ONLINE Krízový štáb zverejnil nové opatrenia, povinná karanténa! Ďalší prípad, nakazená je aj žena v Martine

BRATISLAVA - Za uplynulý víkend si Slovensko vypočulo správu, ktorá sa prirodzeným vývojom v ostatných štátoch dostala postupne až k nám. Od piatka na našom území evidujú prvý prípad koronavírusu. Išlo o 52-ročného pána z obce Kostolište. V sobotu vyšlo najavo, že infikovaní sú aj jeho syn a manželka. Ďalšou je štvorčlenná rodina, ktorá žije v Rakúsku ale pracuje a chodí do školy v Bratislave. V nedeľu večer boli následne potvrdené ďalšie dva prípady. Jeden z Bratislavy a ďalší z neďalekého Senca. Ďalšie prípady hlásia aj v pondelok. Situáciu sledujeme ONLINE.

na území Slovenska sa potvrdilo 7 prípadov nákazy, 4 prípady sú v Rakúsku

prvý prípad bol z obce Kostolište pri Malackách, 52-ročný muž sa mal nakaziť od svojho syna, ktorý sa vrátil z Benátok, infikovanie koronavírusom bolo potvrdené aj u tohto syna a manželky spomínaného muža z Kostolišťa, ten sa má už s vážnym stavom nachádzať na JIS-ke

včera večer boli potvrdené ďalšie dva prípady nákazy, kým jeden z nich je z Bratislavy , druhý je zo Senca

v súvislosti s infikovanými sa spomína aj 4-členná rodina, ktorá je v karanténe v Rakúsku a u ktorej sa vírus rovnako potvrdil , ich deti navštevovali tunajšiu súkromnú školu v Bratislave , ktorá bude uzavretá až do 22. marca

bratislavský župan Juraj Droba včera večer zrušil výučbu na všetkých stredných školách v kraji , vrátane niektorých základných škôl, osemročných gymnázií a plavárni, výučba na spomínaných školách preto nebude od 9. do 13. marca 2020

​ prezenčnú výučbu prerušuje na 2 týždne aj Univerzita Komenského v Bratislave

Premiér Pellegrini po krízovom štábe vyhlásil od pondelka zákaz všetkých príletov a odletov do Talianska, rovnako sa zakazujú návštevy v nemocniciach, sociálnych zariadeniach, ale aj vo väzniciach

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​

18:11 Školy zatvára po Trnave aj Hlohovec, Jaslovské Bohunice a ďalšie obce

„Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár z pozície zriaďovateľa vyzval riaditeľky materských a základných škôl v Hlohovci, aby z preventívnych dôvodov udelili žiakom riaditeľské voľno od utorka 10. marca do piatku 13. marca,“ informovala hovorkyňa Hlohovca Zuzana Hrinková Siebestichová.

Materská a základná škola zostane najmenej do konca týždňa zatvorená aj v Jaslovských Bohuniciach, kde majú už od minulého týždňa „chrípkové prázdniny“, svoje školy a školské zariadenia zatvárajú od utorka aj niektoré ďalšie mestá a obce v Trnavskom kraji. Viaceré ďalšie obce v kraji avizujú preventívne zatvorenie svojich škôl až od stredy, týka sa to napríklad Kátloviec v okrese Trnava.

18:04 Pellegrini vyzýva k zachovaniu kľudu a nepodliehaniu panike, uviedol na záver tlačovej konferencie.

17:59 Všeobecní lekári budú môcť pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí, uviedol Pellegrini. Zabezpečiť chce bezplatné rúška pre návštevníkov ambulancií lekárov, aby ich mali pacienti už v čakárni.

17:57 "Otázka ohľadom rúšok je otázkou najbližších dní," uviedol Pellegrini.

17:54 Pellegrini uviedol podrobnosti k najnovšiemu prípadu z Martina. Infikovaná žena má trvalý pobyt v Prahe. Uviedol to s tým, že žena bola v Rakúsku na lyžovačke.

17:53 Ďalšie zasadnutie Ústredného krízového štábu by malo byť v stredu. Oznámil to Pellegrini.

17:50 Mikas neodporúča zatajovať infomácie, pretože tým v privom rade daná osoba ohrozuje svoje zdravie aj ostatných.

17:47 Nakazená zamestnankyňa SND a vodička električky je tá istá osoba, ktorá má dve zamestnania. Uviedol to Mikas aj Pellegrini.

17:46 Najbližšie dni sa budú zaoberať nedostatkom ochranných prostriedkov, predajom na čiernom trhu a predraženými produktami. Rúška podľa slov Pellegriniho vyrábajú aj väzni. Slovensko je však stále odkázané na dovoz.

17:41 "Odovzdávanie osvedčení novým poslancom NR SR je oficiálne zrušené," uviedol Pellegrini. Bude im to doručené poštou.

17:35 "Máme sedem pozitívnych prípadov," uviedol hlavný hygienik Ján Mikas s tým, že zatiaľ nemáme epidémiu a budú sa snažiť jej naďalej zabrániť. Pellegrini potvrdil, že počas zasadnutia štábu pribudli dva nové potvrdené prípady, a to v Martine a Košiciach.

17:34 Kontroly na slovenských medzinárodných letiskách pokračujú, cestujúcim sa kontroluje teplota, dodáva Saková.

17:32 Denisa Saková uviedla, že linku NCZI posilnia.

17:30 K plošnému zatváraniu škôl Slovensko nepristúpilo. "Nepodliehajme panike," dodal Pellegrini a vyzýva občanov, aby používali ochranné prostriedky.

17:29 Pre nový koronavírus budú od utorka (10. 3.) preventívne kontroly na všetkých hraničných priechodoch na Slovensku, dodal Pellegrini.

17:25 Pellegrini uviedol, aby sa občania SR k zdraviu správali zodpovedne. To, že sú zavreté školy, neznamená, že ľudia si môžu robiť, čo chcú. Budú vydané nariadenia. Každému, kto poruší nariadenia, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur.

17:22 Pellegrini spochybňuje rozhodnutie primátora, župana a starostov.

17:21 Každý občan SR, ktorý sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, bude musieť povinne byť v karanténe 14 dní, uviedol Pellegrini.

17:20 Pellegrini oznámil nový prípad v Martine, ide o ženu.

17:19 Zajtrajším dňom sa prikazuje všetkých štátnym inštituciám akékoľvek verejné podujatia. ZÁKAZ by mal platiť 14 dní. Informoval o tom Peter Pellegrini. To znamená žiadne divadlo, plesy, oslavy, športové podujatia a podobne.

17:17 NAŽIVO Začína sa tlačová beseda po zasadnutí Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra SR

17:03 Mestá v Nitrianskom kraji prijali preventívne opatrenia, ktoré platia od pondelka a potrvajú až do odvolania.

16:58 Prezenčnú výučbu dočasne prerušili Technická univerzita (TUKE) v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach mení prezenčnú formu výučby na dištančnú. V pondelok o tom rozhodli krízové štáby týchto univerzít v snahe predísť šíreniu nového koronavírusu.

16:47 U.S. Steel pre koronavírus prijal preventívne opatrenia, o nákaze pracovníka nevie

Košické oceliarne zatiaľ nemajú informácie o tom, že by bol novým koronavírusom nakazený ich zamestnanec. Vsúvislosti s podozrením, o ktorom informovala TV Markíza, to uviedol hovorca spoločnosti U.S. Steel Košice Ján Bača. Podľa jeho slov pozorne sledujú vývoj situácie a inštrukcie regionálneho úradu verejného zdravotníctva. O stave pacienta bude informovať podľa našich informácii Peter Pellegrini na tlačovej besede po zasadnutí Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra SR.

Zdroj: TASR/František Iván

16:39 Kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja (KSK) budú od utorka zatvorené

Zároveň sa rušia všetky hromadné kultúrne podujatia, ktoré organizujú. Ide o preventívne opatrenie s cieľom zamedziť šírenie nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom hovorkyňa KSK Anna Terezková. „Na základe pokynu predsedu KSK Rastislava Trnku sa ukladá povinnosť riaditeľom kultúrnych zariadení s účinnosťou od 10. marca 2020 zatvoriť kultúrne organizácie pre verejnosť. Toto preventívne opatrenie sa týka 23 kultúrnych organizácií v kraji, teda múzeí, galérií, divadiel, knižníc aj osvetových stredísk,“ uviedla.

16:37 Preventívno-bezpečnostné opatrenia prijali aj dopravcovia SAD Zvolen, a. s. a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., ktorými reagujú na možné riziká prenosu ochorenia v prostriedkoch MHD a prímestskej dopravy. Pravidelne, a vo zvýšenej frekvencii, zabezpečujú dezinfekciu vozidiel ekologickými dezinfekčnými prostriedkami. Dopravcovia zvýšili aj preventívne opatrenia u všetkých pracovníkov prichádzajúcich do styku s verejnosťou, ktoré prispievajú aj k eliminácii bežnej chrípky, ktorá je v tomto období aktuálna.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

16:32 Liptovský Mikuláš ruší hromadné podujatia, rozhodol o tom krízový štáb

Kultúrne, spoločenské, športové a hromadné podujatia na území Liptovského Mikuláša, ktoré organizuje mesto a jeho organizácie, sú s okamžitou platnosťou zrušené do odvolania. Dôvodom je ochrana obyvateľov v súvislosti s možnou hrozbou nákazy novým koronavírusom. Po pondelkovom zasadnutí krízového štábu mesta o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Mesto okrem zrušenia podujatí zastavuje prevádzku mestskej plavárne a telocvične pri plavárni. Odporúča tiež zrušenie kultúrnych, spoločenských, športových a hromadných podujatí v Liptovskom Mikuláši, ktorých organizátorom nie je mesto.

16:26 Rodičia môžu pri zatvorení škôlky alebo školy dostať na deti ošetrovné

Rodičia detí navštevujúcich škôlky a školy, ktoré dočasne uzatvorili pre hrozbu šírenia sa koronavírusu, si môžu v Sociálnej poisťovni uplatniť nárok na ošetrovné. "V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Celý článok si prečítate TU>>.

16:21 Mesto Banská Bystrica ruší všetky mestské podujatia až do odvolania

Od 10. marca bude zatvorená krytá plaváreň na Štiavničkách. Matričný úrad a ohlasovňa ruší v sobotu 15. marca všetky uvítania malých Banskobystričanov a Banskobystričaniek. Mladomanželov mesto vyzve, aby sa sobášili najbližší víkend len v kruhu svojich rodičov, svedkov a za prítomnosti oddávajúceho a matrikárok.

Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

Ako ďalej informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, organizátorov všetkých podujatí mesto vyzýva, aby zvážili ich organizovanie. Všetky opatrenia, ktoré prijíma samospráva na základe zasadnutia krízového štábu mesta Banská Bystrica, sú určené na zabránenie šíreniu nového koronavírusu.

16:18 V dôsledku nového koronavírusu budú výberové konania v Bratislave prístupné online.

16:17 Žilina ruší hromadné spoločenské, kultúrne a športové podujatia

Mesto Žilina ruší do 15. apríla v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku všetky hromadné spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Zároveň aj všetky hromadné podujatia v mestských priestoroch a budovách. Bez divákov sa uskutočnia aj športové stretnutia mestských hokejových klubov. Po zasadnutí Krízového štábu mesta Žilina o tom v pondelok informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

16:10 Prešovská univerzita zrušila výučbu na najbližšie dva týždne

Prešovská univerzita (PU) v Prešove rozhodla v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu na Slovensku o prerušení prezenčnej výučby na všetkých fakultách a celouniverzitných pracoviskách školy od utorka 10. marca až do pondelka 23. marca. V tomto období všetkým pedagogickým zamestnancom univerzity odporučila zváženie čerpania dovolenky, alebo práce z domu.

Univerzita zároveň vydala zákaz návštev na internátoch a všetkým ubytovaným študentom dôrazne odporúča, aby tento čas trávili v mieste svojho bydliska. „Vedenie univerzity si vyhradzuje právo uzavretia Študentských domovov PU,“ uviedla hovorkyňa PU Anna Polačková, ktorá informovala o prijatých opatreniach. Medzi opatrenia patrí aj zákaz všetkých zahraničných služobných ciest do Číny, Talianska, Južnej Kórey a Iránu.

16:07 Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odporúča svojim poistencom eRecept

Poistenci oň majú žiadať ošetrujúceho lekára telefonicky. VšZP vyzýva poistencov na ohľaduplnosť. Ak majú príznaky respiračného ochorenia, pri výbere liekov majú dodržiavať odporúčané opatrenia. Zabránia tak šíreniu infekcie.

Zdroj: Jan Zemiar

16:05 Hromadné podujatia rušia aj niektoré košické mestské časti. Informujú o tom na svojich webových stránkach.

16:03 V dôsledku rizika nového koronavírusu zatvoria aj Slovensku národnú galériu, do odvolania

"Dočasné uzatvorenie sa týka aj mimobratislavských priestorov – Schaubmarovho mlyna v Pezinku, Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku, Zvolenského zámku vo Zvolene i Kaštieľa Strážky,“ informovala Klára Hudáková z oddelenia marketingu SNG. Dodala, že SNG ruší i všetky plánované verejné podujatia.

16:00 Bratislavská vodárenská spoločnosť pre nový koronavírus ruší a presúva viaceré svoje akcie

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v súvislosti so šírením nového koronavírusu ruší, prípadne presúva svoje spoločenské akcie. Na neurčito sa napríklad presúva každoročné testovanie kvality vody z domácich studní. Po preventívnom obmedzení exkurzií do technických objektov BVS zastavili vodárne aj organizované exkurzie do Vodárenského múzea v Bratislave. Informoval o tom hovorca BVS Peter Podstupka.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

15:57 Preventívne opatrenia prijali v Banskej Štiavnici

Samospráva obmedzí organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti. Mesto prostredníctvom webovej stránky vyzýva všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili ich organizovanie hromadných podujatí, prípadne prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu. „Príslušníci Mestskej polície Banská Štiavnica budú v teréne priebežne monitorovať uplatňovanie výziev a odporúčaní na zamedzenie šírenia nového koronavírusu,“ dodáva samospráva.

15:55 Stropkov tiež pristúpil k opatreniam

Mesto Stropkov sa rozhodlo zrušiť slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností a kolektívov plánované na nedeľu 15. marca. Až do odvolania bude mimo prevádzky kino a zatvorená bude aj krytá plaváreň. Mesto zároveň nariadilo riaditeľom základných a materských škôl preveriť stav chorobnosti v školách a tiež preveriť, či sú v školách deti, ktoré počas jarných prázdnin navštívili rizikové oblasti.

„V prípade vyššieho počtu žiakov, ktorí navštívili rizikové oblasti by škola mala odporučiť rodičom detí, aby deti zostali v dobrovoľnej karanténe. V prípade zvýšeného počtu chorobnosti na školách, mesto odporúča riaditeľom škôl, aby vyhlásili riaditeľské voľno,“ dodal Novák. Mesto taktiež odporúča riaditeľom škôl, aby zvážili na určitú dobu pozastaviť vydávanie obedov pre externých stravníkov.

15:54 Brezno ruší kultúrne a športové podujatia, dočasne zatvára krytú plaváreň

Aj horehronská metropola Brezno pre obavy z možného šírenia sa nového koronavírusu preventívne od 10. marca ruší všetky verejné kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom. Informoval o tom v pondelok popoludní magistrát na svojej webovej stránke.

15:52 KDH pre šírenie nového koronavírusu zrušilo mimoriadny snem.

Alojz Hlina Zdroj: TASR - Vladimír Benko

15:51 Na nový koronavírus reagujú aj mestá na hornom Zemplíne

K zrušeniu všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí vo svojej pôsobnosti pristúpili aj mestá Humenné, Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetových stránkach samospráv.

15:48 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ruší od utorka (10. 3.) do nedele (15. 3.) všetky svoje kultúrne podujatia, aby preventívne zamedzilo možnému šíreniu nového koronavírusu. Týka sa to najmä festivalu divadla a umeleckého prednesu Oravské divadelné dni, súťaží O erb mesta Dolný Kubín, Hviezdoslavov Kubín a regionálnej súťaže neprofesionálneho divadla dospelých v kultúrnom dome v Rabči. Informoval o tom riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský.

Ilustračné foto Zdroj: TASR – Jakub Kotian

15:47 Prievidza pre hrozbu nového koronavírusu sprísnila režim pri pohreboch. Rodinní príslušníci sa budú môcť so zomrelým príbuzným rozlúčiť len spoza skla vo výstavnej sieni.

15:45 Vyučovanie v školách a škôlkach prerušili i v Pezinku a Senci

Vyučovanie v školských a predškolských zariadeniach v dôsledku rizika šírenia nového koronavírusu dočasne prerušuje aj mesto Pezinok. Nariadenie platí od utorka (10.3.) do 17. marca (vrátane) pre všetky školy a škôlky, ktorých zriaďovateľom je mesto. Samospráva to oznámila na sociálnej sieti.

V ďalšom okresnom meste v Bratislavskom kraji v Senci rozhodli dočasne o prerušení vyučovania v školách a škôlkach na pondelok a utorok (10.3.), takisto do 13. marca dočasne uzatvorili pre verejnosť Dom sociálnych služieb. Ani v Senci sa z preventívnych dôvodov neuskutočnia mestom plánované kultúrne podujatia.

15:43 Prešovský samosprávny kraj zavádza nové opatrenia

Prešovský samosprávny kraj (PSK) prijal po dnešnom zasadnutí krízového štábu nové preventívne opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu. Ako informovala samostatná referentka oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK Ivana Ondriová, opatrenia sa týkajú župných stredných škôl, kde sa od pondelka 9. marca nariaďuje povinná dvojtýždňová karanténa všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom, osobitne v Taliansku.

V prímestskej autobusovej doprave PSK dnešným dňom nariaďuje vykonávanie dôslednej dezinfekcie. „Osobitné nariadenia platia aj v zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách v pôsobnosti župy,“ uviedla Ondriová. Kraj takisto ruší prijímanie zahraničných delegácií.

15:35 Fotografie zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra SR si môžete pozrieť v galérii. Zúčastnili sa ho desiatky ľudí. Po ňom sa uskutoční tlačová beseda.

15:29 Mestá Poprad a Kežmarok zrušili organizáciu verejných podujatí

V súvislosti so šírením nového koronavírusu mesto Poprad zrušilo od pondelka kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Uviedla to hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová s tým, že zákaz sa týka podujatí organizovaných mestom alebo v mestských priestoroch. „Ide napríklad o kino Tatran alebo Kultúrny dom,“ konkretizovala.

V neďalekom Kežmarku v tejto súvislosti pozastavili verejnú organizáciu podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku i v kine Iskra. V oboch mestách platí zákaz až do odvolania. V Starej Ľubovni napríklad zrušili plánované verejné oceňovanie najúspešnejších reprezentantov v oblastiach kultúra, vzdelávanie a šport, ktoré sa malo konať v piatok (13. 3.). Radnica podujatie odvysiela na sociálnej sieti mesta v priamom prenose.

15:22 Na iný termín písomných maturít pre nový koronavírus zatiaľ nie je dôvod, uvádza rezort školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zatiaľ nevidí dôvod na prípadné posunutie termínu písomných maturitných skúšok v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom. Ak si to ale situácia vyžiada, je rezort na takýto krok pripravený. Uviedol to odbor komunikácie a protokolu ministerstva.

15:08 Opatrenia v bratislavskej Inchebe

Incheba Expo Bratislava v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadne výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku a v reakcii na udalosti uplynulých dní presúva výstavy Motocykel a Boat Show, ktoré sa mali uskutočniť od 12. do 15. marca, na náhradný termín. Informovala o tom hovorkyňa Martina Macková.

15:04 Ochranné pomôcky nie sú dostupné a ich cena je niekoľkonásobne vyššia, upozorňuje Slovenská lekárnická komora

Lekárne nemajú dostatok ochranných rúšok, respirátorov a dezinfekčných prostriedkov. "Neúmerné a neštandardné zvyšovanie zisku akýmkoľvek subjektom, ktorý má v predmete činnosti obchod s prostriedkami potrebnými na ochranu života a zdravia, v situácii pandemického ohrozenia, považujeme za hrubo neetické, nekolegiálne a hazardujúce s verejným zdravím," uviedol prezident komory Ondrej Sukeľ.

Zdroj: SITA/Mark Kerton/PA via AP

15:02 Mesto Trnava zatvorí školy a škôlky, svadby sa uskutočnia za sprísneného režimu

"V Trnave do tejto chvíle neevidujeme potvrdený prípad ochorenia COVID-19, napriek tomu však podnikáme všetky potrebné kroky a preventívne opatrenia. Nie je dôvod na paniku, treba sa však správať zodpovedne a byť pripravení na prípadné komplikácie," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka. V zariadení pre seniorov i zariadení opatrovateľskej služby platí od 6. marca zákaz návštev a sprísnený hygienický režim. Denné centrá budú od utorka 10. marca zatvorené až do odvolania. Samospráva zároveň zrušila všetky kultúrne a športové podujatia v priestoroch a kompetencii mesta a jeho organizácií.

15:00 Bojnický zámok z preventívnych dôvodov pre nový koronavírus dočasne uzatvorili

Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice je preventívne od pondelka dočasne zatvorené. Múzeum k opatreniu pristúpilo v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informovala o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM - Múzea Bojnice Petra Gordíková. Bojnický zámok zostane zatvorený pre návštevníkov od pondelka predbežne do 23. marca. Opatrenie múzeum zdôvodnilo návštevami desiatok domácich a zahraničných turistov.

14:57 Autobusový prepravca v Michaloviach preventívne dezinfikuje svoj vozový park

Zmluvný autobusový prepravca Košického samosprávneho kraja Arriva Michalovce pristúpil k preventívnej dezinfekcii svojich autobusov. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Gejza Sačko. "Máme 230 autobusov a zhruba do zajtra v noci budú všetky autobusy dezinfikované," povedal.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

14:54 Slováka s vysokou teplotou odviezla v Česku sanitka

Slováka, ktorý pricestoval v autobuse z Norimbergu na linke Paríž-Praha, odviezla sanitka po tom, čo pri kontrole na hraniciach v Rozvadově vykazoval opakovane zvýšenú horúčku nad 38 stupňov. Informoval o tom český denník Blesk.cz s tým, že muža previezli zdravotníci v ochranných odevoch do nemocnice.

14:49 V Košiciach je potvrdený ďalší prípad nákazy koronavírusom

Podľa televízie Markíza má byť nakazený 26-ročný muž, ktorý je zamestnancom U.S. Steel Košice. Leží v Univerzitnej nemocnici v Košiciach. Zasadá kvôli tomu aj krízový štáb mesta.

14:45 V Malackách a okolí nový prípad COVID-19 nepribudol, preventívne kroky áno

Samospráva prijíma ďalšie preventívne opatrenia. "Na základe rozhodnutia krízového štábu sa prerušuje prevádzka športovej haly Malina vrátane krytej plavárne," uviedla samospráva na sociálnej sieti. I fungovanie mestského úradu (MsÚ) je upravené. Obyvateľov vyzýva mesto k elektronickej či písomnej forme komunikácie. "Ak je nevyhnutný osobný kontakt, prosíme, aby sa obyvatelia nepohybovali po budove MsÚ, ale aby doklady odovzdali v podateľni úradu na prízemí, " dodala samospráva.

14:40 Slováci môžu byť na Európsku kartu zdravotného poistenia ošetrení v celej EÚ

Európska karta zdravotného poistenia umožní ošetrenie občanov Slovenska vo verejnom systéme zdravotníctva ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie (EÚ). Uviedla vedúca tlačového tímu Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Ingrid Ludviková v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Koordinácia medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) podľa nej prebieha nepretržite a pripomenula, že v prípade dopravy a možných zrušených letov či iných komplikácií platia pre všetkých občanov EÚ jednotné práva cestujúcich.

14:28 Igor Matovič je práve na krízovom štábe na Ministerstve vnútra kvôli koronavírusu. Informoval o tom na sociálnej sieti. Podľa jeho informácii sa jednej relatívne malej miestnosti nachádza až 90 ľudí. Zároveň vyzýva, aby ľudia nepodliehali panike, ale zároveň sa správali obozretne.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

14:24 Viacerí autobusoví a vlakoví dopravcovia zaviedli opatrenia proti šíreniu ochorenia

Autobusy dezinfikujú aj v Michalovciach Zdroj: TASR - Roman Hanc

14:16 Ďalšie opatrenia v Žilinskom samosprávnom kraji

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozširuje svoje doterajšie preventívne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy koronavírusom o zákaz hromadných návštev v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Na brífingu po zasadnutí krízového štábu o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. O prerušení vyučovacieho procesu na stredných školách nateraz neuvažujú, zrušené sú len praxe stredoškolákov mimo školských zariadení.

14:12 Michalovce v súvislosti s novým koronavírusom zrušili všetky podujatia

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku zrušilo mesto Michalovce po dobu dvoch týždňov všetky spoločenské, športové a kultúrne podujatia, ktorých je organizátorom. Samospráva tiež školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti nariadila preveriť stav chorobnosti v školách. Informovala o tom Adela Kalaninová z referátu komunikácie, propagácie a kultúry michalovského mestského úradu.

14:08 Zodpovednosť a zdravie na prvom mieste! Toto si pravdepodobne vzali k srdcu obyvatelia bratislavského Ružinova. V Nemocnici Ružinov totiž zívali prázdnotou čakárne po odporúčaní nenavštevovať lekárov osobne ministerstvom zdravotníctva SR.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

14:04 Dopravný podnik mesta Košice prijíma ďalšie opatrenie na zamedzenie šíreniu koronavírusu

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) od pondelka prijíma ďalšie preventívne opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Cestujúci po novom nemusia na otvorenie dverí stlačiť tlačidlo, všetky zastávky na znamenie sa stávajú stálymi a ruší sa aj doplnkový predaj cestovných lístkov u vodičov mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informovala o tom hovorkyňa dopravného podniku Vladimíra Petrušová s tým, že opatrenia budú platiť do odvolania. Naďalej platí nariadenie pravidelnej komplexnej dezinfekcie všetkých vozidiel MHD prostriedkami so zvýšenou koncentráciou chlóru.

Zdroj: TASR/František Iván

13:49 Na zasadnutí krízového štábu je aj potenciálny budúci premiér Igor Matovič

Pellegrini podľa vlastných slov očakáva, že nová vláda čoskoro prevezme svoju úlohu a bude pokračovať v riešení situácie. Za podstatné považuje to, aby sa výmenou vlády nezmenila bezpečnostná situácia na Slovensku. Pellegrini tiež zdôraznil, že ako jediná mu v súvislosti s novým koronavírusom v uplynulých dňoch volala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Igor Matovič Zdroj: Topky/Peter Korček

Žiaden z budúcich členov koalície sa mu podľa jeho slov neozval a nezaujímal sa o situáciu. Aj preto podľa neho pozvali Matoviča na pondelkové zasadnutie krízového štábu. Zároveň zdôraznil, že krízový štáb je zložený z odborníkov, a tí budú pracovať bez ohľadu na zmenu vlády. Matovič počas víkendových diskusií uviedol, že k riešeniu problému s novým koronavírusom ho odchádzajúca vláda zatiaľ ako možného budúceho premiéra nepozvala.

13:47 Ďalším zrušeným veľkým podujatím je Febiofest, ktorý sa mal konať v Bratislave 11. až 17. marca.

13:40 Aj Paneurópska vysoká škola pre koronavírus prerušuje prezenčnú výučbu

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) v Bratislave na týždeň zrušila prezenčnú výučbu. Opatrenie trvá od pondelka do 16. marca. "Nariadené je samoštúdium," informovala Zuzana Jančová z oddelenia marketingu PEVŠ. O ďalšom postupe bude škola priebežne informovať.

13:37 Odovzdávanie osvedčení novým poslancom NRSR sa pravdepodobne zruší, uviedol Pellegrini

"S vysokou pravdepodobnosťou nebude zajtra slávnostný akt, ale oficiálne to oznámi buď krízový štáb, alebo predseda ústrednej volebnej komisie," povedal Pellegrini s tým, že novozvolení poslanci môžu osvedčenia dostať prostredníctvom doporučenej pošty. Nie je podľa neho správne, aby sa viac ako 200 ľudí vrátane novinárov zišlo na jednom mieste a následne sa vrátili do rôznych oblastí Slovenska.

Peter Pellegrini Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

"Z ústavného hľadiska sa nič nestane," skonštatoval Pellegrini, pretože podľa neho nejde o žiaden ústavný akt. Prípadné zrušenie aktu má potvrdiť Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

13:28 Všetky divadelné predstavenia ruší aj Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Bratislava

Zdroj: Facebook/DPOH

13:21 Ružomberok zakázal spoločensko-kultúrne podujatia a zatvára plaváreň

Mesto Ružomberok s okamžitou platnosťou zakazuje organizovanie kultúrno-spoločenských udalostí na jeho území vrátane premietania filmov, koncertov či besied. Dôvodom je ochrana obyvateľov mesta v súvislosti s možnou hrozbou nákazy novým koronavírusom. Po zasadnutí krízového štábu mesta o tom v pondelok informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.

Zdroj: FB/Mesto Ružomberok

13:08 Lekárnici vyzývajú kompetentných, aby zabezpečili ochranné prostriedky

Predstavitelia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) vyzývajú kompetentné orgány, aby zabezpečili bezproblémovú dostupnosť ochranných a dezinfekčných prostriedkov. V rámci svojich kompetencií majú urobiť regulačný zásah v záujme bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov verejných lekární, ale aj bezpečnosti pacientov v priestoroch lekární. Poukazujú na badateľnú nedostupnosť ochranných rúšok, respirátorov a dezinfekčných prostriedkov v uplynulom mesiaci. Podľa SLeK sa následne dramaticky niekoľkonásobne zvýšili ich ceny.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

13:06 Košická zoologická záhrada prijala pre nový koronavírus preventívne opatrenia

Od pondelka platí v zoo zákaz organizovať hromadné podujatia. „Rozhodli sme sa tiež zrušiť všetky hromadné návštevy škôl. Od utorka (10. 3.) platí obmedzenie návštevníckych expozícií. Zoo plánuje zatvoriť pre návštevníkov pavilóny exotária a minivivária a až do odvolania sa pre nich ruší komentované kŕmenie tuleňov,“ uviedla Eva Malešová s tým, že opatrenia sa týkajú návštevníkov aj pracovníkov.

13:02 Všetky lety medzi Slovenskom a Talianskom sú od pondelka zakázané

Všetky lety zo Slovenska do Talianska a späť sú v rámci preventívnych opatrení proti ochoreniu koronavírus od polnoci 9. marca zakázané až do odvolania. Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair tak musela zrušiť od pondelka spoje na svojich pravidelných linkách medzi Bratislavou a talianskymi mestami Bologna a Miláno (Bergamo) a od utorka aj v prípade Alghera a Ríma -Ciampino. Bratislavské letisko v pondelok zároveň informovalo, že cestujúcim prilietajúcim do hlavného mesta SR merajú hygieničky v príletovej hale telesnú teplotu, na palubách vypĺňajú dotazníky.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

13:01 Bánovská a partizánska samospráva rušia pre nový koronavírus podujatia

Samosprávy Bánoviec nad Bebravou a Partizánskeho pristúpili v pondelok v súvislosti so šírením nového koronavírusu k zrušeniu všetkých akcií organizovaných mestom s vyššou koncentráciou ľudí. Krízové štáby miest rovnako žiadajú dopravcu, aby zabezpečil dezinfekciu autobusov na ich územiach. Informovali o tom predstavitelia oboch miest.

13:00 Zdravotnícke zariadenia majú zatiaľ dostatok ochranných prostriedkov, tvrdí Asociácia štátnych nemocníc.

12:57 Nitra zavádza mimoriadne opatrenia, zatvára plaváreň i saunu

Nitra zavádza opatrenia, aby sa predišlo šíreniu koronavírusu. "Uvedené opatrenia môžu dočasne spôsobiť obmedzenia, ktoré nemusia byť príjemné, no vzhľadom na situáciu ich považujeme za dôležité. Zároveň chceme všetkých upozorniť, že situácia sa môže meniť," uviedol primátor Nitry Marek Hattas na sociálnej sieti.

Zdroj: reprofoto:facebook:Marek Hattas - primátor Nitry

12:55 Objavila sa informácia, že nakazená učiteľka sa mala infikovať od rodiny, ktorá je v karanténe v Rakúsku

Rovnaký zdroj nákazy?! Podľa všetkého sa mala nakaziť na oslave, kde bola aj žena, ktorá sa vrátila z USA a teraz je v karanténe s celou svojou rodinou v Rakúsku. Informujú o tom na stránke Nekŕmte nás odpadom s tým, že na spomínanej oslave boli aj ľudia z Českej republiky, u ktorých po návrate do Česka tiež diagnostikovali koronavírus.

12:50 Celý brífing predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ministra hospodársva Petra Žigu a viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR Pavla Prepiaka si môžete pozrieť TU:

12:47 Minister hospodárstva Peter Žiga vyzval energetické firmy, aby si pre koronavírus zabezpečili záložné tímy.

12:45 V prípade, že by sa slovenské fabriky dostali do výrazne ekonomických ťažkostí, vláda podľa Pellegriniho pristúpi k opatreniam na záchranu slovenského priemyslu a k hľadaniu nejakých zdrojov a mechanizmov, ktoré by pomohli.

12:40 "Môžeme testovať len toho, kto má nejaké príznaky a má pozitívnu cestovateľskú anamnézu," uviedol Pellegrini s tým, aby ľudia nezneužívali novovzniknuté linky kvôli koronavírusu.

Peter Pellegrini Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

12:36 Pellegrini vyzval všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, aby nehazardovali s ľudskými životmi a neohrozovali svojich blízkych a starých rodičov. Vyzýva hlavne rodičov, aby dohliadli na svoje deti a na ich voľnočasové aktivity po zatvorení škôl.

12:35 Podľa Pellegriniho sa im vzhľadom k nedostatnu ochranných prostriedkov v EÚ ozval slovenský výrobca, textilná firma Zornica, z Bánoviec nad Bebravou, ktorý prechádza na nový výrobný program, aby dokázal vyrobiť a dodávať až 20-tísíc kusov denne ochranný rúšok.

12:33 Fabriky podľa Pellegriniho vedia zvládnuť 10-percentný výpadok pracovnej sily, výraznejšie výpadky však už môžu mať vplyv na udržanie výroby. Ako dodal výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR Pavol Prepiak, zatiaľ ide skôr o situáciu, ktorá môže nastať. Problémom pritom nie je samotný koronavírus, respektíve fakt, že by boli chorí pracovníci, ale sekundárne dôsledky nákazy, a to zatváranie škôl.

Minister hospodárstva SR Peter Žiga, predseda vlády SR Peter Pellegrini a viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR Pavol Prepiak Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

12:31 Premiér Peter Pellegrini rokoval s predstaviteľmi priemyslu ohľadom koronavírusu. Zamestnávatelia podľa jeho slov majú pripravené plány prevencie, aj v prípade podozrenia a rovnako v prípade zistenia nákazy, uisťuje Pellegrini na tlačovej konferencii.

12:30 Jediný kľúč na zvládnutie situácie týkajúcej sa koronavírusu je správať sa zodpovedne. Predseda vlády SR Peter Pellegrini to uviedol v pondelok po stretnutí s predstaviteľmi priemyslu k aktuálnej ekonomickej situácii aj v súvislosti s koronavírusom.

12:28 DAB ide podľa programu, večerné predstavenie pre koronavírus neruší

Divadlo však akceptovalo požiadavku škôl, ktoré zrušili návštevy dopoludňajších školských predstavení vo štvrtok 12. a v piatok 13. marca.

12:21 Nemocnica Košice – Šaca bola a je plne pripravená na vyšetrovanie pacientov s podozrením na vírus COVID 19. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková s tým, že u 86-ročného pacienta boli vykonané potrebné testy.

Nemocnica Košice - Šaca Zdroj: Miro Vacula

12:19 SND ruší kvôli potvrdenému prípadu koronavírusu jednej zo zamestnankýň predstavenia

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu a ochorenia COVID-19 ruší Slovenské národné divadlo (SND) s platnosťou od pondelka až do odvolania všetky predstavenia v historickej aj novej budove SND. "K tejto situácii došlo aj v súvislosti s potvrdením nového koronavírusu u jednej zo zamestnankýň SND, ktorá sa zúčastnila koncom februára v Bruseli na hosťovaní Činohry SND s komornou inscenáciou Nepolepšený svätec," uviedla Izabela Pažitková, tlačová tajomníčka SND.

Zdroj: snd

12:18 Trnavská univerzita na dva týždne prerušuje výučbu

Krízový štáb Trnavskej univerzity v Trnave rozhodol o prerušení bežného režimu výučby na dva týždne až do 24. marca. Študenti majú využiť e-learning a samoštúdium, podrobnosti im určia dekanky a dekani jednotlivých fakúlt. Ide o opatrenie s cieľom zamedziť šíreniu koronavírusu a chrániť zamestnancov aj študentov univerzity.

12:14 Mimoriadne opatrenia zaviedli aj na UKF v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre z obavy zo šírenia nového koronavírusu od pondelka až do nedele 22. marca prerušila prezenčnú formu výučby. „Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach,“ upozorňuje vedenie UKF.

Zdroj: FB/Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

12:11 SPU v Nitre prerušila výučbu študentov a prijala aj ďalšie opatrenia

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre prerušila od pondelka výučbu študentov. Toto prerušenie potrvá do 22. marca a platí pre študentov na všetkých stupňoch a formách štúdia. Univerzita súčasne ruší aj ostatné vzdelávacie aktivity, ako sú kurzy celoživotného vzdelávania či Univerzita tretieho veku. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

12:08 Dopravdný podnika Bratislava ubezpečuje verejnosť, že je šanca na nákazu od vodičky minimálna

Dopravný podnik Bratislava (DPB) ubezpečuje verejnosť aj svojich zamestnancov, že je šanca na nákazu od jeho vodičky, ktorej potvrdili nákazu novým koronavírusom, minimálna. Informoval o tom vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. DPB ubezpečuje verejnosť, že napriek tomu pristúpil k preventívnej karanténe tých zamestnancov, ktorí s ňou prišli do blízkeho kontaktu. Dopravný podnik tiež dezinfikuje priestory vodičov.

Zdroj: dpb

12:00 Martin vyzýva obyvateľov mesta na prísne dodržiavanie hygienických pravidiel a prijíma viacero mimoriadnych opatrení.

Martin odporúča osobám pôsobiacim na svojom území obmedziť organizovanie hromadných podujatí, a zároveň tiež odporúča pristúpiť k zrušeniu organizovania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Informovalo tom v tlačovej správe mesto Martin.

11:57 Hlohovec zatiaľ školy nezatvára, situácia sa však môže zmeniť

Mesto Hlohovec po zasadnutí krízového štábu reaguje na situáciu so šírením výskytu nového koronavírusu na Slovensku. Zo stretnutia vyplynulo, že v tomto čase sa školy v Hlohovci nezatvárajú, situáciu budú zástupcovia krízového štábu priebežne monitorovať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.

11:54 Historické múzeum na Bratislavskom hrade zatvoria na dva týždne, teda do 22. marca. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka múzea Ľubica Fandl Drangová.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

11:52 Pohyb vodičov kamiónov v uzavretých regiónoch Talianska je obmedzený na dodanie alebo prevzatie tovaru

Upozornilo na to vodičov kamonov Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje vodičov kamiónov, že ich pohyb v uzavretých regiónoch Talianska je obmedzený na činnosť súvisiacu s dodaním alebo prevzatím tovaru. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia MZV Juraj Tomaga. Reagoval tak na najnovší dekrét talianskej vlády.

11:50 Nitra pre hrozbu koronavírusu zrušila školám zahraničné cesty

Nitrianska radnica pre hrozbu koronavírusu zrušila zahraničné cesty žiakom i pracovníkom viacerých škôl. Ako o tom informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek, neuskutoční sa návšteva riaditeliek škôlok v predškolských zariadeniach v Rakúsku a Základná škola kniežaťa Pribinu ruší v rámci projektu Erasmus+ návštevu Veľkej Británie.

11:49 ÚVZ neodporúča študentom počas prerušenia výučby navštevovať hromadné podujatia!

11:48 Nemôžeme zakázať podujatia, ktoré neorganizuje mesto, uvádza Rybníček

Mesto nemôže zakázať organizovanie športových a kultúrnych podujatí, ktoré neorganizuje samospráva, môže len odporučiť zváženie ich usporiadania. Na sociálnej sieti o tom informoval trenčiansky primátor Richard Rybníček po tom, ako mesto v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu zrušilo v nedeľu (8. 3.) všetky mestské akcie a zatvorilo kultúrne strediská a centrum seniorov.

Zdroj: reprofoto:facebook-Richard Rybníček

11:44 Záujem o informácie na novej infolinke NCZI enormne rastie

Na novej infolinke Národného centra zdravotníckych informácií (NZCI) evidujú enormný nárast záujmu o informácie o novom koronavíruse. Uviedol to hovorca NCZI Boris Chmel. "Prosíme občanov, aby si uvedomili, že linka neslúži na medicínske informácie, neobsluhujú ju lekári. Pracovníci nášho call centra poskytujú na linke informácie, ako postupovať, na koho sa obrátiť, čiže všeobecné organizačné usmernenia," uviedol Chmel.

11:40 Galéria mesta Bratislavy bude pre koronavírus do odvolania zatvorená

Ako informovala galéria, ide o nariadenie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Všetky podujatia, vernisáže a programy pre verejnosť sú tak pre verejnosť zrušené. Zatvorené sú oba paláce, Mirbachov a Pálffyho a taktiež aktuálne výstavy. O ďalších krokoch ako aj o tom, kedy ju opäť otvoria, bude galéria priebežne informovať.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

11:38 Oznam o zákaze návštev a zrušených svätých omšiach v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici v Trenčíne.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

11:32 Podľa Úradu verejného zdravotníctva nie je nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl a škôlok

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave nie je z epidemiologického hľadiska nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl a škôlok. Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), hlavného mesta SR Bratislava a jej mestských častí však berú na vedomie. Hlavný hygienik SR Ján Mikas tak reagoval na zatvorenie škôl a škôlok, ktoré dnes avizoval bratislavský primátor Matúš Vallo.

Ján Mikas Zdroj: Topky/Maarty

11:30 Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici do 22. marca prerušil výučbu

Prezenčná forma výučby na všetkých stupňoch štúdia na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici je prerušená od dnešného poludnia do 22. marca. Ako rektor UMB Vladimír Hiadlovský informuje na stránkach univerzity, predĺženie bude možné podľa aktuálneho vývoja situácie.

Zdroj: FB/Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

11:27 Rezort zdravotníctva upozorňuje, že v Česku platí povinná dvojtýždenná karanténa pre ľudí vracajúcich sa z Talianska

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje, že v Českej republike platí povinná dvojtýždenná karanténa pre ľudí vracajúcich sa z Talianska. Informoval o tom rezort diplomacie na svojej webovej stránke. Taktiež platí povinnosť nahlásiť sa u svojho lekára, ktorý nariadi karanténu na 14-dní. Opatrenie sa netýkajú vodičov, ktorý cez Taliansko iba tranzitujú, vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí transportujú pacientov z územia Talianska či pilotov dopravných lietadiel.

Peter Pellegrni Zdroj: TASR/Úrad vlády SR

11:20 Mimoriadne opatrenia v banskobystrickej župe

Krízový štáb Banskobystrického kraja prijal viaceré preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom, zatvárajú všetky kultúrne inštitúcie, stredné školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb i samotný Úrad BBSK. Zamestnanci, ktorí boli na zahraničnej ceste, majú ostať v domácej karanténe. Informoval o tom Banskobystrický samosprávny kraj na sociálnej sieti.

11:12 "Všetci traja zamestnanci Mestského centra sociálnych služieb v úplne najbližšom kontakte s nakazenou sú negatívni," informoval primátor Malaciek Juraj Říha na sociálnej sieti s tým, že vychádzal z aktuálnych výsledkov testov na prítomnosť koronavírusu.

11:02 Slovák, ktorý sa nachádza na palubej výletnej lode v Japonsku, je zdravý

Zdravý je aj Slovák, ktorý sa nachádza na palube japonskej výletnej lode Diamond Princess. "Občan SR na lodi v Japonsku je zdravý, sme s ním v kontakte, 12. marca ho prepustia z karantény, ak budú dobré výsledky testov," doplnil Tomaga.

Zdroj: SITA/AP/Eugene Hoshiko

11:00 Testy koronavírus u Sloveniek na Bali nepotvrdili

Výsledky testov na nový koronavírus boli u dvoch Sloveniek, ktoré boli na pozorovaní v nemocnici na Bali, negatívne. Informoval o tom riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga. "Obe slovenské turistky, ktoré boli na Bali hospitalizované pre zhoršený zdravotný stav, boli v nedeľu 8. marca prepustené. V oboch prípadoch boli výsledky testov na ochorenie COVID-19 negatívne," povedal Tomaga.

10:55 Prenos koronavírusu potravinami je nepravdepodobný, tvrdia veterinári

Prenos koronavírusu potravinami je podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) nepravdepodobný a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa tak udialo u nového koronavírusu. Vo svete však pokračuje výskum zameraný na identifikáciu zdroja ohniska, rozsahu šírenia infekcie a spôsobu prenosu. Informovala o tom ŠVPS na svojej internetovej stránke.

10:53 Trnavský samosprávny kraj pristupe k preventívnym opatreniam, od utorka zatvára stredné školy

Trnavský samosprávny kraj zatvára od utorka 10. marca do konca týždňa všetky stredné školy vo svojej pôsobnosti, do konca týždňa ruší predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave a hromadné podujatia v ďalších kultúrnych inštitúciách. Dezinfikované budú autobusy, ktoré jazdia v prímestskej doprave, ale aj priestory škôl. Podľa trnavského župana a predsedu krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča ide o preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

10:50 Košický samosprávny kraj prerušil vyučovanie na všetkých župných stredných školách

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka uložil župným stredným školám povinnosť prerušiť vyučovací proces od 9. do 10. marca. Zatvorené ostali aj školské internáty. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

10:47 Ministerstvo zdravotníctva naďalej tvrdí, že máme potvrdených iba päť prípadov

Naďalej platí, že na Slovensku je potvrdených päť prípadov v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus). Žiadny nový prípad doteraz Národné referenčné centrum nepotvrdilo. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Toto tvrdenie však nekorešponduje s vyhlásením Matúša Valla a starostov Bratislavy na tlačovej konferencii.

10:45 Rezort školstva ruší všetky zájazdy a exkurzie študentov do zahraničia a návštevy v reedukačných zariadeniach

S okamžitou platnosťou sa rušia všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia a návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach. Ako ďalej informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), toto nariadenie bude platné do odvolania. Uvedené usmernenie sa rozosielalo školám dnes ráno.

Martina Lubyová Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

10:42 Opatrenia v bratislavskej MHD

V bratislavskej hromadnej doprave vodiči postupne dostávajú dezinfekčné prostriedky, gél na ruky spolu s utierkami, a tiež dezinfekčný prostriedok na madlá i dopytové tlačidlá, ktorý môžu využívať počas služby. Dezinfekciou sú vybavení aj revízori. Uviedla to hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová. Všetky opatrenia sa dočítate TU.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

10:40 Tlačová konferencia sa skončila.

10:37 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba nevylúčil posunutie maturít, ktoré by sa mali začať budúci týždeň.

Juraj Droba Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:35 "Je správne konať hneď a nečakať deň-dva navyše, k uzavretiu škôl by došlo z dôvodu chrípkovych prázdnin aj tak," dodal Chren.

10:34 Vo všetkých školách chýba 20-25% žiakov. Predbežne do budúceho utorka budú zatvorené, a ak chýba nad 25%, školy bývajú preventívne zatvárané automaticky. Vyhlásil to strarosta Ružinova Martin Chren.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:28 Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová informovala o tom, že už v nedeľu (8. 3.) pristúpila samospráva k dočasnému uzavretiu základnej školy na Hlbokej ulici. "Bol potvrdený kontakt s osobou infikovanou novým koronavírusom," objasnila Aufrichtová. "V utorok sa k tomu pridajú ďalšie školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti," dodala.

10:27 "Cieľom je, aby sa čo najmenej ľudí koncentrovalo na jednom mieste," dodal Vallo s tým, aby ľudia nepodliehali panike.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:26 "Aj keď sa môžu opatrenia javiť drasticky, urobiť ich musíme a úspech záleží aj od individuálnych rozhodnutí," uviedol Vallo. "Ak dnes deti nejdú do škôl, neznamená to, že majú ísť do obchodných centier a do fitka," upozornil.

10:24 Od zajtra sa zatvárajú základné, umelecké školy a škôlky v Bratislave na dobu päť dní.

Zdroj: FB/Matúš Vallo má rád Bratislavu

10:22 Primátor oznámil, že hlavné mesto uzatvára svoje kultúrne, spoločenské a športové centrá vrátane zoologickej záhrady i zimného štadióna. Vallo takisto vyzval obyvateľov na zvýšené dodržiavanie hygienických opatrení, taktiež zvýšenú pozornosť a starostlivosť o zdravotný stav.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:20 "Rozumieme obavám Bratislavčanov z nového vírusu. Považujeme za dôležité, aby sme vysvetlili kroky a aj dôvody prečo k ním pristupujeme," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na začiatku tlačovky. "Môžeme potvrdiť, že je nakazená aj vodička električky MHD. Druhým prípadom je učiteľka materskej školy z Ružinova," dodáva Vallo.

10:15 NAŽIVO Začína sa tlačová beseda primátora Bratislavy Matúša Valla so starostami a starostkami mestských častí k aktuálnej situácii v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

10:11 Okresný úrad Bratislava rozhodol, že vyučovanie môžu prerušiť aj školy v pôsobnosti ministerstva vnútra

V tlačovej správe o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov. Krízový štáb Okresného úradu Bratislava sa rozhodol prijať tieto preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu koronavírusu. Prerušiť vyučovanie môžu od 9. marca do 15. marca.

10:09 Antifašistickú demonštráciu Solidaritou proti tmárom, ktorá sa mala konať 10. marca v Bratislave, zrušili pre koronavírus

Informujú o tom organizátori podujatia, a to iniciatívy Povstanie pokračuje, Bratislava bez náckov a Naše Slovensko. Dôvodom zvolania demonštrácie bola reakcia na to, že do parlamentu sa podľa iniciatív dostali strany a ľudia, ktorí dlhodobo útočia na ženy, LGBTIQ ľudí a ďalšie „menej privilegované skupiny“ a naďalej v tom plánujú pokračovať. „Práve preto nechceme prispieť k eventuálnemu šíreniu vírusu, ktorý je najnebezpečnejší práve pre menej privilegovaných ľudí,“ uviedli v spoločnom statuse na sociálnej sieti.

10:05 Zoologickú záhradu Bratislava zatvárajú do odvolania

Na základe rozhodnutia nášho zriaďovateľa, hlavného mesta SR - Bratislava, sa od dnešného dňa, pondelka 9. marca 2020, zatvára zoologická záhrada Bratislava pre verejnosť a zároveň sa rušia všetky podujatia až do odvolania.

Zdroj: TASR - Martin Turanovič

9:47 Tradičné dudinské preteky zrušili

Na základe aktuálnych informácií o šírení nového koronavírusu organizátori 39. ročníka chodeckých pretekov Dudinská 50, ktoré sa majú konať 21. marca, zrušili kultúrny program, ktorý mal byť spojený s trhom ľudových výrobkov. Informovala o tom Monika Sliacka zo sekretariátu Mestského úradu v Dudinciach.

9:45 Nezodpovedný čin matky, s chorým dieťaťom prišla po dovolenke v Taliansku do nemocnice v Nitre

"Do čakárne pohotovosti vo Fakultnej nemocnici v Nitre prišla v noci matka s chorým dieťaťom, ktoré malo bolesti a horúčku." Informoval o tom cas.sk s tým, že podľa lekára matka neodpovedala, prečo navštívila nemocnicu až po takom čase a po polnoci. "Po niekoľkých otázkach sa priznala, že sa boli lyžovať v Taliansku a vrátili sa pred 14 dňami." Matku dokonca v ten deň prepustili z infekčného s negatívnymi výsledkami na koronavírus, pričom dieťa však testované nebolo a okamžite bolo poslané na infekčné. Ako portál dodáva, na vyšetrenie čakala spolu s ostatnými pacientmi v čakárni.

9:33 Košická nemocnica poprela špekulácie o úmrtí pacienta

"Nemocnica Košice - Šaca v nedeľu popoludní z preventívnych dôvodov fungovala na nevyhnutne krátky čas v obmedzenom režime, aby mohli byť realizované všetky opatrenia v zmysle nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Dôvodom bolo, že bol do nemocnice prijatý 86 ročný pacient s vážnymi dýchacími ťažkosťami, jeho vnuk má pozitívnu cestovateľskú anamnézu. V tejto chvíli Nemocnica Košice – Šaca pracuje v štandardnom režime, naďalej však platí zákaz návštev, ktorý bol vyhlásený v piatok, 6. marca v súvislosti s nárastom chrípky," reagovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková s tým, že pacient žije a správy o jeho úmrtí, ktoré sa objavili na sociálnej sieti sú nepravdivé.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

9:32 Škôlky zatiaľ v Ružinove nezatvoria

"Mrzia ma komplikácie, ktoré uzavretie škôl a škôlok spôsobí rodičom detí - v našich školách a škôlkach ich máme takmer 7-tisíc. Od včerajšieho večera dostávam dva druhy správ - polovica rodičov sa pýta, kedy školy uzavrieme, druhá polovica dúfa, že sa to nestane. Prevencia je však v tejto chvíli najdôležitejšia, pretože nie je nič viac ako zdravie," napísal na Facebooku starosta Ružinova Martin Chren.

9:29 Prípad v Ružinove

V rovnakej budove na Palkovičovej ulici sídlia aj detské jasle, tie sú však stavebne oddelené a podľa informácií od riaditeliek nemalo dôjsť ku vzájomnému kontaktu medzi zamestnancami a deťmi v škôlke a v jasliach. Starosta Ružinova Martin Chren vyzval rodičov detí z tejto škôlky a jaslí, aby sledovali zdravotný stav svojich detí, zostali s nimi doma a riadili sa pokynmi ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

9:25 Ďalší prípad! V brastislavskom Ružinove je nakazená učiteľka škôlky

U jednej z učiteliek v materskej škole Palkovičova bol dnes ráno testom potvrdený koronavírus. Do konca minulého týždňa sme nemali žiadne informácie o tom, že bola v kontakte s postihnutou osobou, dva dni po takomto kontakte bola žiaľ v práci. Škôlka na Palkovičovej bola na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva uzavretá z dôvodu zvýšeného výskytu vírusových ochorení už aj dnes, avšak počas konca minulého týždňa mohlo dôjsť k šíreniu choroby medzi jej zamestnancami a deťmi v škôlke.

9:15 „Na Slovensku máme špičkové infektologické pracoviská s dobre trénovaným personálom na zvládnutie závažných epidémií. No je treba povedať, že žiaden štát nemá dostatok lôžkových kapacít na prijatie enormného počtu chorých pacientov v čase pandémie. Budeme si teda vedieť poradiť s obmedzeným množstvom pacientov," uviedol infektológ z Lekárskej fakulty, profesor Pavol Jarčuška s tým, že v prípade scenára s tisíckami vážne chorých bude nutné vytvoriť väčšie množstvo lôžok.

Každá nemocnica má svoj pandemický plán, ale zdravotnú starostlivosť vie pokryť len do istej miery, aj preto sú namieste rôzne opatrenia znižujúce riziko prenosu chorenia. V prípade masívnejšieho výskytu ochorenia u nás je pripravená na väčší počet infekčne chorých vojenská nemocnica v Lešti,“ hovorí skúsený infektológ, podľa ktorého by mala pri menšom meste svoj význam aj karanténa celej oblasti

9:10 Podľa našich informácií mal byť vnuk 86-ročného muža, ktorý leží v nemocnici Košice-Šaca, v Benátkach so synom 52-ročného muža z Kostolišťa, ktorý leží v Bratislave. V nemocnici v Šaci zatiaľ čakajú na výsledky testov, ktoré ukážu, či je muž nakazený koronavírusom.

9:05 Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita prerušujú výučbu až do 21. marca 2020. Vysoká škola múzických umení (VŠMU) prerušuje výučbu do 14. marca 2020. Informuje o tom hlavné mesto na svojej webovej stránke.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

8:50 Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského prerušuje výučbu ako prevenciu proti šíreniu koronavírusu. Informuje o tom portál turieconline.sk s tým, že prerušená bude od pondelka 9. marca do soboty 21. marca.

7:30 O desiatej bude mať po skončení stretnutia so starostami a starostkami mestských častí tlačovku bratislavský primátor Matúš Vallo. Témou bude aktuálna situácia okolo koronavírusu.

7:05 Nemocnica v časti Košice – Šaca pre Denník N potvrdila, že hospitalizovali 86-ročného pacienta s vážnymi dýchacími ťažkosťami, zároveň sa neskôr vnuk priznal, že skutočne nedávno bol v oblasti Talianska, kde je v súčasnosti ohnisko vírusu.

6:00 Prvý prípad na východe

Na východe sa objavil prvý vážny prípad v súvislosti s podozrením na koronavírus. Príbuzný, ktorý volal záchranku povedal, že má muž vážne dýchacie problémy, lebo spadol z rebríka. Najprv zatajil, že práve on bol v Benátkach. Informovala o tom TV JOJ. Nemocnica preto v nedeľu (8. 3.) dočasne fungovala v obmedzenom režime.

Niekoľko zamestnancov nemocnice je v karanténe, pretože muža nevyšetrovali ako možného pacienta nakazeného koronavírusom.

Prvý prípad sa objavil v piatok

Počiatočný prípad prítomnosti koronavírusu premiér Peter Pellegrini potvrdil ešte v piatok na obed. "Dnes žiaľ sa stretávame, aby som vás informoval o tom, že Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový vírus Covid-19. Pacient vo veku 52 rokov, ktorý je toho času hospitalizovaný na klinike v Bratislave v Univerzitnej nemocnici na klinike infektológie. Jeho syn bol v Benátkach. Mohlo dôjsť k prenosu zo syna na otca," povedal vtedy Pellegrini s tým, že pacient sa vraj cíti dobre a dostáva adekvátnu liečbu. Podľa najnovších informácií Nového času je však pacientov stav vážny a mal byť premiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS).

Zdroj: Topky:Maarty

Nasledoval krízový štáb, po ktorom Pellegrini vyhlásil zákaz návštev vo všetkých nemocničných zariadeniach na Slovensku. Rovnako sa zakázali návštevy v sociálnych zariadeniach ako domovy dôchodcov či detské domovy. Zakazujú sa tiež návštevy vo väzniciach.

Manželka a syn

V sobotu sa po testovaní vzoriek potvrdil koronavírus aj u manželky a syna infikovaného muža z Kostolišťa. Ministerstvo tak konštatovalo, že pravdepodobne našli "pacienta nula", ktorý vírus doniesol na slovenské územie. Má nim byť spomínaný syn.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ďalšie dva prípady v nedeľu

Situácia sa zdramatizovala aj v nedeľu večer, kedy boli potvrdené ďalšie dva prípady (dokopy už 5) v Bratislave a v Senci. Kým bratislavský prípad bol umiestnený na infektológii na Kramároch, osoba zo Senca bola v domácej karanténe.

Rodina v Rakúsku

V Bratislave už prerušila vyučovanie v súvislosti s novým vírusom Covid-19 ďalšia škola. Chodili do nej deti z rodiny, ktorá žije v susednom Rakúsku v karanténe a u ktorej sa potvrdil koronavírus. Cambridge International School v bratislavskom Starom Meste bude predbežne zatvorená od pondelka 9. marca až do 22. marca.

„Vedenie školy oznamuje rodičom, študentom a zamestnancom, že v súlade s pokynmi Regionálneho úradu zdravotníctva v Bratislave v súvislosti s výskytom koronavírusu Covid-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich naše školské zariadenie je z dôvodu karanténnych opatrení s okamžitou platnosťou prerušený výchovno-vzdelávací proces na našej škole od 9. marca do 22. marca 2020,“ uvádza sa v stanovisku školy.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.