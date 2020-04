KORONAVÍRUS Ďalšia obeť v Pezinku! Do DSS nastupujú posily: Testovať budeme celoplošne

BRATISLAVA - Posilnenie personálnych kapacít, stabilizácia a ochranné opatrenia. To sú priority krízovej manažérky, ktorá nastúpila v sobotu (18. 4.) do zariadenia sociálnych služieb v Pezinku. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Spoločne s krízovou manažérkou, ktorá sa presunula z úradu samosprávneho kraja, nastúpili do zariadenia ešte opatrovateľka, zdravotná sestra a terapeutka. „V pondelok (20. 4.) posilnia personál ďalší traja zamestnanci - opatrovateľka, zdravotná sestra a terapeutka. Pôvodný personál v najbližších dňoch doplnia ich kolegovia, ktorým sa končia PN či karanténa,“ dodal predseda BSK Juraj Droba.

Testovať budeme všetkých

V otázke DSS potvrdil premiér slová šéfa parlamerntu Borisa Kollára (Sme rodina), že sa začne testovanie všetkých ich zamestnancov. Dôjde k tomu najprv cez tzv. rýchlotesty, ktoré budú neskôr doplnené cieleným testovaním cez PCR testy.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Kritiku štátu zo strany predsedu BSK Juraja Drobu považuje za smiešnu, keďže má na starosti štátne hmotné rezervy minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík v rámci svojich kompetencií. „Nech sa spoločne dohodnú, keď nemajú ochranné prostriedky,“ uviedol premiér s tým, že na druhej strane štátne hmotné rezervy nemajú povinnosť zásobovať DSS.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Krajniak potvrdil plošné testovanie zamestnancov

Všetci zamestnanci domovov sociálnych služieb na Slovensku budú plošne otestovaní na nový koronavírus. Využijú sa na to tzv. rýchlotesty a tam, kde sa ukáže problém, dôjde k ďalšiemu podrobnejšiemu testovaniu. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol minister práce Milan Krajniak s tým, že ide o najnovšiu dohodu na úrovni vlády. Zároveň však upozornil na to, že kým účinnosť presnejších PCR testov je viac ako 70 %, pri rýchlotestoch je iba približne 50 %. Na prvotné hromadné testovanie sa však použiť dajú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Ak otestujeme plošne všetkých, budeme mať veľkú pravdepodobnosť hraničiacu s istotou, že ak niekde hrozí riziko, budeme ho vedieť identifikovať. Okamžite v tom zariadení, kde by bol problém, ideme testovať presnejšími PCR testami,“ avizoval minister, pod ktorého rezort tieto zariadenia spadajú. Zamestnancov DSS je podľa neho približne 40-tisíc. Celkovo je presvedčený, že nová vláda urobila všetko, čo z hľadiska prevencie mohla urobiť, aby sa nákaza nového koronavírusu aj v DSS šírila čo najmenej. Vymenoval pri tom množstvo opatrení, ktoré kabinet a jeho ministerstvo od svojho nástupu v tejto oblasti prijalo.

Ďalšia kritika Smeru

Rýchlosť prijímania opatrení naopak kritizuje člen sociálneho výboru parlamentu z opozičného Smeru-SD Erik Tomáš. „Opatrenia v prípade DSS v žiadnom prípade neboli dostatočné. Máme tu veľmi smutné štatistiky, ktoré to dokazujú,“ upozornil s tým, že vo viacerých zariadeniach v súčasnosti zomierajú ľudia, prípadne sú vo vážnom stave v nemocnici.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Z tohto dôvodu ako opozícia iniciovali zvolanie mimoriadneho sociálneho výboru. Jeho cieľom má byť nájsť ľudí, ktorí sú zodpovední za to, čo sa stalo v Pezinku aj ďalších DSS. zasiahnutých novým koronavírusom. „Druhý výstup, chceme odporučiť vláde systémové opatrenia, keďže vidíme, že za štyri týždne nebola schopná prijať dostatočné opatrenia v domovoch sociálnych služieb,“ dodal Tomáš. Navrhujú napríklad plošne otestovať nielen všetkých zamestnancov, ale aj klientov DSS. Kapacity na to podľa neho existujú.

Pôvodne chceli klientov presunúť do iného zariadenia

Droba pripomenul, že v Domove sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej v Pezinku je momentálne 62 klientov, o ktorých sa stará 21 zamestnancov. „Pôvodne sme uvažovali o tom, že zdraví klienti budú presunutí do iného zariadenia, ale po dohode s regionálnym hygienikom sme našli riešenie, že všetci klienti zostanú v Pezinku. Pozitívne testovaní klienti sú už v tejto chvíli fyzicky oddelení od tých s negatívnym výsledkom. Tým sa aj riziko prenosu vírusu znížilo na minimum,“ povedal Droba.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdôraznil, že prioritou pre kraj a krízové vedenie zariadenia je v súčasnosti stabilizácia, nastavenie procesov a systém striedania zmien vo vnútri zariadenia. „V prvom rade potrebujeme overiť, ktoré zo sťažností, ktoré sa v posledných dňoch objavili, sa zakladajú na pravde,“ zhrnul šéf BSK. DSS Pezinok je od soboty (11. 4.) v karanténe a v okolí domova je ochranné pásmo. V uplynulých dňoch tam bolo pozitívne testovaných viacero klientov a pracovníkov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a boli zaznamenané aj prvé úmrtia. V nedeľu oznámili už siedmu obeť z radov klientov DSS v Pezinku.

Výberová chronológia udalostí v slovenských DSS

Počet úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom na Slovensku stúpol na 12. V Univerzitnej nemocnici Bratislava zomrela ďalšia žena z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Pezinku.

13. apríla - Päť zamestnancov a 42 klientov z Domova sociálnych služieb (DSS) Pezinok bolo pozitívne testovaných na nový koronavírus. Primátor mesta Pezinok Igor Hianik zvolal krízový štáb mesta a ohlásil súčinnosť s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), ktorý je zriaďovateľom DSS Pezinok.

14. apríla - Primátor Pezinka podal pre situáciu v DSS Pezinok trestné oznámenie.

15. apríla - Na Slovensku pribudli ďalšie štyri úmrtia na nový koronavírus. Tri obete ochorenia pochádzali z DSS Pezinok.

16. apríla - Ministerstvo zdravotníctva SR potvrdilo ďalšie dve úmrtia na nový koronavírus. Jeden muž zomrel v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Išlo o klienta z DSS Pezinok. Riaditeľka DSS v Pezinku Viola Schmidtová skončila vo svojej funkcii. Na jej pozíciu 17. apríla nastúpila krízová manažérka, doterajšia zamestnankyňa úradu BSK.

17. apríla - V popradskej nemocnici zomrela pozitívne testovaná pacientka - klientka Centra sociálnych služieb v Batizovciach.

Bratislavská polícia začala trestné stíhanie pre prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby v súvislosti s prípadom šírenia nákazy novým koronavírusom v DSS v Pezinku.

Z DSS v Pezinku zomrel ďalší nakazený klient. V Martine potvrdili tri prípady ochorenia COVID–19 v Centre sociálnych služieb v mestskej časti Ľadoveň a Dome svätého Martina v mestskej časti Jahodníky.

18. apríla - V Univerzitnej nemocnici Bratislava zomrela ďalšia klientka DSS v Pezinku. Nákaza novým koronavírusom sa potvrdila u 25 klientov a 11 členov personálu martinského DSS Dom svätého Martina.

Príslušníci odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave odniesli z DSS Pezinok počítače aj listiny.