspoň jedným z týchto opatrení chcela zaoberať ešte pred Veľkou nocou, napriek tomu ho odložila z rokovania,“ povedal Tomáš s tým, že malo ísť napríklad o testovanie klientov po návrate z nemocnice. Rozhodnutie podľa neho prišlo neskoro. Tvrdí, že testovania sa stále nevykonávajú, pretože nie je vypracovaná smernica. Dodal, že na výbor chcú pozvať ministra práce Milana Krajniaka a predstaviteľov asociácie. Fico poukázal aj na nedostatok zdravotníckych pomôcok v domovoch sociálnych služieb či nedostatočnú izolovanosť nakazených pacientov od ostatných.